Kinh tế Chính sách - Phát triển

Lập Hội đồng thẩm định dự án metro nối Cần Giờ của VinSpeed

Hà Mai
15/10/2025 21:52 GMT+7

UBND TP.HCM vừa ban hành Quyết định về việc thành lập Hội đồng thẩm định hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư dự án metro nối trung tâm thành phố đến Cần Giờ do Công ty CP Đầu tư và Phát triển đường sắt cao tốc Vinspeed đề xuất.

Hội đồng thẩm định gồm 18 thành viên do ông Nguyễn Công Vinh - Giám đốc Sở Tài chính TP.HCM làm Chủ tịch Hội đồng; ông Quách Ngọc Tuấn - Phó Giám đốc Sở Tài chính làm Phó Chủ tịch Hội đồng.

Lập Hội đồng thẩm định dự án metro nối Cần Giờ của VinSpeed- Ảnh 1.

Phối cảnh khu đô thị lấn biển Cần Giờ - điểm kết nối trực tiếp của tuyến đường sắt đô thị cao tốc chạy từ trung tâm TP.HCM

Theo quyết định, Hội đồng có nhiệm vụ tổ chức thẩm định hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư dự án do Công ty CP Đầu tư và Phát triển đường sắt cao tốc Vinspeed đề xuất theo quy định pháp luật, trình UBND TP.HCM xem xét, quyết định.

Các thành viên là đại diện cho các sở, ngành, đơn vị, địa phương có trách nhiệm tham gia ý kiến đúng thời hạn theo đề nghị của cơ quan thường trực hội đồng. Trường hợp quá hạn chưa trả lời thì coi là thống nhất với nội dung lấy ý kiến của cơ quan thường trực hội đồng và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc không trả lời đúng hạn.

Tuyến metro do VinSpeed đề xuất sẽ xuất phát từ đường Nguyễn Văn Linh (đoạn giữa nút giao đường Nguyễn Thị Thập và đường Lý Phục Man), đi theo dải phân cách giữa đường Nguyễn Văn Linh. Đến nút giao với đường Nguyễn Lương Bằng, rẽ trái và đi giữa theo đường Nguyễn Lương Bằng, đường 15B, đường D1, vượt cầu Rạch Đĩa sang khu TĐC Hồng Lĩnh - Nhà Bè. Sau đó đi thẳng theo đường số 11 khu TĐC Vạn Phát Hưng - Nhà Bè.

Sau khi vượt sông Soài Rạp, tuyến đi song song với đường cao tốc Bến Lức - Long Thành đến đường Rừng Sác thì rẽ phải và bám theo đường Rừng Sác đến cuối tuyến.

Tuyến metro Cần Giờ được đề xuất tổng chiều dài 48,5 km đi trên cao, bao gồm 2 ga (ga đầu cuối là ga Tân Phú và ga Cần Giờ), 1 depot dự kiến đặt tại khu đất 39 ha, Long Hòa, Cần Giờ và 1 depot dự kiến đặt tại khu đất 20 ha, phường Bình Thuận, quận 7. Dự án được thiết kế loại đường đôi, khổ 1.435 mm mỗi đường với tốc độ tối đa 250 km/giờ. Công trình có tổng mức đầu tư khoảng 102.370 tỉ đồng (tương đương 4,09 tỉ USD).

Nếu được thông qua, VinSpeed dự kiến khởi công dự án vào 2026, hoàn thiện vận hành thử và bàn giao công trình vào năm 2028.


