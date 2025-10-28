Dùng drone tiếp tế nhu yếu phẩm cho tài xế mắc kẹt trên đèo Lò Xo

Tối 28.10, lãnh đạo Trạm CSGT Ngọc Hồi (Phòng CSGT, Công an tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, mưa lớn những ngày qua khiến nhiều điểm trên đèo Lò Xo, thuộc QL14, bị sạt lở nghiêm trọng, chia cắt hoàn toàn tuyến đường huyết mạch nối Quảng Ngãi với Đà Nẵng.

Các đơn vị đang nỗ lực khắc phục sạt lở trên đèo Lò Xo, đoạn qua địa phận tỉnh Quảng Ngãi ẢNH: H.P

"Khi đơn vị thi công múc bùn đất đến đâu thì mưa lại làm sạt xuống đến đó, nên việc khắc phục vô cùng khó khăn. Dự kiến đến tối 29.10, khu vực sạt lở trên đèo Lò Xo đoạn qua địa phận Quảng Ngãi mới có thể thông được một bên để xe di chuyển ra khỏi vùng mắc kẹt", vị lãnh đạo thông tin.

Dùng thiết bị bay không người lái tiếp tế nhu yếu phẩm cho tài xế mắc kẹt trên đèo Lò Xo ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Do tuyến đường bị chia cắt ở cả hai đầu, hàng chục tài xế và phụ xe mắc kẹt nhiều giờ giữa hai điểm sạt lở, không thể di chuyển, trong khi khu vực này mưa lớn kéo dài, sóng điện thoại yếu, việc tiếp tế trực tiếp bằng người rất nguy hiểm. Lực lượng chức năng đã dùng thiết bị bay không người lái (drone) để chuyển nhu yếu phẩm cho các tài xế bị cô lập giữa hai điểm sạt lở trên đèo Lò Xo (Quảng Ngãi).

Các tài xế nhận được nhu yếu phẩm tiếp tế đã gửi lời cảm ơn đến lực lượng chức năng. "Tụi tôi bị kẹt từ chiều qua, giờ có gói mì, chai nước là quý lắm rồi. Cảm ơn anh em đã không bỏ chúng tôi," tài xế Nguyễn Văn H., lái xe container từ Gia Lai ra Đà Nẵng nói.

Trước đó, lực lượng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi, CSGT Công an TP.Đà Nẵng cùng người dân địa phương đã phối hợp tiếp cận để tiếp tế nhu yếu phẩm cho 50 tài xế và phụ xe bị mắc kẹt trên đèo Lò Xo.

27 điểm sạt lở trên tuyến đường Hồ Chí Minh

Theo Khu Quản lý đường bộ III (Cục Đường bộ Việt Nam), hiện trên tuyến đường Hồ Chí Minh (QL14) xuất hiện 27 điểm sạt lở, trong đó 23 điểm gây tắc đường (14 điểm tắc hoàn toàn, 9 điểm chỉ thông xe một phần).

Sạt lở nghiêm trọng trên đèo Lò Xo ẢNH: H.P

Riêng tại đèo Lò Xo, đoạn qua xã Đăk Plô (tỉnh Quảng Ngãi), có một điểm sạt lở nghiêm trọng tại Km1407+800 – Km1407+950, với hàng nghìn khối đất đá từ ta luy dương tràn xuống mặt đường, vùi lấp rãnh thoát nước.

Trước đó, chiều 26.10, lực lượng quản lý đường đã khẩn trương có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông, huy động xe cơ giới và nhân công hót dọn đất đá, tạm thời thông xe một làn. Tuy nhiên, do mưa lớn kéo dài, đất đá tiếp tục sạt xuống khiến tuyến đường lại bị tắc hoàn toàn.

Theo lãnh đạo Khu Quản lý đường bộ III.3, lực lượng và phương tiện vẫn đang túc trực 24/24 giờ tại hiện trường, nhưng việc khắc phục gặp nhiều trở ngại. Các đơn vị đang tập trung khơi thông rãnh thoát nước, xử lý các điểm sạt nguy hiểm, ưu tiên mở một làn cho xe bị kẹt di chuyển trước, sau đó mới khôi phục hoàn toàn tuyến.