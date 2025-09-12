Có khoảng 800 triệu đồng, mua xe điện hay xe xăng thời điểm này?

Khoảng 3 năm trở lại đây, thị trường ô tô Việt Nam khá sôi động với sự góp mặt của nhiều dòng xe, từ ô tô động cơ xăng đến các mẫu xe điện. Sự đa dạng này khiến rất nhiều khách hàng băn khoăn trong quá trình chọn mua mẫu xe phù hợp, đặc biệt trong tầm giá dưới 800 triệu đồng.

Dưới 800 triệu đồng, nhiều người vẫn băn khoăn giữa lựa chọn xe xăng hay ô tô điện ẢNH: CHÍ TÂM

Gửi câu hỏi đến Thanh Niên, anh Nguyễn Trí Thành Minh, ngụ xã Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng băn khoăn: "Với tài chính khoảng 800 triệu đồng, tôi nên mua xe điện hay xe xăng ở thời điểm này?". Cùng chung thắc mắc, chị Trần Phạm Nguyên Hương, phường Hòa Hưng, TP.HCM (phường 12, Quận 10 cũ) cũng nhờ tư vấn mua một chiếc SUV gầm cao cỡ C cho gia đình 5 người, liệu có nên chọn xe điện hay không.

Trong bối cảnh Chính phủ thúc đẩy mạnh mẽ quá trình chuyển đổi xanh, khuyến khích phương tiện giao thông thân thiện môi trường, ưu tiên phát triển xe điện, người tiêu dùng cũng có thêm lý do để cân nhắc về xe điện. Bên cạnh yếu tố giá bán, việc được hưởng chính sách hỗ trợ, ưu đãi lớn về lệ phí trước bạ hay hạ tầng trạm sạc chính là điểm cộng giúp xe điện ngày càng hấp dẫn.

Ford Territory là một trong những mẫu xe gầm cao dưới 800 triệu nhiều người cân nhắc ẢNH: CHÍ TÂM

Với tài chính khoảng 800 triệu đồng, phân khúc SUV hạng C dùng động cơ xăng hiện có nhiều cái tên quen thuộc. Đơn cử có Ford Territory bản Trend vừa tung ra thị trường, giá chỉ 762 triệu đồng hoặc Mazda CX-5 - chiếc crossover cỡ trung bán chạy nhất hiện nay có giá 789 triệu đồng cho bản Luxury…

Trong khi đó nếu mua xe điện với số tiền trên, khách hàng có nhiều lựa chọn đến từ các thương hiệu khác nhau nhưng nổi bật nhất vẫn là mẫu VinFast VF 7 bản Eco. Đây là mẫu xe đến từ thương hiệu Việt, hiện đang nhận nhiều ưu đãi, chính sách giúp người dùng tiết kiệm đáng kể chi phí sở hữu và sử dụng.

Nói về giá trị thực dụng trước mắt, xe điện nói chung và VinFast VF 7 nói riêng có nhiều lợi thế so với xe xăng (dùng động cơ đốt trong). Theo Nghị định 51/2025/NĐ-CP, ô tô điện được Chính phủ miễn 100% lệ phí trước bạ đến hết tháng 2.2027, giúp tiết kiệm hàng chục triệu đồng chi phí lăn bánh so với xe sử dụng động cơ đốt trong.

Nhờ lợi thế trạm sạc và miễn chi phí sạc pin, sử dụng xe điện tiện và tiết kiệm đáng kể so với xe xăng ẢNH: CHÍ TÂM

Ngoài tiết kiệm chi phí lăn bánh, người dùng xe điện còn tối ưu chi phí vận hành so với xe xăng. Xét về mặt bảo dưỡng định kỳ, xe điện không có các chi tiết như bugi, lọc gió động cơ hay dung dịch bôi trơn bằng dầu nhớt… nên người dùng sẽ tránh được các công đoạn bảo trì, bảo dưỡng quen thuộc trên xe xăng. Những hạng mục cần theo dõi của ô tô điện chạy pin chủ yếu xoay quanh chất làm mát bộ pin, dầu truyền động, hệ thống phanh và lốp xe. Sự đơn giản về kết cấu giúp giảm thiểu chi phí bảo dưỡng đáng kể.

So với các mẫu xe điện khác trên thị trường, VF 7 bản Eco hưởng lợi thế từ hạ tầng hơn 150.000 cổng sạc của V-Green trên cả nước. Ngoài ra, VinFast còn triển khai chương trình miễn phí sạc pin đến hết tháng 6.2027, giúp người dùng mua xe thời điểm này không tốn chi phí sạc pin trong quá trình sử dụng. Đây là điều mà chưa hãng xe điện nào khác tại Việt Nam ngoài VinFast có thể mang lại.

Chi phí bảo dưỡng của xe sử dụng động cơ đốt trong như Mazda CX-5 tốn kém hơn so với xe điện ẢNH: CHÍ TÂM

Rõ ràng, nếu xét trên khía cạnh tiết kiệm, xe điện VinFast VF 7 Eco chiếm ưu thế vượt trội. Miễn lệ phí trước bạ, miễn phí sạc, chi phí bảo dưỡng thấp, chưa kể chế độ bảo hành lên tới 10 năm hoặc 200.000 km. Trong khi đó, xe xăng như Ford Territory hay Mazda CX-5 vẫn cần gánh chi phí nhiên liệu ngày một tăng và phí bảo dưỡng định kỳ cao hơn.

Với 800 triệu đồng, mua xe xăng hay xe điện tùy thuộc vào nhu cầu và thói quen sử dụng của mỗi khách hàng. Tuy nhiên, nhìn vào xu hướng chuyển đổi xanh, cộng thêm lợi ích thực tế về chi phí và hạ tầng sạc đã được giải quyết, lựa chọn một chiếc xe điện như VinFast VF 7 Eco vẫn là phương án đáng cân nhắc ở thời điểm hiện tại.