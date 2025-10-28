Mưa kỷ lục ở Phan Thiết, dân chạy lũ trong đêm

Khiêng quan tài chạy lũ trong đêm

Ông Nguyễn Hữu Trung, Chủ tịch UBND P.Bình Thuận, tỉnh Lâm Đồng (trước đây thuộc TP.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận), cho biết đến rạng sáng 28.10, phường đã di dời hơn 130 hộ dân với hàng trăm nhân khẩu khỏi khu vực trũng thấp, sát bờ sông Cà Ty. "Mưa lớn kéo dài nhiều giờ, nước từ thượng nguồn đổ về mạnh khiến toàn bộ khu dân cư ven sông bị ngập sâu. Nhiều gia đình phải dỡ cửa, khiêng đồ đạc, thậm chí khiêng cả quan tài người thân để chạy lũ trong đêm", ông Trung nói.

Người dân khiêng quan tài chạy lũ trong đêm 27.10 ẢNH: Q.H

Ông Trung kể, tình huống thương tâm xảy ra tại khu phố 5, P.Bình Thuận, một gia đình vừa lo khâm liệm cho người thân xong thì nước lũ bất ngờ tràn vào nhà. Tang lễ còn chưa kịp bắt đầu, nước đã ngập đến quan tài. Người dân và gia đình phải xúm lại, khiêng quan tài chạy lũ trong đêm. Nhưng đến nơi cao hơn, nước vẫn tiếp tục dâng. Cuối cùng, chính quyền đề nghị đưa quan tài người quá cố đến hội trường khu phố để tạm đặt, đảm bảo an toàn và tiếp tục lo hậu sự.

Theo ông Trung, trận mưa này được xem là lớn nhất trong hơn 30 năm qua. "Mưa như chưa từng được mưa. Người già ở làng Phong Nẫm - Phú Tài kể lại, từ năm 1993 đến nay mới có mưa lớn như vậy. Nếu chiều nay nước từ thượng nguồn đổ về nữa thì chúng tôi thật sự chưa biết phải chống ngập thế nào", Chủ tịch UBND P.Bình Thuận lo lắng.

Lực lượng chức năng giúp dân di dời tài sản chạy lũ trong đêm 27.10 ẢNH: H.M

Theo ông Nguyễn Hữu Trung, dù không có thiệt hại về người, nhưng hàng trăm hecta thanh long ở vùng ven sông Cà Ty đang bị ngập nặng, nhiều tuyến đường nội đô Phan Thiết cũng bị ngập sâu.

Chính quyền P.Bình Thuận đã huy động lực lượng túc trực xuyên đêm, phối hợp cùng công an và quân đội hỗ trợ người dân di dời, đồng thời vận hành trạm bơm khẩn cấp để tiêu thoát nước, giảm áp lực cho khu dân cư hai bên bờ sông Cà Ty.

QL1 qua xã Lương Sơn ngập sâu, giao thông tê liệt

Sáng 28.10, mưa lớn kéo dài khiến nước từ thượng nguồn sông Lũy đổ về mạnh, gây ngập nặng đoạn QL1 qua xã Lương Sơn (Lâm Đồng). Tại khu vực cầu Ông Vạt, nước tràn kín mặt đường, có nơi ngập sâu gần 1 m, khiến hàng trăm phương tiện bị mắc kẹt, giao thông trên tuyến bị ách tắc nghiêm trọng.

Đoạn QL1 qua xã Lương Sơn bị ngập sâu khiến giao thông ách tắc nhiều giờ liền ẢNH: Q.H

Đến 7 giờ 30 cùng ngày, mực nước vẫn chưa rút. Lực lượng CSGT và dân quân địa phương túc trực suốt tuyến, hướng dẫn ô tô, xe máy quay đầu hoặc đi vòng qua tuyến đường ven biển Hòa Thắng để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện.

Nhiều nhà dân hai bên quốc lộ bị ngập sâu, đồ đạc được chuyển lên cao để tránh nước tràn vào. Một số hộ phải sơ tán tạm thời đến nơi an toàn.

UBND xã Lương Sơn cho biết đang phối hợp các cơ quan chức năng thống kê thiệt hại, đồng thời huy động lực lượng hỗ trợ người dân di dời khỏi khu vực nguy hiểm. Chính quyền cũng triển khai phương án khẩn cấp nhằm giúp người dân hạn chế thiệt hại khi nước tiếp tục tràn vào nhà.

Cơ quan chức năng cảnh báo, nếu mưa lớn vẫn kéo dài trong chiều nay, nguy cơ ngập sâu và sạt lở đất có thể tăng cao trong những giờ tới.

3 hồ lớn xả lũ

Trong khi đó, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Bình Thuận (thuộc UBND tỉnh Lâm Đồng) thông báo đồng loạt xả lũ tại 3 hồ lớn trên địa bàn nhằm bảo đảm an toàn công trình và giảm ngập cho vùng hạ du. Tại hồ Núi Đất (xã Tân Hải), đơn vị bắt đầu điều tiết nước qua tràn với lưu lượng lớn dần.

Mưa lớn đang tiếp tục đe dọa đoạn QL1 qua xã Lương Sơn ẢNH: P.T.E

Tại hồ Cà Giây (ảnh hưởng đến các xã Hải Ninh, Hồng Thái, Bắc Bình, Phan Rí Cửa) dự kiến xả khoảng 20 m³/giây và sẽ nâng dần nếu mưa tiếp tục lớn 100 m3/giây. Trong khi đó, hồ Sông Lũy (các xã bị ảnh hưởng là Phan Sơn, Sông Lũy, Lương Sơn, Bắc Bình) tăng lưu lượng điều tiết từ 200 đến 350 m³/giây do mưa kết hợp với nước xả từ thủy điện Đại Ninh khiến mực nước dâng cao.

Công ty đề nghị chính quyền các địa phương ven sông Lũy nhanh chóng thông báo cho người dân vùng hạ du và khu vực cửa sông chủ động di dời tài sản, bảo đảm an toàn tính mạng, tránh thiệt hại khi nước xả tràn có thể đổ về nhanh trong thời gian tới.

