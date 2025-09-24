Ô tô điện áp đảo cuộc đua doanh số phân khúc SUV hạng A

Xét ở góc độ định vị sản phẩm, nhóm xe SUV đô thị tại Việt Nam bao gồm các mẫu ô tô gầm cao, xếp trong nhóm hạng A và B. Trái ngược với phân khúc SUV hạng B, vốn được khách Việt ưa chuộng, đồng thời có hơn 10 mẫu xe cạnh tranh; phân khúc SUV hạng A ảm đạm hơn, ít cái tên nổi bật.

VinFast VF 5, mẫu xe bán chạy thứ 2 tại Việt Nam sau 8 tháng đầu 2025 ẢNH: C.V

Nếu tính cả ô tô điện và xe dùng động cơ xăng, nhóm SUV hạng A hiện có 4 mẫu mã, gồm: VinFast VF 5, KIA Sonet, Toyota Raize và Hyundai Venue, trong đó VF 5 là mẫu xe duy nhất sử dụng động cơ điện, còn lại là xe xăng. Quan trọng hơn, mẫu xe điện của VinFast lại được khách Việt quan tâm nhiều nhất, doanh số hiện tại gấp gần 4 lần tổng doanh số ba mẫu xe xăng cộng lại.

Dựa trên báo cáo bán hàng của VinFast, Hyundai Thành Công và VAMA, trong 8 tháng đầu năm 2025, hãng xe Việt đã bàn giao 27.109 chiếc VF 5 đến tay người dùng. Cùng khoảng thời gian trên, Hyundai Venue chỉ bán được 1.513 xe; Toyota Raize tiêu thụ 2.251 xe và KIA Sonet khá khẩm hơn đôi chút với lượng xe bán ra đạt 3.213 chiếc.

Như vậy, lũy kế 8 tháng của năm 2025, VinFast VF 5 chiếm 79,5% thị phần nhóm SUV hạng A và biến phân khúc này trở thành "sân chơi" của riêng mình.

Mẫu mã VinFast VF 5 27.109 KIA Sonet 3.213 Toyota Raize 2.251 Hyundai Venue 1.513

Nhóm khách hàng phân khúc SUV hạng A đặc thù, VF 5 có lợi thế

Phân khúc SUV hạng B, khách mua xe đa phần hướng đến mục đích sử dụng cho nhu cầu cá nhân, gia đình. Trong khi đó, phần lớn khách mua ô tô nhóm SUV hạng A chủ yếu cho mục đích kinh doanh dịch vụ.

VinFast VF 5 được miễn phí sạc, chi phí bảo dưỡng thấp giúp tối ưu chi phí vận hành ẢNH: C.T

Trước đây, sedan hạng B từng là lựa chọn của khách hàng chạy dịch vụ. Thế nhưng, phân khúc này đang dần chững lại, nhường chỗ cho sự lên ngôi của SUV cỡ nhỏ. Xu hướng dịch chuyển xuất phát từ thị hiếu người dùng, khi xe gầm cao mang lại tầm nhìn thoáng, dễ xoay trở ở địa hình xấu hay đường ngập nước.

Dù nhỏ gọn hơn, SUV hạng A lại có mức giá ngang sedan hạng B, nhưng chính những lợi thế đặc trưng của dòng xe gầm cao khiến nhiều khách hàng ưu tiên lựa chọn SUV.

Xét ở góc độ mua xe để kinh doanh dịch vụ, lợi nhuận và khả năng thu hồi vốn được đặt lên hàng đầu. VinFast VF 5 có lợi thế rõ rệt so với các đối thủ khi được miễn lệ phí trước bạ, giúp giá lăn bánh thấp hơn đáng kể.

Cụ thể, VinFast VF 5 có giá niêm yết 529 triệu đồng, chi phí lăn bánh vào khoảng 540 - 560 triệu đồng, tùy khu vực. Trong khi đó, KIA Sonet có lăn bánh 595 - 720 triệu đồng, Hyundai Venue giá từ 570 - 625 triệu đồng, còn Toyota Raize khoảng 585 triệu đồng. Giá lăn bánh cao hơn sẽ ảnh hưởng đến bài toán chi phí đầu tư ban đầu của khách mua xe chạy dịch vụ.

Về chi phí vận hành, sạc pin cho ô tô điện rẻ hơn nhiều so với chi phí nhiên liệu của xe xăng. Đáng chú ý, VinFast VF 5 hiện đang được miễn phí sạc, tạo lợi thế lớn cho nhóm khách hàng chạy dịch vụ khi tối ưu hóa chi phí và tăng khả năng sinh lời.







