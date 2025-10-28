Tiếp cận được 5 thôn bị cô lập ở xã Ngọc Linh, Quảng Ngãi

Chiều 28.10, ông A Phương, Bí thư Đảng ủy xã Ngọc Linh cho biết, sau nhiều giờ mở đường vượt qua các đồi núi, đến 15 giờ 30 phút cùng ngày, lực lượng của xã đã tiếp cận được 5 thôn bị cô lập gồm Ngọc Nang, Mô Po, Sa Úa, Ngọc Lâng và Tu Răng.

Lực lượng quân đội mở đường vào 5 thôn (xã Ngọc Linh, Quảng Ngãi) bị cô lập do sạt lở ẢNH: H.P.

"Chúng tôi đã đến được các thôn, kiểm tra tình hình bà con. Hiện điện thắp sáng vẫn còn, lương thực đảm bảo, tư tưởng người dân ổn định. Lực lượng chức năng cũng mang theo nhu yếu phẩm và thuốc men để hỗ trợ khi có yêu cầu", ông A Phương nói.

Rạng sáng cùng ngày, mưa lớn kéo dài đã khiến một ngọn đồi gần thôn Ngọc Nang bất ngờ sạt lở, đất đá ào ạt đổ xuống, vùi lấp tuyến đường lên các thôn phía trên, khiến toàn bộ 5 thôn vùng cao của xã Ngọc Linh bị cô lập hoàn toàn.

Lực lượng quân đội hỏi thăm người dân bị cô lập để nắm tình hình ẢNH: H.P

Theo thống kê ban đầu, hơn 450 hộ dân với hơn 1.700 nhân khẩu, chủ yếu là đồng bào Xơ Đăng, đang sinh sống tại 5 thôn này. Các tuyến đường giao thông bị chia cắt khiến việc đi lại, tiếp tế lương thực, thuốc men cho người dân gặp rất nhiều khó khăn.

Không chỉ gây chia cắt, vụ sạt lở còn kéo theo hàng ngàn khối đất đá tràn xuống theo khe núi, tạo thành một trận lũ quét tại khu vực thôn Làng Mới, gây thiệt hại nặng về hoa màu và tài sản.

Lũ quét cuốn trôi máy múc, nhiều diện tích sản xuất bị hư hại

Theo thống kê ban đầu, gần 3,5 ha đất trồng cà phê, mắc ca, lúa nước và cây hoa màu của 14 hộ dân ở thôn Làng Mới bị vùi lấp; nhiều gia súc, gia cầm bị cuốn trôi; một chiếc máy múc đang thi công đường bị nước cuốn mất.

Sạt lở trên đồi, cách trụ sở UBND xã Ngọc Linh (Quảng Ngãi) 4 km ẢNH: A PHƯƠNG

Bà Y Bia, Trưởng thôn Làng Mới, cho biết: "Mấy ngày nay mưa lớn liên tục, chúng tôi đã vận động bà con không lên rẫy, không ở lại trên nương để đảm bảo an toàn. Khi lũ quét xảy ra, may mắn là không có thiệt hại về người".

Hiện, chính quyền xã Ngọc Linh vẫn đang phối hợp với thôn theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, sẵn sàng cảnh báo, sơ tán người dân khi cần thiết.

Theo ông A Phương, từ ngày 25.10 đến nay, khu vực xã Ngọc Linh liên tục có mưa lớn đã gây sạt lở tại hầu hết các tuyến đường liên thôn, nhiều diện tích cây trồng bị vùi lấp, 11 hộ dân ở khu vực có nguy cơ cao đã được di dời khẩn cấp đến nơi an toàn.

Nước trên đồi vẫn còn chảy xuống, nguy cơ sạt lở còn cao ẢNH: A PHƯƠNG

"Hiện mưa vẫn chưa dứt, đất trên núi đã ngấm nước, nguy cơ sạt lở vẫn còn rất cao. Xã đang bố trí lực lượng trực 24/24 giờ, sẵn sàng ứng phó và hỗ trợ người dân khi có tình huống khẩn cấp", ông A Phương cho hay.

Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Ngãi, khu vực tỉnh Quảng Ngãi đã có mưa, mưa vừa đến mưa to, riêng khu vực phía đông Trường Sơn và phía bắc Tây Trường Sơn có mưa to đến rất to và có nơi có giông. Lượng mưa tính từ 15 giờ ngày 27.10 đến 15 giờ ngày 28.10, ở khu vực vùng núi phía đông Trường Sơn và một số xã phía bắc Tây Trường Sơn phổ biến từ 60 - 120 mm; có nơi cao hơn như tại trạm Mường Hoong (xã Ngọc Linh) 158,1 mm; xã Tây Trà 132,9 mm.