Quảng Trị: Tàu lớn mắc cạn, 4 thuyền viên được cứu kịp thời

Tối 27.10, thông tin từ UBND xã Ninh Châu (Quảng Trị) cho biết vừa phối hợp với các lực lượng chức năng ứng cứu thành công 4 thuyền viên trên một tàu bị mắc cạn.

Lực lượng chức năng ứng cứu 4 thuyền viên trên tàu cá mắc cạn ẢNH: THANH LỘC

Vào khoảng 14 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng nhận tin báo có một chiếc tàu bị trôi dạt, mắc cạn tại khu vực biển của thôn Tân Định (xã Ninh Châu).

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường và xác định tàu cá mắc cạn mang số hiệu NĐ 3464, trên tàu có 4 thuyền viên.

Các thuyền viên được ứng cứu vào bờ thành công ẢNH: THANH LỘC

UBND xã đã chỉ đạo Ban chỉ huy quân sự, Công an xã khẩn trương triển khai lực lượng phối hợp cùng các lực lượng Ban chỉ huy Phòng thủ khu vực 2, lực lượng biên phòng và người dân địa phương tiếp cận hiện trường, tổ chức ứng cứu.

Mặc dù thời tiết diễn biến phức tạp, sóng to, gió lớn kèm theo mưa lớn gây nhiều khó khăn cho công tác cứu hộ, nhưng các lực lượng phối hợp đã vượt qua hiểm nguy, tiếp cận được con tàu và lần lượt đưa 4 thuyền viên vào bờ an toàn.

Hiện tại, 4 thuyền viên đã được đưa đi chăm sóc, sức khỏe ổn định.