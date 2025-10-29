Quảng Ngãi: Hơn 120 tuyến đường bị sạt lở ở vị trí nào?

Từ ngày 25 đến 17 giờ ngày 28.10, trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đã xảy ra mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Theo thống kê, một số khu vực miền núi phía đông của tỉnh có lượng mưa đo được lên đến 930 mm, gây ra hàng loạt điểm sạt lở đất, đá tràn xuống đường, lấp rãnh thoát nước, làm hư hỏng hạ tầng giao thông và chia cắt nhiều khu dân cư.

Tỉnh lộ 676 ở Quảng Ngãi bị sạt lở nghiêm trọng ẢNH: H.P

Quốc lộ, tỉnh lộ hư hỏng nặng

Theo báo cáo nhanh của Chi cục Thủy lợi tỉnh Quảng Ngãi, toàn tỉnh hiện có hơn 120 vị trí sạt lở ta luy, đất đá tràn ra mặt đường trên các tuyến quốc lộ, đường tỉnh và các tuyến giao Sở Xây dựng quản lý. Tổng khối lượng đất đá sạt lở ước tính gần 12.000 m³.

QL24C đoạn qua xã Thanh Bồng, Quảng Ngãi bị sạt lở ẢNH: H.P

Các tuyến đường bị ảnh hưởng nặng, gồm: QL14C, QL24B, QL24C, QL40B, cùng hàng loạt đường tỉnh như: ĐT.622B, 622C, 623, 623B, 624, 626, 627C, 628, 673, 676, và đường Ngọc Hoàng - Măng Bút - Tu Mơ Rông - Ngọc Linh.

Đáng chú ý, 5 vị trí sạt lở gây tắc đường hoàn toàn, trong đó có các điểm tại Km71+150, Km72, Km79+150 (QL24C) và Km48+350 (ĐT.622B). Lực lượng chức năng đã khẩn trương huy động máy móc, phương tiện để khơi thông, tạm thời mở một vệt cho xe lưu thông. Tuy nhiên, nhiều khu vực vẫn còn nguy cơ sạt lở tiếp tục diễn ra do mưa lớn chưa dứt.

Các đơn vị đang khẩn trương khắc phục sạt lở trên QL14, đoạn qua đèo Lò Xo, Quảng Ngãi ẢNH: H.P

Ngoài ra, tràn Thạch Nham tại Km19+700 vẫn đang bị ngập sâu, khiến phương tiện không thể qua lại. Hàng loạt cây xanh, trụ điện bị ngã đổ dọc các tuyến đường tỉnh, gây mất an toàn giao thông.

Hàng chục tuyến đường xã bị sạt lở, cô lập nhiều thôn

Mưa lớn kéo dài cũng khiến 42 tuyến đường giao thông cấp xã bị hư hỏng, sạt lở nghiêm trọng.

Cụ thể, tại xã Xốp ghi nhận sạt lở nhiều tuyến đường đi khu sản xuất ở các thôn Đăk Mi, La Lua, Mô Mam, Kon Riêng, Kon Liêm. Xã Tây Trà có đến 9 tuyến bị ảnh hưởng, trong đó có tuyến từ cầu Sông Tang đi UBND xã, tuyến Trà Bao - Trà Bung, và tuyến Trà Xuông bị gãy, không thể lưu thông.

Sạt lở đá rơi tại đường Đông Trường Sơn (xã Sơn Tây, Quảng Ngãi) ẢNH: H.P

Tại xã Thanh Bồng, 5 tuyến đường bị hư hỏng nặng, trong đó có tuyến qua eo Tà Mỏ, Eo Chim và tuyến Trà Lâm - Trà Hiệp. Xã Sơn Hà ghi nhận một điểm sạt nhỏ trên Tỉnh lộ 626 đoạn qua thôn Nước Nia. Xã Tây Trà Bồng có 4 điểm sạt lở nhỏ làm tắc cục bộ tuyến Tỉnh lộ 622.

Riêng xã Đăk Plô là điểm nóng sạt lở với 12 tuyến đường bị chia cắt, trong đó đáng chú ý là tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn Km1407 và Km1408+200 giáp ranh xã Khâm Đức (Đà Nẵng) nơi đất đá từ ta luy dương đổ tràn mặt đường, khiến giao thông bị tê liệt.

Ở các địa phương khác, tình trạng hư hỏng, sạt lở cũng diễn ra diện rộng, xã Minh Long có 3 tuyến bị sạt lở nghiêm trọng, trong đó tuyến Long Môn - Minh Long đi Sơn Cao bị vùi lấp nặng. Xã Ngọc Linh xuất hiện khoảng 10 điểm sạt lở lớn nhỏ trên tỉnh lộ 673, cùng tuyến liên thôn Làng Mới - Ngọc Nang bị nứt gãy mặt đường, xói lở hàm ếch. Xã Sơn Linh, Ba Dinh, Sơn Tây Thượng, Cà Đam, Trà Bồng cũng ghi nhận các điểm sạt lở, gây hư hỏng đường liên thôn, đường bê tông nông thôn.

Các đơn vị chức năng khắc phục sạt lở trên QL24C ẢNH: H.P

Ngoài ra, còn bị hư hỏng 15 ngôi nhà, gồm: Trà Bồng 6 nhà, Tây Trà 4 nhà, Tây Trà Bồng 2 nhà, Sơn Tây Thượng 1 nhà, Thọ Phong 1 nhà, Sơn Tịnh 1 nhà.

Ông Hồ Văn Niên, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi kiểm tra sạt lở tại xã Tây Trà Bồng, Thanh Bồng ẢNH: H.P

Chiều ngày 28.10, ông Hồ Văn Niên, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã đi kiểm tra tình hình thiệt hại, sạt lở trên địa bàn các xã Tây Trà Bồng, Thanh Bồng. Qua đó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi chỉ đạo các địa phương tập trung triển khai công tác ứng phó thiên tai, đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân và Nhà nước, khẩn trương khắc phục thiệt hại, đảm bảo sớm ổn định đời sống người dân.