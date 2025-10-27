Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Quảng Trị: Tàu lớn mắc cạn, 4 thuyền viên được cứu kịp thời

Thanh Lộc
Thanh Lộc
27/10/2025 20:10 GMT+7

Một tàu lớn bị mắc cạn tại vùng biển Quảng Trị trong thời điểm mưa lớn, sóng to, lực lượng chức năng đã có mặt để kịp thời ứng cứu 4 thuyền viên trên tàu.

Tối 27.10, thông tin từ UBND xã Ninh Châu (Quảng Trị) cho biết vừa phối hợp với các lực lượng chức năng ứng cứu thành công 4 thuyền viên trên một tàu bị mắc cạn.

Quảng Trị: Tàu lớn mắc cạn, ứng cứu thành công 4 thuyền viên - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng ứng cứu 4 thuyền viên trên tàu cá mắc cạn

ẢNH: THANH LỘC

Vào khoảng 14 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng nhận tin báo có một chiếc tàu bị trôi dạt, mắc cạn tại khu vực biển của thôn Tân Định (xã Ninh Châu).

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường và xác định tàu cá mắc cạn mang số hiệu NĐ 3464, trên tàu có 4 thuyền viên.

Quảng Trị: Tàu lớn mắc cạn, ứng cứu thành công 4 thuyền viên - Ảnh 2.

Các thuyền viên được ứng cứu vào bờ thành công

ẢNH: THANH LỘC

UBND xã đã chỉ đạo Ban chỉ huy quân sự, Công an xã khẩn trương triển khai lực lượng phối hợp cùng các lực lượng Ban chỉ huy Phòng thủ khu vực 2, lực lượng biên phòng và người dân địa phương tiếp cận hiện trường, tổ chức ứng cứu.

Mặc dù thời tiết diễn biến phức tạp, sóng to, gió lớn kèm theo mưa lớn gây nhiều khó khăn cho công tác cứu hộ, nhưng các lực lượng phối hợp đã vượt qua hiểm nguy, tiếp cận được con tàu và lần lượt đưa 4 thuyền viên vào bờ an toàn.

Hiện tại, 4 thuyền viên đã được đưa đi chăm sóc, sức khỏe ổn định.

