Lâm Đồng: Mưa lớn, QL20 qua xã Hiệp Thạnh ngập nặng

Tối 27.10, UBND xã Hiệp Thạnh phát đi thông báo khẩn cấp về việc ứng phó tình trạng nước dâng cao trên địa bàn do mưa lớn kéo dài và nước từ thượng nguồn Đà Lạt đổ về. Theo đó, đoạn QL20 đi qua xã Hiệp Thạnh hiện đang bị ngập sâu, giao thông bị chia cắt cục bộ, nhiều nhà dân ngập trong nước.

Cụ thể, nước lũ tại các thôn Định An, K'Rèn, K'Long đang dâng rất nhanh, có khả năng gây ngập sâu, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất tại các khu vực sườn dốc, đèo và suối. Chính quyền khuyến cáo các phương tiện hạn chế lưu thông qua khu vực này để đảm bảo an toàn.

Đoạn QL20 qua xã Hiệp Thạnh ngập nặng ẢNH: C.T.V

Theo phản ánh của người dân, tình trạng ngập trên Q20 đoạn qua Hiệp Thạnh, gần trạm thu phí Đinh An thường xuyên tái diễn mỗi khi mưa lớn. Nguyên nhân được cho là hệ thống thoát nước hiện nay chưa đáp ứng được lượng mưa ngày càng tăng, gây ảnh hưởng đến việc lưu thông và cuộc sống của người dân địa phương.

Nhà dân bên QL20 chìm trong nước lũ ẢNH: C.T.V

Trước nguy cơ ngập sâu, UBND xã Hiệp Thạnh đề nghị người dân chủ động di chuyển người già, trẻ nhỏ, tài sản và gia súc đến nơi cao, an toàn; đồng thời, hạn chế đi lại tại những khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập lụt.

Đến 22 giờ ngày 27.10, nước lũ tiếp tục dâng cao khiến nhiều nhà dân ở thôn K' Long, xã Hiệp Thạnh, tỉnh Lâm Đồng bị ngập nặng ẢNH: C.T.V

Chính quyền cũng cung cấp các đường dây nóng để kịp thời hỗ trợ người dân bị ngập lụt.

Hiện, cơ quan chức năng đang theo dõi sát diễn biến thời tiết, đồng thời chuẩn bị các phương án ứng phó nhằm đảm bảo an toàn cho người dân và phương tiện khi lưu thông qua khu vực.