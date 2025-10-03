Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Trường hợp bảo hiểm từ chối đền bù cho ô tô bị hư hỏng do mưa bão

Chí Tâm
Chí Tâm
03/10/2025 10:03 GMT+7

Bảo hiểm thân vỏ có thể hỗ trợ chi phí sửa chữa ô tô hư hỏng do ngập nước nhưng trên thực tế, nhiều trường hợp chủ xe có thể bị bảo hiểm từ chối quyền lợi vì vi phạm hợp đồng

Khi mua ô tô, nhiều chủ xe chọn mua kèm bảo hiểm thân vỏ để yên tâm trong quá trình sử dụng, bởi đây là giải pháp an toàn, giúp giảm tải chi phí khi gặp sự cố ngoài ý muốn. Ngoài va quẹt, đâm đụng, bảo hiểm thân vỏ cũng có một số điều khoản hỗ trợ, chi trả cho chủ phương tiện trong trường hợp ô tô bị ngập nước, thủy kích.

Trường hợp bảo hiểm không đền bù cho ô tô hư hỏng mùa mưa bão - Ảnh 1.

Nhiều chủ xe không làm đúng quy trình, có thể bị bảo hiểm từ chối quyền lợi

ẢNH: TN

Tuy nhiên, để nhận được khoản bồi hoàn của bảo hiểm, chủ xe bắt buộc phải tuân thủ các quy định liên quan đến hợp đồng mua bảo hiểm. Trong đợt bão số 10 vừa qua, mưa lớn kéo dài khiến nhiều địa phương trên cả nước rơi vào tình trạng ngập lụt, nhiều ô tô chìm trong "biển" nước. 

Không ít chủ xe tin rằng bảo hiểm sẽ chi trả toàn bộ chi phí khắc phục nhưng lại bất ngờ khi bị từ chối quyền lợi. Nguyên nhân phần lớn xuất phát từ những sai lầm trong cách xử lý hoặc thiếu hiểu biết về điều khoản hợp đồng, dẫn đến mất đi quyền lợi lẽ ra phải có.

Dưới đây là một số trường hợp bảo hiểm từ chối đền bù cho chủ xe:

Cố khởi động ô tô sau khi chết máy

Khi di chuyển vào khu vực ngập, nước lọt vào động cơ theo cổ hút gây chết máy, nhiều tài xế có tâm lý sốt ruột, cố tình khởi động để di chuyển đến nơi an toàn. Đây là hành động nguy hiểm, làm tình trạng thủy kích nặng hơn, khiến tay biên dễ bị cong; piston gãy, nứt và trầy xước lòng xi-lanh.

Trường hợp bảo hiểm không đền bù cho ô tô hư hỏng mùa mưa bão - Ảnh 2.

Cố khởi động sau khi xe đã bị thủy kích càng khiến hư hỏng trầm trọng hơn

ẢNH: TN

Thông thường, thủy kích sẽ là một trong những trường hợp được bảo hiểm hỗ trợ chi phí sửa chữa. Tuy nhiên, một số hãng bảo hiểm kèm điều khoản từ chối chi trả chi phí sửa chữa nếu như chủ xe cố tình khởi động lại khi phương tiện đang bị ngập nước với lý do cho rằng đây là lỗi chủ xe gây ra. Điều này khiến chủ xe phải chịu toàn bộ chi phí sửa chữa, đại tu động cơ ngập nước.

Tự ý sửa chữa nhưng không báo cho bảo hiểm

Nhiều người rơi vào cảnh xe bị ngập nước đã tự ý can thiệp hoặc nhờ thợ kỹ thuật sửa chữa. Tuy nhiên, sau khi liên hệ bảo hiểm để được hỗ trợ chi phí sửa và bị từ chối thì mới tá hỏa. Đây là hành động khiến công ty bảo hiểm không còn cơ hội giám định hiện trường, hư hỏng ban đầu của phương tiện.

Trường hợp bảo hiểm không đền bù cho ô tô hư hỏng mùa mưa bão - Ảnh 3.

Bảo hiểm có thể từ chối hỗ trợ nếu chủ xe tự ý sửa chữa sau khi bị ngập nước

ẢNH: B.H

Ngay cả trong trường hợp chủ xe đưa phương tiện đến garage nằm trong hệ thống liên kết với bảo hiểm, nhưng lại không thông báo trước, công ty bảo hiểm vẫn có thể không chấp nhận hồ sơ bồi thường. Đa phần, mọi hợp đồng bảo hiểm đều quy định rõ sau khi xảy ra sự cố, khách hàng phải báo ngay cho bảo hiểm để được hướng dẫn thủ tục và kiểm định viên sẽ giám định thực tế. Nếu làm ngược lại, bảo hiểm có quyền từ chối trách nhiệm, quyền lợi của chủ xe.

Để tránh mất quyền lợi, chủ xe nên ưu tiên gọi tổng đài hỗ trợ hoặc nhân viên phụ trách hợp đồng ngay khi xe gặp sự cố. Sau khi tiếp nhận thông tin, bảo hiểm sẽ gửi nhân viên đến giám định hoặc hướng dẫn chi tiết về việc đưa xe đến garage nào để kiểm tra. Việc tuân thủ quy trình sẽ giúp bảo đảm tính minh bạch cho cả hai bên.

Không tuân thủ các quy định trong hợp đồng bảo hiểm

Nhiều người khi ký hợp đồng bảo hiểm thường chỉ chú ý đến mức phí và quyền lợi chung mà bỏ qua những điều khoản loại trừ chi tiết. Đây là nguyên nhân dẫn đến không ít tranh cãi khi xảy ra sự cố. 

Ngoài ra, hợp đồng bảo hiểm cũng yêu cầu chủ xe phải cung cấp đầy đủ hồ sơ khi yêu cầu bồi thường, bao gồm giấy tờ xe, bằng lái, chứng minh nhân dân, cùng biên bản hiện trường nếu có. Không ít trường hợp khách hàng không nắm rõ hoặc chậm trễ trong việc hoàn thiện hồ sơ, dẫn đến quá hạn quy định. Khi đó, bảo hiểm có quyền từ chối chi trả hoặc chỉ hỗ trợ một phần chi phí.

Do vậy, việc đọc kỹ hợp đồng, trao đổi rõ với nhân viên tư vấn và nắm vững những điều khoản loại trừ là điều bắt buộc. Chủ xe cũng nên lưu lại số điện thoại hỗ trợ khẩn cấp của công ty bảo hiểm để khi sự cố xảy ra có thể liên hệ kịp thời. 

