Lũ cuốn trôi cả ngôi làng vùng cao Đà Nẵng

Sáng nay 29.10, ông Nguyễn Hồng Lai, Bí thư Đảng ủy xã Trà Tân (TP.Đà Nẵng), cho biết ngôi làng với 11 ngôi nhà tại nóc ông Yên bất ngờ bị lũ cuốn trôi hoàn toàn trong đêm.

Sự cố xảy ra tối 27.10, rất may trước đó các hộ dân đã được di dời đến nơi ở khác nên không thiệt hại về người.

"Trong chiều hôm qua 28.10, tôi cùng lãnh đạo xã và các lực lượng chức năng đã vào đến nóc ông Yên để nắm tình hình, cũng như kiểm tra thực trạng sạt lở và thăm hỏi bà con nhân dân đang sơ tán", ông Lai nói.



Theo ông Lai, trong sáng nay 29.10 trên địa bàn xã đang có mưa rất to, nguy cơ sạt lở, ngập lụt sẽ tiếp tục diễn ra trên diện rộng.

Mưa lũ phức tạp những ngày qua khiến toàn xã có 18 ngôi nhà bị sạt lở vùi lấp, trong đó có 11 ngôi nhà tại nóc ông Yên.

Ngôi làng từng có 11 hộ dân sinh sống ở nóc ông Yên bị "xóa sổ" hoàn toàn trong đêm, giờ chỉ còn bãi đất trống ẢNH: NGỌC THƠM

Ngoài ra, mưa lũ cũng khiến trên địa bàn toàn xã xảy ra hơn 30 điểm sạt lở, tuyến đường chính như QL40B bị sạt lở nhiều đoạn nghiêm trọng. Tuyến đường liên xã cũng bị sạt lở nhiều điểm làm chia cắt thôn Sông Y, khiến các hộ sinh sống nơi đây bị cô lập hoàn toàn...

Địa phương cũng đã di dời 64 hộ dân với 205 nhân khẩu ở những vị trí có nguy cơ sạt lở, đưa đến nơi an toàn.

Ông Nguyễn Hồng Lai cho biết, đợt mưa lũ lần này diễn biến rất phức tạp. Tuy nhiên, nhờ vào bản đồ xây dựng các vị trí sạt lở đã được cảnh báo trước đây, địa phương chủ động xây dựng phương án và di dời người dân đến nơi an toàn (xen ghép tại nhà dân khác hoặc đến nhà văn hóa thôn, trường học), nên không bị thiệt hại về người.

Lãnh đạo xã Trà Tân đi khảo sát tình hình sạt lở và thăm hỏi động viên người dân ẢNH: NGỌC THƠM

Ông Lai cũng cảnh báo, với tình trạng mưa mỗi ngày mỗi lớn, nguy cơ sạt lở sẽ tiếp diễn. Về lâu dài, các lực lượng chức năng cần phải khảo sát, đánh giá lại các tầng địa chất đối với các xã miền núi để có giải pháp phòng tránh hiệu quả hơn.

Theo cảnh báo, trong 24 giờ qua (từ 4 giờ ngày 28.10 đến 4 giờ sáng nay 29.10), địa bàn TP.Đà Nẵng đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Mô hình độ ẩm đất cho thấy trên địa bàn thành phố đã bão hòa đạt 100%.

Trong 6 giờ tới, trên địa bàn TP.Đà Nẵng tiếp tục có mưa rất to. Tổng lượng mưa phổ biến 20 - 40 mm, có nơi trên 80 mm; nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ vùng núi; sạt lở đất trên sườn dốc, sụt lún đất; nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy có thể xảy ra.