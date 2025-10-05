Vingroup đề xuất đầu tư cầu vượt biển nối Cần Giờ - Vũng Tàu

Sau khi tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sáp nhập vào thành phố, nhu cầu phát triển trục kết nối trực tiếp giữa khu vực ven biển trở nên cấp thiết. Cần Giờ - Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) là vùng có vị trị chiến lược về kinh tế biến, cảng, du lịch và đô thị sinh thái nhưng hạ tầng hiện tại còn hạn chế, chủ yếu phụ thuộc vào phả và các tuyến đường vòng.
Vingoup nhìn nhận việc đầu tư tuyên đường vượt biển sẽ rút ngắn thời gian di chuyển, kết nổi hiệu quả các vùng chức năng trong thành phố, đồng thời tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, thương mại và mở rộng không gian đô thị bền vững.
Trong tinh thần đồng hành hiện thực hóa quy hoạch hạ tầng giao thông trọng điểm, tập đoàn này đề nghị UBND TP.HCM cho phép nghiên cứu đầu tư tuyển đường vượt biển kết nối khu vực Cần Giờ - Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) theo hình thức BT. Chủ trương này là bước đi quan trọng, tạo cơ sở pháp lý để khởi động quá trình nghiên cứu tính khả thí và đúng định hướng phát triển của thành phố. Tập đoàn Vingroup cũng cam kết đồng hành lâu dài, góp phần nâng cao năng lực kết nối vùng và phát triển bền vững không gian ven biển TP.HCM.
Mới đây, Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM cũng đã gửi Bộ Xây dựng kiến nghị của các cử tri thành phố về việc sớm đầu tư phát triển cảng Cái Mép - Thị Vải thành cảng trung chuyển quốc tế. Đồng thời xây dựng cầu nối Cần Giờ - Vũng Tàu, tuyến đường sắt tốc độ cao kết nối TP.HCM - Bà Rịa - Bình Dương nhằm phát huy thế mạnh kết nối giao thông, phục vụ xuất nhập khẩu và logistics. Đây được coi là "dấu gạch nối" hoàn thiện tuyến đường ven biển phía đông, hình thành hành lang ven biển Cần Giờ - Vũng Tàu là phát triển mới của TP.HCM trong kỷ nguyên tiến biển.
Hồi tháng 4, Tập đoàn Vingroup khởi công Khu đô thị du lịch biển Cần Giờ đẳng cấp hàng đầu thế giới với diện tích 2.870 ha, quy mô dân số gần 230.000, được coi là mở chốt "kho báu" Cần Giờ. Sau đó, UBND TP tiếp tục chấp thuận Vingroup nghiên cứu, lập hồ sơ tuyến metro dài 48,5 km, nối đại lộ Nguyễn Văn Linh đến dự án Khu đô thị lấn biển Cần Giờ, đồng thời lên kế hoạch thu hút nhà đầu tư chiến lược thực hiện dự án Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ.
Với hàng loạt dự án "siêu khủng" cùng việc sáp nhập với Bà Rịa - Vũng Tàu có thêm 350 km đường biển… TP.HCM đang đứng trước thời cơ "vàng" để đột phá kinh tế biển, phục dựng vị thế cảng biển viễn dương nổi tiếng một thời trên đường hàng hải Á - Âu.
Bình luận (0)