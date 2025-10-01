Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
VinFast hỗ trợ chủ xe bị ảnh hưởng bởi bão số 10

Tâm Võ
Tâm Võ
01/10/2025 21:40 GMT+7

VinFast triển khai chính sách hỗ trợ khách hàng tại một số địa phương bị ảnh hưởng do bão số 10, nhằm giảm bớt khó khăn, thiệt hại cho chủ xe.

Bão số 10 (Bualoi) đổ bộ vào Việt Nam để lại nhiều hậu quả nặng nề về tài sản và phương tiện của người dân. Sau khi bão đi qua, mưa lớn kéo dài kèm gió giật mạnh tiếp tục gây ra nhiều ảnh hưởng, ngập lụt tại nhiều địa phương khiến nhiều ô tô bị hư hỏng nặng, phải gọi cứu hộ.

VinFast hỗ trợ cho chủ xe bị ảnh hưởng bởi bão số 10 - Ảnh 1.

Một số xe ô tô cố vượt qua đoạn ngập nhưng chết máy phải gọi xe cứu hộ khẩn cấp

ẢNH: TUẤN MINH

Trước tình hình đó, VinFast triển khai chính sách hỗ trợ khách hàng tại các tỉnh, thành phố chịu ảnh hưởng như Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh. Theo đó, hãng xe Việt Nam sẽ chi trả khoản tiền miễn thường bảo hiểm trị giá 500.000 đồng/chủ phương tiện bị hư hỏng cần làm bảo hiểm, áp dụng đến hết ngày 20.10.2025. 

Đối tượng áp dụng bao gồm xe xăng và ô tô điện được kéo cứu hộ về xưởng dịch vụ đến ngày 5.10.2025. Ngoài ra, khách hàng sử dụng xe điện tại ba địa phương này sẽ được kiểm tra miễn phí do phương tiện đã di chuyển nhiều trong điều kiện nước cao hoặc bị ngập nước, áp dụng đến hết ngày 20.10.2025.

Riêng tại khu vực Hà Nội, VinFast hỗ trợ kéo cứu hộ xe từ khu vực ngập nước về xưởng dịch vụ không bị ảnh hưởng bởi tình trạng ngập úng, đồng thời không thu thêm chi phí chênh lệch so với chính sách hiện hành. Chương trình này áp dụng từ ngày 30.9 đến 1.10.2025.

Như vậy, chính sách trên sẽ được triển khai tại Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và Hà Nội, tập trung vào việc chi trả phí miễn thường bảo hiểm, kiểm tra ô tô điện miễn phí và cứu hộ phương tiện đối với các trường hợp bị ảnh hưởng bởi bão số 10 trong thời gian quy định.

VinFast hỗ trợ cho chủ xe bị ảnh hưởng bởi bão số 10 - Ảnh 2.

Nhiều hộ dân đỗ ô tô trên vỉa hè để hạn chế tình trạng ngập nước

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Ngoài ra, nhiều chuyên gia cũng khuyến cáo người dùng ô tô cần lưu ý khi đi qua các đoạn đường ngập sâu để tránh nguy cơ bị thủy kích, khiến động cơ hư hỏng nặng. Nếu bắt buộc phải di chuyển, nên đi chậm, giữ vòng tua máy đều, tránh tạo sóng nước lớn. Trong trường hợp xe đột ngột tắt máy, tuyệt đối không cố gắng khởi động lại và nên gọi cho cứu hộ để tránh hư hỏng nghiêm trọng.

Tại những vùng ảnh hưởng trực tiếp sau bão, người dân cũng nên tìm cách để bảo vệ phương tiện. Cần chọn những vị trí trống trải, cao ráo, thoáng đãng để đỗ xe nhằm tránh nguy cơ cây xanh bị bật gốc, ngã đè lên phương tiện.

Việc một số hãng xe nhanh chóng tung ra chính sách hỗ trợ trực tiếp cho chủ phương tiện được đánh giá là động thái thiết thực trong thời điểm nhiều gia đình, địa phương đang loay hoay khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra.

bão số 10 xe điện VinFast thủy kích
Xem thêm bình luận