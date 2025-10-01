Người dân khu vực bị ảnh hưởng bão số 10, tìm mọi cách bảo vệ ô tô

Bão số 10 (Bualoi) đã đi qua nhưng nhiều địa phương vẫn đang chịu ảnh hưởng nặng nề sau bão khi tình trạng mưa lớn kéo dài, ngập nặng và gió giật mạnh. Thiệt hại về tài sản liên tục gia tăng, trong đó có các loại phương tiện nói chung và ô tô nói riêng. Trong lúc các địa phương khẩn trương khắc phục hậu quả sau bão, không ít người dân đã chủ động tìm cách bảo vệ ô tô để hạn chế hư hỏng.

Nhiều ô tô hư hỏng do ảnh hưởng của bão số 10 ẢNH: TN

Tại những vùng nông thôn, nhiều người chọn cách đưa ô tô ra các bãi đất trống, thoáng, không có cây xanh để đậu. Giải pháp này giúp giảm nguy cơ cây bị bật gốc, ngã đè vào xe khi gió còn mạnh. Một số gia đình còn cẩn thận che phủ ô tô bằng bạt hoặc nệm cũ, buộc chặt nhằm hạn chế tình trạng cành cây, đá dăm bắn vào thân và kính xe.

Ở khu vực thành thị, mưa lớn kèm theo ngập úng nên nhiều chủ phương tiện đã xin phép chính quyền địa phương đỗ xe trên vỉa hè nhằm tránh tình trạng nước dâng cao, ngập xe. Ngoài ra, nhiều gia đình chủ động mang ô tô đỗ tại các công viên, bãi đất trống, thoáng, nơi không có nhiều cây xanh, cây cổ thụ. Cách làm này vừa giúp thuận tiện theo dõi, bảo quản phương tiện, vừa tránh tình trạng cây bật gốc, đè lên ô tô.

Nhiều hộ dân đỗ ô tô trên vỉa hè để hạn chế tình trạng ngập nước ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Cách bảo quản ô tô trong và sau cơn bão

Để bảo vệ ô tô an toàn trong và sau mùa mưa bão, việc lựa chọn chỗ đỗ xe vô cùng quan trọng. Có những nơi tưởng chừng an toàn nhưng lại tiềm ẩn nhiều rủi ro khi có gió giật mạnh, mưa lớn kéo dài.

Một trong những vị trí được nhiều chuyên gia khuyên không nên đỗ xe thời điểm mưa gió là ở dưới những gốc cây xanh. Cành cây khô, dễ gãy có thể rơi xuống xe. Thậm chí, nhiều cây xanh lớn nhưng rễ mỏng, dễ bật gốc khi gặp gió to, có nguy cơ ngã đè lên ô tô. Nhiều trường hợp ghi nhận cây xanh đè lên ô tô, gây vỡ kính, móp khung thân.

Cành cây gãy, đè lên ô tô trong mùa mưa bão ẢNH: TN

Tương tự, đỗ xe gần cột điện cũng là một trong những vị trí nguy hiểm trong mùa mưa bão. Khi thi công lắp đặt, cột điện được làm chắc chắn, có móng sâu nhưng trong trường hợp gió giật mạnh, dây điện có thể bị đứt và rơi xuống xe, gây ra tình trạng rò rỉ điện. Thậm chí, đã có một số trường hợp cột điện không trụ nổi trước sức gió mạnh, dẫn đến bật gốc, đè lên ô tô.

Ở một số khu vực trong trung tâm thành phố thường xuyên ngập nặng do mưa và triều cường, người dân không nên gửi xe trong hầm chung cư hoặc trung tâm thương mại. Do nằm thấp hơn mặt đường, một số công trình có hệ thống thoát nước kém sẽ dẫn đến hầm xe bị ngập nhanh chóng. Không ít trường hợp hàng loạt ô tô bị nhấn chìm trong tầng hầm chỉ sau một đêm mưa lớn.

Nhiều khu vực nội thành thoát nước chậm, người dân nên chủ động đỗ xe ở khu vực cao ráo ẢNH: TN

Bên cạnh việc chọn vị trí đỗ, nhiều biện pháp chống ngập thủ công cũng được áp dụng. Đơn cử, một số chủ xe phủ kín phương tiện bằng bạt nilon dày hoặc túi chống ngập chuyên dụng, buộc chặt để ngăn nước len vào khoang máy và nội thất. Có gia đình còn kê gạch hoặc dùng khung sắt để nâng gầm xe, tạo khoảng cách an toàn với mực nước dâng cao.

Một số người sử dụng túi chống ngập toàn thân xe, khi bơm hơi sẽ tạo thành lớp phao bao quanh. Cách làm này giúp chiếc phương tiện an toàn khi mực nước dâng lên quá nhanh. Tuy nhiên, chi phí đầu tư cho loại túi này khá cao và chỉ phù hợp với những gia đình thường xuyên sống trong vùng ngập.

Chiếc Carnival được chủ xe lót bạt ở dưới, kéo căng 4 góc để tránh ngập nước ẢNH: CARNIVAL CLUB

Thực tế cho thấy, sự chủ động trong khâu chọn vị trí đỗ xe kết hợp với các biện pháp chống ngập đã giúp nhiều gia đình bảo vệ phương tiện hiệu quả. Đây là yếu tố quan trọng để hạn chế thiệt hại tài sản, nhất là trong bối cảnh sau bão, tình trạng mưa lớn và ngập úng còn kéo dài ở nhiều địa phương.