Mở 'đường băng tỉ đô' tới Cần Giờ: Chuẩn sống mới cho người dân TP.HCM

Một đô thị đẳng cấp chưa từng có

Trực tiếp khảo sát Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ (tọa lạc ở xã Long Hòa và TT.Cần Thạnh cũ) sáng qua (23.10), kiến trúc sư Khương Văn Mười, nguyên Phó chủ tịch Hội Kiến trúc sư VN, bày tỏ vô cùng xúc động khi nhìn thấy đại công trường dự án đang chuyển động rầm rập. Con đường trải nhựa lớn nối thẳng ra biển đưa hàng trăm máy ủi, cần cẩu, xe ô tô cùng vật liệu xây dựng tới cửa biển, nơi bãi đầm đang san lấp. Chỉ mới khởi công được nửa năm nhưng công trình đã đạt tiến độ kỷ lục, dự kiến tới tháng sau sẽ hoàn thành giai đoạn 1 (đắp nền và chống xói lở).

Ông Khương Văn Mười kể: Sau ngày đất nước thống nhất, ông cùng Thủ tướng Võ Văn Kiệt và "nhóm thứ 6" xuống khảo sát Cần Giờ. Khi đó, nơi đây chỉ là vùng biển mênh mông loe hoe vài cây cọ gai, không có gì ngoài di tích lịch sử đặc khu Rừng Sác và khu rừng ngập mặn nguyên sinh. Tự mình lội sình ra tắm biển, ông đi bộ tới vài ki lô mét vẫn còn sình, còn cát. Cuộc sống người dân thì cực kỳ khó khăn, phải đi đào từng hố nước mặn để lọc nước ngọt, hoặc chở nước bằng sà lan từ Vũng Tàu qua. Từ thời điểm đó, kiến trúc sư Khương Văn Mười đã có ý tưởng vẽ quy hoạch một khu vực lấn biển để làm bãi tắm cho người dân TP.HCM. Thế nhưng vì nhiều lý do, qua bao năm ý tưởng đó chưa thực hiện được và Cần Giờ vì thế cũng mãi không phát triển được.

Công trường Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ đang được thi công thần tốc Ảnh: V.G

"Hôm nay, đứng tại đây nhìn Vingroup đang cải tạo địa hình để làm nên khu đô thị hiện đại, thực sự tôi rất mừng. Các thành phố văn minh trên thế giới đều phát triển tiến ra bờ biển, hình thành nên những khu đô thị biển mà vẫn giữ được hệ sinh thái tự nhiên. Lắng nghe những hạng mục và chuẩn mực của khu đô thị theo mô hình ESG của Vingroup, tôi thấy rất yên tâm. Đây là lựa chọn rất thông minh, không theo mô hình đô thị truyền thống cũ mà theo đúng xu thế kiến trúc xanh, đô thị xanh, công trình xanh. Tổ chức một xã hội văn minh và có văn hóa rất quan trọng. Khu đô thị có đầy đủ môi trường sống, môi trường sạch, phát triển bền vững là xu hướng đang phát triển của thế giới. Nếu làm được đúng như vậy, VN sẽ có một đô thị ESG kiểu mẫu đầu tiên sánh ngang được với quốc tế. Từ đây, chuẩn mực sống của người dân cũng được xác lập mới và sẽ ngày càng tốt hơn", kiến trúc sư Khương Văn Mười nhìn nhận.

Mô hình ESG mà kiến trúc sư Khương Văn Mười nhắc đến là một hệ sinh thái được quy hoạch bài bản để đạt được sự cân bằng giữa bảo vệ môi trường, tăng trưởng kinh tế và phát triển cộng đồng thông qua cơ chế quản trị minh bạch.

Bà Nguyễn Thị Hương Thu, CEO Công ty tư vấn công trình xanh GREENVIET, chỉ rõ: Bên cạnh đáp ứng những điều kiện cơ bản của ESG theo chuẩn quốc tế, Vinhomes Green Paradise còn có rất nhiều lợi thế riêng. Đó là địa thế tựa rừng hướng biển - trước mặt là Thái Bình Dương bao la, sau lưng là khu dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn hơn 75.000 ha được UNESCO công nhận. Đây là tiền đề để Vingroup quy hoạch và thiết kế sinh thái hòa hợp với thiên nhiên, tối ưu năng lượng và nước; mật độ xây dựng chỉ khoảng 16%, phần lớn diện tích ưu tiên cho cây xanh và mặt nước. Cùng với đó, Vingroup đã chủ động hệ thống giao thông xanh thông qua đề xuất đường sắt tốc độ cao (chạy bằng điện) kết nối trực tiếp trung tâm TP.HCM, 100% phương tiện giao thông nội khu không phát thải và tiên phong sử dụng 100% điện sạch/điện tái tạo... Những lợi thế này đảm bảo nguy cơ ô nhiễm môi trường được giảm tới mức tối thiểu.

Vingroup có khát vọng xây dựng Vinhomes Green Paradise thành khu đô thị ESG++ hàng đầu thế giới Ảnh: V.G

Người dân mong từng ngày "đổi đời"

Là người đã "bám đất" Cần Giờ nhiều chục năm, bà Trần Thị Thể đã chứng kiến sự thay đổi của vùng đất này từ giai đoạn qua sông phải đi ghe đi tàu, qua những con đường lầy lội. Mỗi lần chờ phà qua sông, người dân nơi đây lại ao ước sớm có cây cầu nối sang để đi làm, con cái đi học đỡ vất vả. Đến nay, khi tận mắt chứng kiến công trường "khổng lồ" của khu đô thị đang thay da đổi thịt từng ngày, cùng thông tin sắp có cầu vượt biển, nối sông, có metro, có đường sá sạch đẹp, sẽ có cả du khách trong và ngoài nước tới nghỉ dưỡng, vui chơi đông đúc, bà Thể vô cùng phấn khởi. "Lúc đó, bà con có thể buôn bán, kinh doanh nhiều thứ, phát triển kinh tế. Làm ông, làm bà như mình giờ kêu con cháu đi học ngành nghề mà quê hương sắp phát triển như nhà hàng, khách sạn, hướng dẫn viên du lịch…, sau này có thể ổn định an cư lập nghiệp ngay trên đất quê mình", bà Trần Thị Thể nói.

Chung cảm xúc, bà Đỗ Ngọc Hường (ngụ Cần Giờ) thật tình chia sẻ: Ban đầu, khi Vingroup tổ chức thi công dự án, người dân chưa nắm thông tin nên khá hoang mang. Mọi người lo ngại bị xáo trộn đời sống, bị mất biển - mất nghề kiếm sống bao năm qua. Thế nhưng, chỉ qua một thời gian, dù chưa thành hình nhưng dự án đã trở thành nơi "đổi đời" của rất nhiều người dân địa phương. Xung quanh công trường, các gia đình mở điểm ăn uống, cho thuê nhà nghỉ rất tốt. Ngư dân trước đây lao ra biển đánh bắt đêm trông con nước, ngày ngó nắng mưa, thu nhập bấp bênh, nay về làm cho dự án càng lúc càng đông. Có người xưa làm phụ bếp, lương tháng chỉ 7 - 8 triệu đồng, giờ vào làm trong vườn ươm cây xanh cho dự án khu đô thị, lương tăng gấp rưỡi. Bản thân bà Hường có cháu học về kỹ thuật, sau thời gian về làm thử tại phòng dịch vụ data cho dự án cũng bảo: "Thôi, con sẽ ở nhà làm, không đi thành phố nữa".

"Dự án đã giúp người dân nơi đây chuyển đổi ngành nghề một cách tự nhiên. Giờ nhà ai có con cháu đang học cũng đều định hướng chọn ngành học về kinh doanh nhà hàng, quản lý khách sạn, học về kỹ thuật, ô tô điện… Có người hiện đã được Vingroup đưa đi đào tạo quản lý nhà hàng, khách sạn rồi. Chúng tôi rất kỳ vọng siêu đô thị sẽ hoàn thành thật nhanh, cầu đường, metro nối thật nhanh để ước mơ đổi đời bao năm của người dân nơi đây thành hiện thực", bà Đỗ Ngọc Hường xúc động.

Chủ tịch UBND xã Cần Giờ Võ Thị Diễm Phượng khẳng định: Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần I đã xác định xây dựng Cần Giờ trở thành đô thị du lịch sinh thái và dịch vụ chất lượng cao. Hiện có rất nhiều dự án đang và sẽ được đầu tư, trong đó có Khu đô thị lấn biển Cần Giờ của Vingroup. Cũng như những người dân nơi đây, bà Võ Thị Diễm Phượng cảm nhận mảnh đất đang ngày càng thay da đổi thịt. Bà kỳ vọng và tin tưởng trong những năm tới, người dân sẽ càng thấy rõ những lợi ích, hiệu quả mà dự án mang lại. Dự án đã, đang và sẽ tạo ra nhiều việc làm cho người dân, thúc đẩy phát triển thương mại dịch vụ, tăng thu ngân sách, cải thiện đời sống của người dân Cần Giờ.