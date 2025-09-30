Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Hà Nội mưa trắng trời do bão số 10, hai trận đấu giải nữ quốc gia buộc phải hoãn

Đồng Nguyên Khang
Đồng Nguyên Khang
30/09/2025 15:28 GMT+7

Do ảnh hưởng của bão số 10, 2 trận đấu tại lượt trận thứ 7 giải nữ vô địch quốc gia 2025 phải dời lại một ngày.

Mưa bão ảnh hưởng đến giải nữ

Ngày 30.9, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) ra thông báo: "Do ảnh hưởng của bão số 10, thời tiết mưa lớn tại Hà Nội, Hưng Yên (địa điểm tổ chức giải), BTC thông báo hoãn các trận đấu diễn ra trong ngày 30.9". Theo đó, 2 cặp trận đội TP.HCM II - Than Khoáng sản Việt Nam và Hà Nội - Thái Nguyên T&T chuyển sang thi đấu vào ngày 1.10. Hai trận đấu này lần lượt diễn ra vào lúc 9 giờ 30 và 15 giờ 30. Ngoài ra, tùy theo tình hình thực tế, BTC sẽ có điều chỉnh và ra thông báo cụ thể (nếu tiếp tục có sự thay đổi).

Hà Nội mưa trắng trời do bão số 10, hai trận đấu giải nữ quốc gia buộc phải hoãn- Ảnh 1.

Người dân gặp khó khăn khi các tuyến đường bị ngập lụt

ẢNH: ĐÌNH HUY

Hà Nội mưa trắng trời do bão số 10, hai trận đấu giải nữ quốc gia buộc phải hoãn- Ảnh 2.

Một em học sinh phải lội nước để về nhà

ẢNH: ĐÌNH HUY

Hiện tại, nhiều tuyến đường ở Hà Nội rơi vào tình trạng ngập lụt vì mưa lớn, do ảnh hưởng của bão số 10. Sinh hoạt, cuộc sống của người dân bị đảo lộn. Hàng trăm phương tiện chết máy giữa đường.

'Thần đèn' mang áo lính dời nhà cho dân khỏi vùng nguy cơ sạt lở

Tin liên quan

Đội tuyển Việt Nam chia tay người hùng AFF Cup 2024, cơ hội cho dàn sao U.23

Đội tuyển Việt Nam chia tay người hùng AFF Cup 2024, cơ hội cho dàn sao U.23

HLV Kim Sang-sik đau đầu khi đội tuyển Việt Nam mất người hùng AFF Cup 2024 Châu Ngọc Quang đến hết vòng loại Asian Cup 2027, nhưng cũng sẽ là cơ hội cho dàn sao trẻ U.23 Việt Nam.

HLV Anh Đức chia tay CLB Becamex TP.HCM: ‘Nên dừng lại để mọi thứ tốt đẹp hơn’

Lịch thi đấu đội tuyển Việt Nam mới nhất: Gặp Nepal khi nào, xem phát trực tiếp ở đâu?

Khám phá thêm chủ đề

bão số 10 hà nội VFF Giải nữ vô địch quốc gia
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận