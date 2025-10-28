Quảng Trị: Q49C ngập sâu, 2 người mắc kẹt trên xe tải chết máy

Sáng nay 28.10, thông tin từ Công an xã Mỹ Thủy (Quảng Trị) cho biết đơn vị vừa cứu hộ thành công 2 tài xế trên xe tải bị chết máy khi lưu thông trên tuyến QL49C đang ngập sâu.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 3 giờ ngày 28.10, trên tuyến QL49C đoạn qua thôn Đông Dương (xã Mỹ Thuỷ). Lúc đó, xe tải BS 18H-019.47 chở hàng đông lạnh lưu thông từ tỉnh Quảng Trị đi TP.Huế thì bị chết máy và mắc kẹt giữa đoạn đường ngập sâu.

Công an xã Mỹ Thủy cứu hộ 2 người trên xe tải bị chết máy ẢNH: CÔNG AN XÃ MỸ THỦY

Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an xã Mỹ Thủy đã khẩn trương có mặt tại hiện trường triển khai công tác cứu hộ, đưa 2 người trên xe tải mắc kẹt giữa nước lũ đến nơi tránh trú an toàn.

Hai người trên xe tải được đưa đến nơi tránh trú an toàn ẢNH: CÔNG AN XÃ MỸ THỦY

Sau khi cứu người, lực lượng công an xã tiếp tục phối hợp với người dân địa phương, sử dụng phương tiện sẵn có và huy động phương tiện hỗ trợ di chuyển hàng hóa trên xe nhằm giảm thiểu tối đa thiệt hại, sau đó đưa chiếc xe tải ra khỏi khu vực ngập nước.

Sáng nay, UBND xã Nam Hải Lăng cho biết ngập lụt đang diễn biến phức tạp do mưa lớn nhiều ngày qua. Lũ tràn về gây ngập sâu ở vùng trũng ven sông Ô Lâu thuộc thôn An Thơ, Phú Kinh, Hội Điền, Mỹ Chánh, Hưng Nhơn, Câu Nhi; gần 400 hộ dân bị ngập, bước đầu có 9 hộ dân được di dời đến nơi an toàn.

Các tuyến đường thôn, xóm ngập sâu từ 1 - 1,5 m nên các trường mầm non, tiểu học, THCS đã cho học sinh nghỉ học.

Sạt lở núi trên tuyến đường thôn Tân Đi (xã Tà Rụt) ẢNH: B.H

Ghi nhận mực nước trên sông Ô Lâu vào sáng 28.10 đoạn qua xã Nam Hải Lăng có nơi xấp xỉ báo động 3. Ngoài xã Nam Hải Lăng, nhiều địa phương khác tại tỉnh Quảng Trị cũng bị ngập lụt, chia cắt do mưa lớn như La Lay, Vĩnh Định, Diên Sanh, Mỹ Thủy, Ba Lòng…