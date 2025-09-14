KIA Sonet thêm bản mới tại Việt Nam, giá dưới 500 triệu đồng

Trường Hải (THACO AUTO) mới đây chính thức bổ sung phiên bản mới cho mẫu SUV đô thị - KIA Sonet, có tên gọi Sonet 1.5L AT với giá bán chỉ 499 triệu đồng. Đây thực chất là bản rút gọn hơn của bản Sonet 1.5L Deluxe đã phân phối trước đó, nhằm giúp mẫu xe Hàn Quốc hạ giá bán khởi điểm, tăng cơ hội tiếp cận khách hàng.

Cụ thể, ở trang bị ngoại thất, so với bản 1.5L Deluxe, Sonet 1.5L AT vẫn trang bị cụm đèn trước halogen, tích hợp đèn pha tự động, bộ mâm kích thước 16 inch. Khác biệt ở chỗ, cụm đèn định vị ban ngày và đèn hậu chỉ dùng đèn halogen, thay vì LED như các bản khác.

Phiên bản Kia Sonet 1.5L AT mới có giá bán dưới mức 500 triệu đồng ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Bên trong cabin, KIA Sonet 1.5L AT mới vẫn trang bị màn hình đa thông tin LCD kích thước 4,2 inch, vô-lăng và cần số bọc urethane, dàn âm thanh 6 loa, hệ thống điều hòa chỉnh cơ có cửa gió cho hàng ghế sau. Mặc dù vậy, các ghế trên xe chỉ sử dụng chất liệu simily chứ không bọc da, không còn phim cách nhiệt, chìa khóa cũng sử dụng chiều khóa cơ. Đồng nghĩa, bản này không còn tính năng đề nổ từ xa.

Bên cạnh đó, khu vực giải trí trung tâm trên Sonet 1.5L AT sử dụng loại màn hình android thay vì màn hình AVN. Tuy nhiên, hãng giữ nguyên kích thước 8 inch đồng thời tích hợp khả năng hỗ trợ kết nối Apple Carplay & Android Auto không dây.

So với các bản cao hơn, KIA Sonet 1.5L AT bị lược bỏ một số trang bị, tiện nghi nhằm hạ giá bán ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Ở khả năng vận hành, KIA Sonet bản thấp nhất vừa trình làng vẫn dùng động cơ Smartstream dung tích 1.5 lít, sản sinh công suất tối đa 113 mã lực, mô-men xoắn cực đại 144 Nm. Động cơ này đi kèm hộp số tự động vô cấp CVT.

Mặc dù vậy, để hạ thêm giá bán, hãng xe Hàn loại bỏ thêm cảm biến hỗ trợ đỗ xe phía sau. Các trang bị khác vẫn giống với bản Sonet 1.5L Deluxe, gồm hệ thống chống bó cứng phanh, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, camera lùi và 2 túi khí.

Như vậy, KIA Sonet hiện tại đang được phân phối tại Việt Nam tổng cộng 4 phiên bản; gồm Sonet 1.5L AT (499 triệu đồng), Sonet 1.5L Deluxe (539 triệu đồng), Sonet 1.5L Luxury (579 triệu đồng) và Sonet 1.5L Premium (624 triệu đồng). Mức giá này giúp mẫu xe Hàn Quốc thuộc nhóm có giá bán khởi điểm rẻ bậc nhất phân khúc; ngang đối thủ "đồng hương" Hyundai Venue (phân phối 2 phiên bản, giá từ 499 - 539 triệu đồng), nhưng thấp hơn Toyota Raize (bán duy nhất phiên bản giá 510 triệu đồng).

Việc bổ sung tùy chọn phiên bản mới giúp mẫu xe Hàn Quốc tăng thêm cơ hội tiếp cận khách hàng ẢNH: THACO AUTO

Theo các chuyên gia trong ngành trong bối cảnh phân khúc SUV đô thị nói chung đang "nóng" lên với sự góp mặt của trên dưới 20 mẫu mã, việc bổ sung bản giá rẻ cho KIA Sonet là động thái cần thiết của THACO AUTO. Bởi ngoài các chương trình ưu đãi, giảm giá bán, việc có thêm tùy chọn phiên bản có giá hợp lý, sát với nhu cầu thực tế hơn cũng là cách hiệu quả để các hãng xe mở rộng cơ hội tiếp cận người dùng.