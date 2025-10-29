Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Một ngôi làng vùng cao Đà Nẵng mất liên lạc suốt 3 ngày

Mạnh Cường
Mạnh Cường
29/10/2025 07:27 GMT+7

Một ngôi làng ở xã vùng cao của TP.Đà Nẵng mất liên lạc giữa rừng sâu suốt 3 ngày nay vì mưa lớn và sạt lở.

Sáng nay 29.10, ông Briu Quân, Chủ tịch UBND xã A Vương (TP.Đà Nẵng), cho biết mưa lớn kéo dài nhiều ngày qua khiến địa bàn xã xảy ra hàng chục điểm sạt lở, cùng với đó nước sông dâng cao gây cô lập nhiều thôn, bản. Trong đó, có một ngôi làng nằm giữa rừng sâu đã mất liên lạc nhiều ngày liền.

Trong đêm qua (28.10) và sáng nay, mưa trên đầu nguồn vẫn còn lớn, nước sông suối vẫn đang tiếp tục dâng cao. Riêng thôn A'ur với 23 hộ dân Cơ Tu (198 nhân khẩu) đã mất liên lạc từ ngày 26.10 đến nay.

Một ngôi làng vùng cao Đà Nẵng mất liên lạc suốt 3 ngày- Ảnh 1.

Sạt lở gây chia cắt nhiều nơi trên địa bàn xã A Vương

ẢNH: NGỌC THƠM

Ông Briu Quân cho hay, các lực lượng chức năng đang tìm mọi cách liên lạc với trưởng thôn A'ur để nắm tình hình người dân trong làng. Tuy nhiên, để tiếp cận được thôn thời điểm này rất khó khăn vì đường mòn dẫn vào thôn đã sạt lở, nước từ các sông, suối dâng cao gây chia cắt.

"Thôn A'ur nằm biệt lập hoàn toàn trong rừng sâu nên không có điện, không sóng điện thoại, không đường, không mặt bằng… nên đời sống của bà con vô cùng khó khăn", ông Quân nói.

Chủ tịch UBND xã A Vương cho hay, những ngày mưa lũ vừa qua, bản thân ông cùng các lực lượng công an, dân quân, cán bộ xã luôn túc trực tại trụ sở xã và xuống từng thôn bản để nắm tình hình nhằm ứng phó với diễn biến mưa lũ đang ngày càng phức tạp.

"Trong sáng nay, đường Hồ Chí Minh từ xã Đông Giang lên xã A Vương tiếp tục sạt lở nghiêm trọng nhiều điểm; nước từ sông A Vương đang dâng cao tràn qua đường Hồ Chí Minh. Ngoài ra, các tuyến đường ĐT606, ĐH5 từ xã A Vương đi xã Tây Giang, Hùng Sơn cũng bị sạt lở nhiều điểm, bị tắc hoàn toàn", ông Quân thông tin thêm.

Mực nước thượng lưu sông Vu Gia -Thu Bồn đang lên trở lại, hạ lưu các sông dao động ở mức trên mức báo động (BĐ) 3.

Dự báo trong 24 giờ tới, lũ trên sông Vu Gia - Thu Bồn tiếp tục lên và đạt đỉnh. Đỉnh lũ trên sông Vu Gia tại Ái Nghĩa đạt 10,25 m trên BĐ3 là 1, 25 m; trên sông Thu Bồn tại Câu Lâu dao động ở trên BĐ3 từ 1,2 - 1,35 m; sông Hàn tiếp tục lên ở mức trên BĐ3 khoảng 0,3 - 0,5 m; trên sông Tam Kỳ dao động trên mức BĐ2.

Ngập lụt sâu diện rộng vẫn còn tiếp diễn tại các vùng trũng thấp ven sông, ngập úng tại các khu đô thị trên địa bàn TP.Đà Nẵng.

Khám phá thêm chủ đề

