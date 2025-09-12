Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
VinFast giao gần 11.000 ô tô điện, VF 5 bán chạy nhất tháng 8

Chí Tâm
Chí Tâm
12/09/2025 22:33 GMT+7

Sau nhiều tháng để VF 3 vượt mặt, VinFast VF 5 đã bứt tốc ngoạn mục với lượng xe bán ra đạt 2.745 chiếc trong tháng 8.2025, vươn lên dẫn đầu thị trường ô tô điện tại Việt Nam.

Kết thúc tháng 8.2025, VinFast tiếp tục duy trì vị thế dẫn đầu thị trường ô tô Việt Nam với lượng xe bán ra đạt 10.922 chiếc, giảm 557 xe so với tháng 7 trước đó. Dù vậy, lũy kế 8 tháng đầu năm nay, hãng xe Việt ghi nhận lượng xe bàn giao đến tay khách hàng đạt 89.970 chiếc, bỏ xa các thương hiệu ô tô đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc và châu Âu.

Vượt VF 3, VinFast VF 5 trở thành xe điện bán chạy nhất tháng 8 - Ảnh 1.

Sau 8 tháng, VinFast bàn giao gần 90.000 xe điện tại Việt Nam

ẢNH: BÁ HÙNG

Khác với những tháng trước đó, vị trí đầu bảng ô tô bán chạy nhất thuộc về VinFast VF 5 với 2.745 xe bán ra. Con số này cao hơn 193 xe so với tháng 7 trước đó. Tính từ đầu năm đến hết tháng 8, đã có 27.109 chiếc VF 5 đăng ký mới tại Việt Nam. 

Xếp ở vị trí thứ 2, mẫu minicar VF 3 đạt doanh số 2.481 xe. Dù bán ít hơn VF 5 trong tháng 8 nhưng VF 3 vẫn là mẫu xe có tổng doanh số cao nhất Việt Nam hiện nay khi lượng xe bàn giao đến tay khách hàng trong 8 tháng đạt 28.704 xe.

Đáng chú ý, VinFast Herio Green - mẫu xe được tinh chỉnh từ VF 5, dành cho nhóm khách hàng kinh doanh dịch vụ vận tải đã tiêu thụ được 2.395 chiếc trong tháng 8. Con số này cao hơn so với hầu hết các mẫu xe động cơ đốt trong khách Việt ưa chuộng chạy dịch vụ như Mitsubishi Xpander (906 xe), Toyota Vios (726 xe)...

Vượt VF 3, VinFast VF 5 trở thành xe điện bán chạy nhất tháng 8 - Ảnh 2.

Tính lũy kế 8 tháng đầu năm, VinFast VF 3 là mẫu xe điện bán chạy nhất Việt Nam

ẢNH: B.H

Xếp trong nhóm SUV đô thị hạng B, VinFast VF 6 ngày càng được tin tưởng nhờ vào doanh số tăng trưởng dần đều qua hàng tháng. Trong tháng 8, lượng xe VF 6 bàn giao đến tay khách hàng đạt 2.038 xe, bỏ xa nhiều đối thủ như Mitsubishi Xforce, Toyota Yaris Cross... Tổng lũy kế sau 8 tháng đầu năm, có 12.492 chiếc VF 6 được bàn giao.

Ở phân khúc cao hơn, VinFast VF 7 cũng ghi nhận doanh số đạt 718 xe trong tháng 8, lũy kế từ đầu năm đến nay đạt 5.099 xe. Mặc dù không công bố doanh số chi tiết nhưng lượng xe VF 8, VF 9, Nerio Green và Limo Green bán ra trong tháng 8 đạt 545 xe, tính trung bình khoảng 136 xe mỗi loại được bàn giao.

Trong tháng 8 vừa qua, VinFast đã chính thức bàn giao cho khách hàng lô xe Limo Green đầu tiên, đánh dấu cột mốc hãng xe Việt "chen chân" vào phân khúc MPV 7 chỗ kể từ thời điểm góp mặt trên thị trường.

Như vậy, hiện dải sản phẩm của VinFast tại Việt Nam đã có gần như đầy đủ các phân khúc xe, từ minicar, SUV hạng A đến hạng E và mẫu MPV 7 chỗ - Limo Green. Việc mở rộng dải sản phẩm giúp hãng xe Việt đáp ứng nhu cầu, nhằm mang đến nhiều lựa chọn hơn cho khách hàng.

VinFast VF 3 trở thành 'gà đẻ trứng vàng' của hãng xe Việt Nam

VinFast VF 3 trở thành 'gà đẻ trứng vàng' của hãng xe Việt Nam

Xếp sau VF 5 về doanh số trong tháng 5 vừa qua nhưng xét lũy kế từ đầu năm 2025 đến nay, VinFast VF 3 là mẫu xe bán chạy nhất của hãng xe Việt Nam.

10 ô tô bán chạy nhất Việt Nam tháng 6.2025: VinFast VF 3 vượt mặt VF 5

10 ô tô bán chạy nhất Việt Nam nửa đầu năm 2025: Xe điện VinFast áp đảo

Xem thêm bình luận