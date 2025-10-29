Lũ lịch sử, sạt lở tiếp tục bủa vây miền Trung

Nhiều ngày dầm lũ

Đến chiều tối qua 28.10, TP.Huế vẫn đang ngập chìm trong biển nước sau 2 ngày hứng cơn lũ lịch sử, giao thông nội thành gần như tê liệt hoàn toàn (ngoại trừ QL1 được thông tuyến, QL49 đi A Lưới được thông tuyến 1 làn), nhiều khu vực vẫn còn mất điện. Đến cuối ngày, mực nước trên sông Hương, sông Bồ tuy có rút nhưng rất chậm và vẫn đang trên báo động 3.

Kinh thành Huế chìm trong biển nước ẢNH: TRẦN THIỆN

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, vùng hạ du sông Truồi còn rất nhiều khu vực ngập nặng. Suốt 24 giờ qua, lực lượng xung kích gồm đoàn viên, thanh niên, công an, quân đội của xã Lộc An túc trực 24/24 hỗ trợ sơ tán người dân và vượt lũ mang hàng trăm suất ăn đến với người dân khu vực xung yếu.

TP.Đà Nẵng hôm qua cũng tiếp tục hứng chịu những đợt mưa rất to, nước sông dâng cao nhấn chìm nhiều khu vực trũng thấp, ven sông. Vùng "rốn lũ" xã Thượng Đức tiếp tục bị cô lập hơn 2.100 hộ dân. "Dân chúng tôi đã quen với mưa lũ, nhưng chưa bao giờ thấy đợt lũ nào lớn và lâu rút như đợt này...", ông Trần Đắc Kiệt (45 tuổi, ở thôn Thái Chấn Sơn, xã Thượng Đức) chia sẻ.

Người dân ở xã Hòa Vang (TP.Đà Nẵng) cũng quá bất ngờ trước mực nước sông Túy Loan "dâng nhanh chưa từng thấy" kể từ đỉnh lũ năm 1999. Gia đình bà Trần Thị Bốn (thôn Túy Loan Đông 2, xã Hòa Vang) đã phải "chạy" lũ suốt đêm. "Nước dâng cao khiến nhiều người dân lo lắng. Mưa chưa dứt, ai cũng sợ nước lên nữa thì mất hết", bà Bốn lo lắng.

Lực lượng Quân khu 5 cơ động xuyên đêm ứng phó sự cố vỡ đê trên sông Ly Ly ẢNH: NGỌC HÂN

Sau tiếng nổ là "dòng sông bùn"

Trong khi đó, nỗi bất an vì sạt lở, lũ quét cũng bủa vây người dân vùng cao. Rạng sáng 28.10, lũ quét bất ngờ xảy ra tại khu vực suối Đăk Rong, thôn Làng Mới (xã Ngọc Linh, Quảng Ngãi). "Chỉ trong chốc lát, suối Đăk Rong biến thành dòng sông bùn cuộn chảy, cuốn trôi cây cối, đất sản xuất và chuồng trại", ông A Năng (ở thôn Làng Mới) kể. Khoảng 1 giờ sáng, người dân nghe tiếng nổ lớn trên núi, sau đó nước và đất đá ồ ạt đổ xuống, cuốn phăng mọi thứ trên đường đi. Rất may, khu dân cư nằm cách điểm sạt khoảng 500 m nên không thiệt hại về người…

Lở núi gây sạt lở kéo theo bùn, đất dài 3 km

Ngay sau sự cố, lực lượng dân quân và công an xã đã được huy động khẩn cấp để di dời 11 hộ dân ở khu vực có nguy cơ sạt lở cao đến nơi an toàn. Hiện vẫn còn khoảng 430 hộ dân (1.700 nhân khẩu) đang bị cô lập hoàn toàn. "Chúng tôi đang tiếp cận từng điểm bị chia cắt, chuẩn bị nhu yếu phẩm, thuốc men và lương thực để kịp thời hỗ trợ người dân", ông A Phương, Bí thư Đảng ủy xã Ngọc Linh, nói.

Sạt lở nghiêm trọng trên đèo Gia Bắc, QL28 ẢNH: L.V

Hôm qua, kiểm tra hiện trường tại QL24C (nơi có hơn 20 điểm sạt lở và xuất hiện thêm nhiều vết nứt mới trên sườn núi tại Quảng Ngãi), ông Nguyễn Hoàng Giang, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, yêu cầu cắm biển cảnh báo từ xa và khẩn trương vận động, sơ tán người dân khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở.

Chiều 28.10, có thêm 2 trận sạt lở núi kinh hoàng xảy ra tại xã Trà Tân và xã Trà Đốc ở vùng cao TP.Đà Nẵng (thuộc địa bàn tỉnh Quảng Nam cũ). Đất đá và nước chảy xiết như thác băng qua QL40B và đường Trường Sơn Đông. Vụ việc khiến 1 người bị vùi lấp nhưng may mắn được lực lượng chức năng ứng cứu kịp thời.

Ông Nguyễn Hồng Lai, Bí thư Đảng ủy xã Trà Tân, cho biết toàn xã có 18 ngôi nhà bị sạt lở vùi lấp, nhưng nhờ vào bản đồ xây dựng các vị trí sạt lở đã được cảnh báo trước đây nên địa phương đã chủ động di dời dân. "Với tình trạng mưa mỗi ngày mỗi lớn, nguy cơ sạt lở sẽ tiếp diễn. Về lâu dài, các lực lượng chức năng cần phải khảo sát, đánh giá lại các tầng địa chất đối với các xã miền núi để có giải pháp phòng tránh hiệu quả hơn", ông Lai cảnh báo.

Các lực lượng vũ trang thuộc Quân khu 5 căng mình ứng cứu người dân vùng ngập lụt ở TP.Đà Nẵng ẢNH: NGỌC HÂN

"Vẽ" tiếp bản đồ sạt lở

Ông Trần Nam Hưng, Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng, cho hay trước đây tỉnh Quảng Nam cũ đã xây dựng bản đồ sạt lở, chỉ ra 11 điểm có nguy cơ sạt lở cao và hàng chục điểm sạt lở nhỏ. Từ bản đồ này, địa phương đã xây dựng và triển khai các phương án phòng tránh di dời dân từ lâu, kết hợp với tình hình thực tế. Bản đồ ngập lụt cũng đã được chuẩn bị sẵn sàng.

"TP.Đà Nẵng cũng đã chủ động mọi tình huống phòng tránh, bao gồm cả việc chuẩn bị flycam để vận chuyển lương thực và xác định lại các vị trí sạt lở nhằm di dời dân trong 1 - 2 ngày tới, nếu tình hình cô lập kéo dài và diễn biến phức tạp", ông Hưng nói.

Tuy nhiên, theo ông Hưng, sau đợt mưa lũ này cần có giải pháp lâu dài, bền vững để dần "thích nghi" và "sống chung với thiên tai" thay vì để các điểm sạt lở lớn nhỏ tiếp tục gây bất an...

Hôm qua, kiểm tra việc ứng phó mưa lũ và thăm hỏi, động viên các lực lượng đang giúp dân tại P.Hội An và P.Hội An Tây, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang cũng đặt vấn đề chuẩn bị sẵn sàng cho kịch bản mất điện, mất nước trong bối cảnh mưa lũ diễn biến phức tạp.

Tại Huế, chính quyền địa phương đang tìm mọi cách ứng phó tình huống ngập lụt kéo dài. Ông Phan Thiên Định, Chủ tịch UBND TP.Huế, cho biết nước lũ vẫn ở mức cao, xuống chậm nên các địa phương phải duy trì phương án phòng chống lũ đã được triển khai. "Đối với các trường hợp người dân gặp nguy hiểm, cầu cứu khẩn cấp, thành phố đã kích hoạt tổng đài tiếp nhận thông tin ứng cứu và hoạt động 24/24, chỉ đạo các lực lượng chức năng phối hợp xác minh, tiếp cận và xử lý nhanh...", ông Định nói.

[FLYCAM] Chùa Cầu ngập chỉ còn mái, Hội An chìm trong nước lũ

Lâm Đồng thiệt hại nặng

Cũng trong ngày 28.10, ông Nguyễn Hà Lộc, Phó giám đốc Sở NN-MT tỉnh Lâm Đồng, cho biết mưa lũ, kéo theo sạt lở khiến nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh bị thiệt hại nặng, giao thông bị chia cắt. Đặc biệt, một cô giáo 27 tuổi bị thiệt mạng do lũ cuốn trôi trên địa bàn thôn Giãn Dân, xã D'Ran vào chiều 27.10, đến 4 giờ ngày 28.10 mới tìm thấy thi thể.

Theo Sở NN-MT Lâm Đồng, tại các xã, phường: Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận, Hàm Liêm, Hàm Thắng, Bình Thuận, Phan Thiết, Tuyên Quang, Hàm Kiệm, Hàm Thạnh, D'Ran, Hiệp Thạnh… mưa lũ gây ngập lụt nhà cửa, có nơi ngập sâu từ 0,5-1 m, khiến hàng trăm ngôi nhà chìm ngập trong nước. "Tổng sơ bộ giá trị thiệt hại do mưa lũ ước tính đến 17 giờ ngày 27.10 khoảng 4,5 tỉ đồng. Các địa phương vẫn đang tiếp tục rà soát, tổng hợp tình hình thiệt hại", ông Nguyễn Hà Lộc cho biết thêm.

Trong ngày 28.10, tại nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng tiếp tục có mưa, mưa vừa và giông với lượng mưa 20-40 mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 100 mm.

Bài học quý về điều hành hồ chứa và sự chủ động của hệ thống phòng thủ dân sự Chiều tối 28.10, Phó thủ tướng Chính phủ, Phó trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia Trần Hồng Hà cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra, thăm hỏi, động viên người dân ở vùng ngập lụt tại TP.Huế. Thăm các hộ dân đang bị ngập sâu tại khu vực Chi Lăng (P.Phú Xuân), Phó thủ tướng Trần Hồng Hà chia sẻ khó khăn, động viên bà con cố gắng khắc phục thiệt hại, sớm ổn định cuộc sống sau lũ. Phó thủ tướng Trần Hồng Hà thăm các hộ dân đang bị ngập sâu tại khu vực Chi Lăng (TP.Huế) ẢNH: ĐÌNH HOÀNG Phó thủ tướng đánh giá cao công tác chỉ đạo, điều hành của chính quyền địa phương trong ứng phó đợt mưa lũ lịch sử. Đặc biệt, việc chủ động điều tiết, vận hành an toàn, hợp lý các hồ chứa thủy lợi, thủy điện trên địa bàn đã góp phần quan trọng giảm áp lực lũ, hạn chế thiệt hại cho vùng hạ du. Phó thủ tướng nhấn mạnh, đây là bài học quý về năng lực quản lý, điều hành hồ chứa và sự chủ động của hệ thống phòng thủ dân sự trong bối cảnh thiên tai ngày càng diễn biến cực đoan, khó lường. Phó thủ tướng yêu cầu chính quyền địa phương, các lực lượng chức năng tiếp tục hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, đảm bảo an toàn về điện, nước, vệ sinh môi trường; sớm khôi phục hệ thống điện, viễn thông, hạ tầng thiết yếu để người dân ổn định sinh hoạt, học tập và sản xuất. Đồng thời, chỉ đạo rà soát, hỗ trợ kịp thời các hộ dân bị ảnh hưởng nặng, không để người dân nào thiếu đói, rét trong những ngày sau lũ.

Lực lượng quân đội, công an lao vào vùng lũ giúp dân Sáng 28.10, lực lượng Quân khu 5 hỗ trợ thông tuyến tại các vị trí sạt lở, mở đường vào xã Trà Leng cũ (TP.Đà Nẵng), nơi đang có 600 hộ dân mất liên lạc. Cùng ngày, tại xã Xuân Phú (TP.Đà Nẵng), Lữ đoàn Tăng thiết giáp 574 huy động lực lượng khắc phục sự cố vỡ đê bao dài 20 m trên sông Ly Ly. Chiều 28.10, trung tướng Lê Ngọc Hải, Tư lệnh Quân khu 5, cũng đã đi kiểm tra, nắm tình hình mưa lũ tại các địa bàn ngập sâu thuộc Hội An, Điện Bàn (TP.Đà Nẵng). Những ngày mưa lũ vừa qua, Bộ Chỉ huy quân sự TP.Đà Nẵng và Công an TP.Đà Nẵng cũng đã huy động cán bộ, chiến sĩ giúp di dời dân khỏi vùng cô lập, khắc phục hậu quả mưa lũ.