TP.HCM yêu cầu xét đề xuất làm đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu trước ngày 10.10

Như Thanh niên đã đưa tin, Tập đoàn Vingroup mới có văn bản gửi Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được đề xuất được nghiên cứu đầu tư tuyến đường vượt biển kết nối khu vực Cần Giờ và Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) theo hình thức BT.



Cần Giờ với loạt siêu dự án được kỳ vọng trở thành cực tăng trưởng mới của TP.HCM trong kỷ nguyên tiến biển

Sau khi nhận được đề xuất của doanh nghiệp, lãnh đạo UBND TP.HCM chỉ đạo giao Sở Tài chính khẩn trương chủ trì, phối hợp với các sở ngành, đơn vị liên quan xem xét đề nghị của Tập đoàn Vingroup. Việc tham mưu đề xuất này phải thực hiện xong trước ngày 10.10

Trong văn bản gửi UBND TP.HCM trước đó, Vingroup nêu: Ngày 11.6, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1125 phê duyệt Đề án điều chỉnh quy hoạch chung TP.HCM đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060, trong đó xác định phát triển hạ tầng giao thông hiện đại, nâng cao năng lực kết nổi nội vùng - liên vùng là định hướng chiến lược trọng tâm.

Sau khi tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sáp nhập vào TP.HCM, nhu cầu phát triển trục kết nối trực tiếp giữa khu vực ven biển trở nên cấp thiết. Cần Giờ - Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) là vùng có vị trí chiến lược về kinh tế biển, cảng, du lịch và đô thị sinh thái nhưng hạ tầng hiện tại còn hạn chế, chủ yếu phụ thuộc vào phà và các tuyến đường vòng.

Phía doanh nghiệp nhìn nhận việc đầu tư tuyến đường vượt biển sẽ rút ngắn thời gian di chuyển, kết nối hiệu quả các vùng chức năng trong thành phố, đồng thời tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, thương mại và mở rộng không gian đô thị bền vững.

Trong tinh thần đồng hành hiện thực hóa quy hoạch hạ tầng giao thông trọng điểm, tập đoàn này đề nghị UBND TP.HCM cho phép nghiên cứu đầu tư tuyến đường vượt biển kết nối khu vực Cần Giờ - Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) theo hình thức BT. Chủ trương này là bước đi quan trọng, tạo cơ sở pháp lý để khởi động quá trình nghiên cứu tính khả thi và đúng định hướng phát triển của thành phố.

Hồi tháng 4, Tập đoàn Vingroup khởi công Khu đô thị du lịch biển Cần Giờ đẳng cấp hàng đầu thế giới với diện tích 2.870 ha, quy mô dân số gần 230.000, được coi là mở chốt "kho báu" Cần Giờ. Sau đó, UBND TP tiếp tục chấp thuận Vingroup nghiên cứu, lập hồ sơ tuyến metro dài 48,5 km, nối đại lộ Nguyễn Văn Linh đến dự án Khu đô thị lấn biển Cần Giờ, đồng thời lên kế hoạch thu hút nhà đầu tư chiến lược thực hiện dự án Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ.

Với hàng loạt dự án "siêu khủng" cùng việc sáp nhập với Bà Rịa - Vũng Tàu có thêm 350 km đường biển… TP.HCM đang đứng trước thời cơ "vàng" để đột phá kinh tế biển, phục dựng vị thế cảng biển viễn dương nổi tiếng một thời trên đường hàng hải Á - Âu.