Xe Tư vấn

Ngồi trong xe điện có nên bật điều hòa chờ sạc pin?

Chí Tâm
Chí Tâm
22/09/2025 14:08 GMT+7

Nhiều tài xế thường chọn cách ngồi trong xe điện, bật điều hòa trong quá trình chờ sạc pin. Thói quen này dù mang lại thoải mái nhưng vẫn đặt ra lo ngại, liệu có ảnh hưởng đến pin và quá trình sạc pin hay không?

Thị trường xe điện tại Việt Nam đang tăng trưởng mạnh, kéo theo sự phát triển của mạng lưới trạm sạc trên cả nước nhằm đáp ứng nhu cầu sạc pin của người dùng. Tuy nhiên, thực tế không phải trạm sạc nào cũng có bố trí khu vực nghỉ ngơi, quán cà phê hoặc cửa hàng tiện lợi để phục vụ tài xế.

Ngồi trong xe điện bật điều hòa lúc chờ sạc pin: Nên hay không? - Ảnh 1.

Nhiều tài xế chọn ngồi trong xe, bật điều hòa trong quá trình đợi sạc pin

ẢNH: CHÍ TÂM

Chính vì lý do này, nhiều người chọn cách ngồi trong ô tô điện, bật điều hòa và nằm nghỉ trong quá trình chờ sạc pin.

Hiện tại, các dòng ô tô điện đã được trang bị chế độ cắm trại (Camping Mode), cho phép người dùng bật điều hòa để nằm nghỉ, thậm chí ngủ ngay trên xe. Đây là điểm khác biệt so với ô tô sử dụng động cơ đốt trong, bởi xe xăng/dầu nếu nổ máy tại chỗ và bật điều hòa sẽ tiêu hao nhiều nhiên liệu và thải nhiều khí độc ra môi trường.

Có nên ngồi trong xe điện, bật điều hòa đợi sạc pin?

Về góc độ kỹ thuật, xe điện được trang bị hệ thống quản lý pin (Battery Management System - BMS) và hệ thống làm mát chủ động. Hệ thống điều hòa lấy điện trực tiếp từ pin cao áp thông qua bộ chuyển đổi nên khi người dùng bật điều hòa trong lúc cắm sạc, pin sẽ đồng thời nạp và xả.

Ngồi trong xe điện bật điều hòa lúc chờ sạc pin: Nên hay không? - Ảnh 2.

Bật điều hòa trong lúc sạc xe điện sẽ làm chậm quá trình sạc

ẢNH: Đ.L

Trong giai đoạn sạc nhanh (thường từ 20 - 80% lượng pin), pin vốn sinh nhiều nhiệt. Nếu cùng lúc phải cung cấp năng lượng cho điều hòa, nhiệt độ tăng nhanh hơn, buộc hệ thống tản nhiệt phải hoạt động nhiều hơn. Khi cảm biến ghi nhận pin quá nóng, BMS sẽ tự động giảm tốc độ sạc để bảo vệ pin. Điều này đồng nghĩa với việc thời gian chờ sạc sẽ kéo dài.

Để duy trì hiệu quả khi bật điều hòa trong quá trình đợi sạc pin, người dùng phải có cách điều chỉnh nhiệt độ, mức gió hợp lý. Thông thường, chỉ nên duy trì nhiệt độ trong khoảng 22 - 25 độ C, tránh bật mức gió quá cao, khiến hệ thống phải tải nặng hơn. Với những mẫu xe có chế độ cắm trại, người dùng có thể dùng chế độ này để tối ưu hóa việc sử dụng năng lượng pin trong quá trình sạc nhưng vẫn đảm bảo hệ thống giải trí, điều hòa hoạt động ổn định.

Như vậy, ngồi trong ô tô và bật điều hòa khi chờ sạc pin là hoàn toàn có thể. Tuy nhiên, nếu duy trì điều hòa hoạt động ở mức công suất quá cao, pin sẽ nóng nhanh và tốc độ sạc chậm lại. Nói cách khác, có thể ngồi trong xe bật điều hòa lúc chờ sạc nhưng nên chỉnh điều hòa ở mức hợp lý để nâng cao hiệu quả sạc pin.

Tài chính dưới 800 triệu đồng, mua xe xăng hay xe điện là câu hỏi được nhiều độc giả quan tâm khi mỗi dòng xe đều có ưu, nhược điểm riêng.

