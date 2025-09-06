3 mẫu SUV đô thị rớt giá nhanh nhất thị trường xe cũ

Phân khúc SUV đô thị ngày càng được người Việt ưa chuộng trong những năm gần đây nhờ thiết kế nhỏ gọn, đa dụng và giá bán phù hợp với số đông người tiêu dùng. Tuy nhiên, tương tự nhiều phân khúc ô tô khác, nhóm xe này vẫn có những mẫu mã giữ giá tốt và mất giá nhanh sau thời gian ngắn sử dụng.

Có thể đối với chủ sở hữu ban đầu, ô tô có mức khấu hao quá lớn sau thời gian ngắn sử dụng sẽ là mất mát về mặt kinh tế nhưng đối với người mua xe cũ, đây có thể là món hời đáng giá.

Dưới đây là những chiếc SUV đô thị rớt giá nhanh nhất thị trường xe cũ sau 3 năm sử dụng:



Peugeot 2008 GT-Line đời 2022

Peugeot 2008 là một trong những mẫu SUV đô thị hiếm hoi của thương hiệu xe Châu Âu tại Việt Nam. Năm 2022, bản GT-Line có giá niêm yết 849 triệu đồng, chi phí lăn bánh khoảng 950 triệu đồng, tùy khu vực. Sau 3 năm lăn bánh, mẫu xe này hiện chỉ có giá khoảng 600 triệu đồng trên thị trường xe cũ, mất giá khoảng 350 triệu đồng so với ban đầu, tương đương khoảng 36,3% giá trị.

Peugeot 2008 là một trong số hiếm những xe thương hiệu châu Âu tại Việt Nam ẢNH: C.T

Xét về kiểu dáng, 2008 GT-Line mang phong cách hiện đại với lưới tản nhiệt góc cạnh, cụm đèn LED hình móng vuốt đặc trưng. Khoang cabin của xe sử dụng màn hình trung tâm kích thước lớn, bảng đồng hồ kỹ thuật số, ghế bọc da, cửa sổ trời toàn cảnh... Tuy nhiên, phong cách SUV coupe với mui xe thấp khiến trần xe ở hàng ghế sau khá thấp so với những người có chiều cao hơn 1,75 m.

Về khả năng vận hành, Peugeot 2008 GT-Line sử dụng động cơ tăng áp 1.2 lít, công suất 133 mã lực và mô-men xoắn 230 Nm đi kèm hộp số tự động 6 cấp. Xét trong phân khúc, mẫu xe này có cảm giác lái ổn định, đầm chắc khi đi trong phố nhưng vẫn có đôi chút trễ ga nếu đạp thốc.

MG ZS Luxury đời 2022

MG ZS là mẫu SUV đô thị hạng B đến từ thương hiệu Trung Quốc. Gia nhập thị trường Việt Nam với chiến lược cạnh tranh giá nên bản Luxury cao cấp nhất chỉ niêm yết 628 triệu đồng vào năm 2022. Để hoàn tất thủ tục lăn bánh, người dùng phải bỏ ra số tiền khoảng 700 triệu đồng. Hiện tại ZS Luxury cũ, đời 2022 đang có giá bán lại khoảng 450 triệu đồng, rớt giá khoảng 35,4% sau 3 năm sử dụng.

MG ZS cũ, bản Luxury sản xuất năm 2022 có giá khoảng 450 triệu đồng ẢNH: C.T

So với các đối thủ trong phân khúc hiện nay, ZS Luxury mang ngoại hình trẻ trung với nhiều đường gân dập nổi, lưới tản nhiệt lớn và dải đèn LED định vị vuốt nhọn. Nội thất bên trong khá hiện đại với màn hình trung tâm 10 inch, cửa sổ trời toàn cảnh và camera 360 độ. Tuy nhiên, xe vẫn sử dụng điều hòa tự động chỉnh cơ và tốc độ làm mát chậm, không quá sâu.

MG ZS sử dụng động cơ 1.5 lít hút khí tự nhiên, sản sinh công suất 112 mã lực và mô-men xoắn cực đại 150 Nm, đi kèm hộp số CVT. Dù thông số khá ấn tượng như khả năng bứt tốc của mẫu xe này tương đối kém, đặc biệt ở dải tốc độ cao, ngoài 80 km/giờ. Độ cách âm cũng là điểm hạn chế khi vận hành ở tốc độ cao hoặc qua các đoạn đường xấu.

Honda HR-V RS đời 2022

Honda HR-V định vị ở phân khúc SUV đô thị hạng B nhưng giá bán lại ngang ngửa nhóm xe hạng C. Năm 2022, bản cao cấp nhất - RS niêm yết giá 871 triệu đồng, hoàn tất thủ tục lăn bánh khoảng 970 triệu đồng. Sau 3 năm sử dụng, mẫu xe này được rao bán trên thị trường ô tô cũ chỉ còn khoảng 720 triệu đồng, tương đương khấu hao khoảng 25,5% giá trị.

Honda HR-V RS là mẫu xe có giá cao hàng đầu phân khúc SUV hạng B tại Việt Nam ẢNH: C.T

Mẫu SUV đô thị của Honda có ngoại hình nhỏ gọn, thể thao với lưới tản nhiệt sơn đen và mâm xe 18 inch. Bên trong, xe được trang bị màn hình trung tâm 8 inch, điều hòa tự động hai vùng, ghế da, cửa sổ trời và hệ thống hỗ trợ lái Honda Sensing.

Xét trong phân khúc, Honda HR-V RS là mẫu xe mạnh hàng đầu khi trang bị động cơ xăng tăng áp 1.5 lít, sản sinh công suất 174 mã lực và mô-men xoắn cực đại 240 Nm. Ngoài ra, HR-V RS cũng được đánh giá cao ở khả năng vận hành thể thao, đầm chắc... phù hợp với nhóm khách hàng trẻ, cá tính.