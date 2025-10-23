Mở 'đường băng tỉ đô' tới Cần Giờ

Nối liên thông từ metro tới đường vượt biển, đường trên cao

Chỉ cách trung tâm TP.HCM khoảng 50 km nhưng bao năm qua, người dân TP "quay lưng" với biển, du khách thì chỉ đến một lần rồi thôi, trở ngại lớn nhất là giao thông.

Thực tế từ cuối tháng 9.2015, Công ty CP Đô thị du lịch Cần Giờ đã đề xuất xây cầu Cần Giờ thay thế phà Bình Khánh hiện tại để kết nối giao thông thuận tiện với trung tâm của TP. Tuy nhiên, vị trí xây cầu mà nhà đầu tư đề xuất lại không nằm trong quy hoạch nên TP.HCM phải lấy ý kiến các sở, ngành rồi trình Thủ tướng xem xét. Gần 1 năm sau, tháng 8.2016, Thủ tướng đồng ý chủ trương, giao Bộ GTVT rà soát, bổ sung dự án này vào Quy hoạch phát triển GTVT TP.HCM đến năm 2020 và tầm nhìn sau năm 2020 để làm cơ sở triển khai. Rồi đến ngày 9.5.2017, Văn phòng Chính phủ mới chính thức có văn bản đồng ý cho TP.HCM xây dựng cầu Cần Giờ cùng 2 công trình khác.

Phối cảnh Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ Ảnh: VG

Cầu chưa có nên đến ngày 19.4 vừa rồi, khi Tập đoàn Vingroup khởi công dự án Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ tại xã Long Hòa và thị trấn Cần Thạnh (cũ), lãnh đạo T.Ư và địa phương phải di chuyển từ sáng sớm, mất mấy tiếng đồng hồ để có mặt dự buổi lễ. Được coi là "phát pháo" đầu tiên của "chiến dịch" mở "kho báu Cần Giờ" nhưng người dân TP vẫn lẩn khuất lo lắng khi hạ tầng giao thông chưa có tín hiệu chuyển động. Nếu không có cầu, có đường, mục tiêu đón 8 - 9 triệu lượt khách du lịch mỗi năm tới khu đô thị lấn biển hiện đại nhất Việt Nam e khó khả thi.

Thế nhưng nỗi lo đó giờ đây đã được hóa giải. Không chỉ đầu tư siêu dự án 10 tỉ USD, Tập đoàn Vingroup cũng "đảm nhận" luôn việc xây dựng tuyến metro, đường vượt biển để việc đi tới Cần Giờ chỉ còn trong "một nốt nhạc".

Đó là lý do ngay sau khi Tập đoàn Vingroup có văn bản gửi UBND TP.HCM đề xuất được nghiên cứu đầu tư tuyến đường vượt biển kết nối khu vực Cần Giờ và Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) theo hình thức BT, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường đã chỉ đạo các sở, ban, ngành khẩn trương xem xét đề nghị này, tham mưu cho TP trước 10.10. Thực tế, tuyến đường vượt biển là đoạn kế tiếp của dự án đường cao tốc Rừng Sác trên cao mà doanh nghiệp này đã kiến nghị được thực hiện. Tuyến đường trên cao kết nối trực tiếp vào cao tốc Bến Lức - Long Thành, nối lên Vành đai 3.

Trước đó, khi Vingroup đề xuất làm tuyến metro dài 48,5 km nối trung tâm TP.HCM và Cần Giờ, lãnh đạo TP cũng đã khẩn trương xin ý kiến từ T.Ư, kiến nghị bổ sung dự án vào quy hoạch làm cơ sở triển khai các bước kế tiếp. Theo đề xuất của Vingroup, tuyến đường sắt đô thị tốc độ cao này nối từ trung tâm TP.HCM đi Cần Giờ, qua xã Nhà Bè, chỉ mất khoảng 12 phút. Tuyến có tổng mức đầu tư khoảng 10 tỉ USD, dự kiến thực hiện từ năm 2026 và vận hành khoảng năm 2028.

Như vậy, với hệ thống đường sắt tốc độ cao từ Nhà Bè - Cần Giờ, cầu Cần Giờ và đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu, trong tương lai, người dân, du khách có thể qua Cần Giờ để tới Vũng Tàu, thay vì phải đi đường vòng như hiện nay.

Biến huyện nông nghiệp trở thành đô thị "đắt giá"

Chưa bao giờ những dự án đột phá kinh tế Cần Giờ lại được lãnh đạo TP.HCM thể hiện quyết tâm triển khai và nhận được sự ủng hộ của người dân nhiều như giai đoạn này. Chứng kiến quá trình lột xác Cần Giờ từ thời chỉ có một cách đi vào đất liền nội đô là bằng đò dọc, cho tới khi đường Rừng Sác được làm thay thế phà Dần Xây, nước sạch nối đến, điện được kéo về, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) Lê Hoàng Châu vẫn luôn đau đáu: "Với tất cả tài nguyên hiện có, Cần Giờ đáng ra đã phải bứt lên phát triển mạnh mẽ từ lâu rồi".

Ông Lê Hoàng Châu nhấn mạnh: Về lịch sử, Giồng Cá Vồ ở Cần Giờ là nơi người tiền sử đã sinh sống. Đây là di tích về khảo cổ học, nhân chủng học, là cái nôi chứng minh rằng người tiền sử đã từng cư ngụ ở khu vực phía nam, ngay tại Cần Giờ. Bên cạnh đó, đây là căn cứ địa của Đoàn 10 đặc công Rừng Sác và là khu dự trữ sinh quyển hiếm hoi của VN. Cần Giờ đóng vai trò quan trọng cả về lịch sử, hiện tại và tương lai, không chỉ của TP.HCM mà của cả Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Vì thế, người dân Cần Giờ xứng đáng được đổi đời thông qua các công trình hạ tầng lớn như khu đô thị của Vingroup, siêu cảng trung chuyển; Cần Giờ xứng đáng được đầu tư "ra tấm ra món" như vậy.

Cần Giờ đang đứng trước cơ hội “vàng” thay da đổi thịt ẢNH: ĐỘC LẬP

Công trình cầu vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu, đường Rừng Sác trên cao mà Vingroup vừa đề xuất đầu tư cũng là những dự án mà HoREA đã kiến nghị triển khai từ rất nhiều năm trước nhưng TP chưa có đủ nguồn lực để làm. Đây là những hạ tầng chiến lược không chỉ giải quyết nút thắt giao thông kết nối mà còn hình thành những biểu tượng cảnh quan cho TP, đảm bảo lưu thông hàng hải, phục vụ cho siêu cảng trung chuyển trong tương lai, biến chuyển diện mạo cả vùng đất.

Dẫn chứng khu đô thị Phú Mỹ Hưng, ông Lê Hoàng Châu kể, cũng khởi nguồn từ gợi ý của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt, liên doanh phát triển bất động sản giữa tập đoàn Đài Loan với các nhà đầu tư trong nước dưới sự lãnh đạo của Thành ủy TP.HCM đã hình thành nên khu đô thị kiểu mẫu thành công đầu tiên của Việt Nam. Như Vingroup đang làm với Cần Giờ, chủ đầu tư Phú Mỹ Hưng trước khi phát triển đô thị đã đầu tư toàn bộ đường Nguyễn Văn Linh (trước đó gọi là đường Bắc Nhà Bè - Nam Bình Chánh, rồi đổi tên thành đường Bình Thuận).

Chính trục đường "đinh" kết nối vào khu đô thị 400 ha đã tạo động lực cho T.Ư và TP.HCM quyết định đầu tư cầu Phú Mỹ kết nối với miền Đông Nam Bộ, triển khai xây dựng cao tốc Bến Lức - Long Thành. Khi đã hút được một lượng dân cư lớn thì tiếp tục kéo đường điện, nối đường nước, bổ sung loạt cầu, đường kết nối. Giá đất khu vực Bình Chánh cũ từ trên dưới 20.000 đồng/m2 tăng vọt lên hàng ngàn lần. Từ đây, Khu đô thị Phú Mỹ Hưng được đầu tư thực sự, rất nhiều doanh nghiệp lớn đã đổ về đây, lột xác khu Nam TP.HCM từ vùng sình lầy thành "khu nhà giàu" bậc nhất TP và điển hình của cả nước.

"Câu chuyện Cần Giờ đang diễn ra đúng như vậy. Khi Vingroup công bố quyết định đầu tư dự án Khu đô thị lấn biển với đầy đủ dịch vụ tiện ích đẳng cấp, TP.HCM cũng đã quyết định đầu tư luôn Cảng trung chuyển quốc tế, đồng thời phê duyệt, bổ sung hàng loạt dự án giao thông kết nối. Cùng với đó, nhiều nhà đầu tư nhỏ cũng đang kéo về đây hợp tác, hình thành các khu đô thị "ăn theo" đại dự án của Vingroup. Có thể thấy, "vốn mồi" từ khu vực tư nhân đã mở bài cho cuộc đổi đời lần 2 của người dân Cần Giờ, biến Cần Giờ từ một huyện nông nghiệp lập tức tiến thành đô thị. Khi có sếu đầu đàn dẫn dắt, cả bầy sếu sẽ cùng nối tiếp theo sau, đi trước mở đường để sau đó cùng đầu tư công thay đổi diện mạo cả khu vực", ông Lê Hoàng Châu nhấn mạnh.