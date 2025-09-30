Hà Nội mưa trắng trời do bão số 10, hai trận đấu giải nữ quốc gia buộc phải hoãn

Mưa bão ảnh hưởng đến giải nữ

Ngày 30.9, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) ra thông báo: "Do ảnh hưởng của bão số 10, thời tiết mưa lớn tại Hà Nội, Hưng Yên (địa điểm tổ chức giải), BTC thông báo hoãn các trận đấu diễn ra trong ngày 30.9". Theo đó, 2 cặp trận đội TP.HCM II - Than Khoáng sản Việt Nam và Hà Nội - Thái Nguyên T&T chuyển sang thi đấu vào ngày 1.10. Hai trận đấu này lần lượt diễn ra vào lúc 9 giờ 30 và 15 giờ 30. Ngoài ra, tùy theo tình hình thực tế, BTC sẽ có điều chỉnh và ra thông báo cụ thể (nếu tiếp tục có sự thay đổi).

Người dân gặp khó khăn khi các tuyến đường bị ngập lụt ẢNH: ĐÌNH HUY

Một em học sinh phải lội nước để về nhà ẢNH: ĐÌNH HUY

Hiện tại, nhiều tuyến đường ở Hà Nội rơi vào tình trạng ngập lụt vì mưa lớn, do ảnh hưởng của bão số 10. Sinh hoạt, cuộc sống của người dân bị đảo lộn. Hàng trăm phương tiện chết máy giữa đường.