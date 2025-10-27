Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sức khỏe

Bệnh nhi 5 ngày tuổi bị thủng dạ dày vì ăn cơm

Bá Cường
Bá Cường
27/10/2025 16:00 GMT+7

Một trẻ sơ sinh 5 ngày tuổi tại Quảng Trị sau khi được mẹ cho ăn cơm đã bị thủng dạ dày. Sau 23 ngày phẫu thuật và điều trị, bé đã hồi phục và xuất viện.

Ngày 27.10, thông tin từ Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới (Quảng Trị) cho biết các y bác sĩ tại Khoa Nhi đã cấp cứu thành công một trẻ sơ sinh 5 ngày tuổi bị thủng dạ dày do ăn cơm.

Bệnh nhi 5 ngày tuổi bị thủng dạ dày vì... ăn cơm, phải phẫu thuật - Ảnh 1.

Sau 23 ngày được điều trị, cháu Y.M đã hồi phục sức khỏe và xuất viện

ẢNH: BVCC

Trước đó, vào ngày 4.10, bệnh nhi Y.M (5 ngày tuổi, trú tại xã Thượng Trạch) nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Qua kiểm tra, các bác sĩ phát hiện trẻ bị thủng dạ dày, nhiễm khuẩn huyết nặng.

Theo người nhà, đứa trẻ được mẹ sinh thường tại nhà, không có sự hỗ trợ của y tế địa phương. Sau đó, người nhà cho trẻ ăn cơm ngay từ ngày đầu mới chào đời.

Sau khi phát hiện trẻ bị khó thở, sốt cao, chướng bụng, gia đình đã đưa trẻ đi cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới và được các ý bác sĩ xác định trẻ bị nhiễm khuẩn do thủng dạ dày vì ăn cơm.

Bệnh nhi sau đó được phẫu thuật khẩn cấp để xử lý tổn thương, đồng thời được điều trị bằng kháng sinh mạnh, kết hợp nuôi dưỡng qua đường tĩnh mạch. Sau 23 ngày điều trị tích cực, sức khỏe cháu Y.M đã hồi phục và được xuất viện.

