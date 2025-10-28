Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
5 nguyên tắc vàng khi sử dụng ô tô mùa mưa bão, tài xế cần biết

Hoàng Cường
Hoàng Cường
28/10/2025 09:25 GMT+7

Việc sử dụng ô tô trong những ngày mưa bão tiềm ẩn nhiều rủi ro nguy hiểm cho cả phương tiện cũng như người dùng ô tô, do đó cần nắm rõ một số nguyên tắc góp phần để đảm bảo an toàn.

Thời tiết tại một số tỉnh, thành phố tại Việt Nam đang diễn biến phức tạp. Ảnh hưởng của gió bão, kèm theo mưa lớn không chỉ gây khó khăn cho việc lái xe mà còn khiến nhiều tuyến đường bị ngập lũ, nguy cơ sạt lỡ. Những ngày qua, mưa lớn kéo dài khiến một số tuyến đường giao thông ở Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng… bị sạt lở. Thậm chí, hôm 27.10 trên tuyến Cao tốc La Sơn - Hòa Liên đoạn qua xã Khe Tre (TP.Huế) bị ngập, nước chảy xiết; đoạn qua phường Hải Vân (TP.Đà Nẵng) bị nứt, gây ách tắc giao thông. Việc sử dụng ô tô trong những ngày mưa bão, lũ lụt thường gây ra nhiều tình huống khó lường cho người lái ô tô. 

5 nguyên tắc vàng khi sử dụng ô tô mùa mưa bão, tài xế cần biết- Ảnh 1.

Mưa lớn kéo dài khiến một số tuyến đường giao thông ở Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng… bị sạt lở, hư hỏng

Ảnh: Hoàng Sơn

Do đó, để bảo vệ phương tiện và an toàn cho bản thân, tài xế cần nắm vững một số nguyên tắc "vàng" dưới đây:

Hạn chế di chuyển khi có cảnh báo ngập, lũ

Vào những ngày mưa lũ kéo dài, một số tuyến đường giao thông thường sẽ bị ách tắc do đất đá sạt lở hoặc nước lũ dâng cao gây ngập đường. Do đó, để tránh mất thời gian, đảm bảo an toàn tài xế tuyệt đối không nên đi theo thói quen. Trước mỗi chuyến đi, nên kiểm tra bản đồ ngập lụt, theo dõi dự báo thời tiết và thông tin giao thông. 

5 nguyên tắc vàng khi sử dụng ô tô mùa mưa bão, tài xế cần biết- Ảnh 2.

Đường Hồ Chí Minh đoạn qua đèo Lò Xo sạt lở nghiêm trọng

Ảnh: Ngọc Thơm

Nếu khu vực định đi qua đang có mưa lớn hoặc cảnh báo nước dâng cao, tốt nhất nên chọn lộ trình khác hoặc hoãn chuyến đi. Thực tế đã có nhiều vụ xe chết máy, thậm chí bị cuốn trôi, vùi lấp… hư hỏng nặng trong mùa mưa đều bắt nguồn từ việc tài xế cố gắng "liều" qua vùng có cảnh báo ngập lụt hay sạt lỡ.

Giữ khoảng cách giảm tốc độ

Hơn 80% các vụ tai nạn giao thông xuất phát từ việc tài xế chạy quá tốc độ, không làm chủ tốc độ. Lái xe trong điều kiện thời tiết mưa bão, nguy cơ va chạm còn gia tăng do tầm nhìn xung quanh bị hạn chế. Do đó, nên điều khiển xe ở tốc độ hợp lý, giữ được khoảng cách an toàn với xe phía trước để có đủ thời gian để phản ứng khi cần thiết, tránh va chạm bất ngờ.

5 nguyên tắc vàng khi sử dụng ô tô mùa mưa bão, tài xế cần biết- Ảnh 3.

Nên điều khiển xe ở tốc độ hợp lý, giữ được khoảng cách an toàn với xe phía trước để có đủ thời gian để phản ứng khi cần thiết

Ảnh: B.H

Không chạy qua vùng nước sâu quá nửa bánh xe

Khi buộc phải đi qua đoạn ngập, cần ước lượng mực nước. Nếu nước cao quá nửa bánh xe (tương đương khoảng 25 - 30 cm với xe du lịch), tuyệt đối không nên tiếp tục di chuyển, bởi nước có thể tràn vào khoang động cơ, gây hiện tượng thủy kích một trong những hư hỏng nặng và tốn kém nhất. Thay vào đó, nên thay đổi lộ trình hoặc gọi cứu hộ để di chuyển xe đến nơi an toàn.

Tuyệt đối không khởi động lại xe khi bị chết máy

Trong trường hợp mưa lũ bất ngờ khiến xe bị ngập nước. Nếu xe "chết máy" không nên cố gắng khởi động lại. Thay vào đó, nên tắt động cơ, hệ thống điện trên xe, để ngăn nước bị hút vào buồng đốt và các bộ điều khiển điện tử. Sau đó, tìm cách đẩy xe ra khỏi vùng ngập, hoặc gọi cứu hộ trợ giúp.

5 nguyên tắc vàng khi sử dụng ô tô mùa mưa bão, tài xế cần biết- Ảnh 4.

Nếu xe "chết máy" không nên cố gắng khởi động lại

Ảnh: B.H

Đỗ xe nơi cao ráo, tránh gần cây to

Khi sử dụng ô tô giữa mùa mưa bão, các tài xế, chủ xe nên chú ý quan sát khi chọn vị trí đỗ xe. Không nên đỗ ô tô ở những khu vực gần biển quảng cáo, cột điện, dưới gốc cây hay các công trường, tòa nhà đang thi công... Để tránh việc mưa gió khiến cây, cột điện hay các vật dụng khác đỗ sập đè lên xe, gây hư hỏng. Khi có cảnh báo về nguy cơ mưa bão, nên di chuyển xe đến khu vực cao ráo để tránh nguy cơ ngập lũ.

Tin liên quan

4 việc cần làm ngay để 'cứu' ô tô sau mưa bão, ngập lụt

4 việc cần làm ngay để 'cứu' ô tô sau mưa bão, ngập lụt

Ô tô đậu đỗ tại những khu vực ngoài trời, ngập nước sẽ đối mặt nhiều nguy cơ thủy kích hay hỏng hóc. Do đó sau mưa bão, chủ xe cần kiểm tra, chăm sóc xe, tránh những thiệt hại nghiêm trọng về sau.

Trường hợp bảo hiểm từ chối đền bù cho ô tô bị hư hỏng do mưa bão

Lái ô tô dưới mưa bão: Vì sao không nên 'nháy' đèn pha, bật đèn khẩn cấp?

