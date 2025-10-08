Tới Cần Giờ trong 'một nốt nhạc' nhờ loạt dự án khủng

Theo Quy hoạch TP.HCM thời kỳ 2021 - 2030 tầm nhìn đến năm 2050, Cần Giờ là một trong các khu vực động lực phát triển của TP.HCM.

Đường vượt biển nối Cần Giờ với Bà Rịa- Vũng Tàu

Ngay sau khi Tập đoàn Vingroup mới có văn bản gửi UBND TP.HCM đề xuất được nghiên cứu đầu tư tuyến đường vượt biển kết nối khu vực Cần Giờ và Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) theo hình thức BT, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường đã chỉ đạo các sở, ban, ngành khẩn trương xem xét đề nghị này, tham mưu cho thành phố trước 10.10.

Phối cảnh cầu Cần Giờ ẢNH: SỞ XÂY DỰNG

Không khó hiểu khi thành phố lập tức có phản hồi trước đề xuất của doanh nghiệp, bởi chiến lược kéo Cần Giờ về gần với vùng lõi thành phố, tạo đà tiến ra biển đã được TP.HCM xác định là trọng tâm trong hành trình phát triển tiến vào kỷ nguyên mới. Hiện nay, với việc sáp nhập thêm Bà Rịa - Vũng Tàu, hành lang biển này càng tạo thêm sức mạnh kinh tế biển vượt trội của trung tâm kinh tế lớn nhất nước.

Lãnh đạo xã Cần Giờ cho biết, địa phương đang được đầu tư nhiều chương trình, dự án, là động lực phát triển kinh tế - xã hội. Nổi bật là Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ, cầu Cần Giờ, khu đô thị du lịch lấn biển, Chương trình hành động Vì một Cần Giờ xanh…

Trong đó, dự án Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ lên đến 2.870 ha tại xã Long Hòa và thị trấn Cần Thạnh (cũ), tổng vốn đầu tư gần 9 tỉ USD do Vingroup đầu tư vừa khởi công ngày 19.4 được coi là "phát pháo" đầu tiên của "chiến dịch" mở "kho báu Cần Giờ. Khi đô thị du lịch này hoàn thiện sau năm 2030, Cần Giờ sẽ có khả năng đón khoảng 8 - 9 triệu lượt khách du lịch mỗi năm, được kỳ vọng trở thành khu đô thị lấn biển hiện đại nhất Việt Nam.

Cùng với đó, dự án Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ cũng đã được Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư và giao TP.HCM chủ trì, phối hợp các bộ, ngành đấu thầu chọn nhà đầu tư thực hiện. Theo quy hoạch, dự án sử dụng khoảng 571 ha đất, tổng mức đầu tư khoảng 5 tỉ USD (tương đương 128.000 tỉ đồng) và phân kỳ làm 7 giai đoạn. Trong đó, giai đoạn 1 khai thác vào năm 2027 và hoàn thành đầu tư vào năm 2045.

Siêu cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ được đánh giá có nhiều lợi thế cạnh tranh, thu hút nguồn hàng quốc tế tới từ các quốc gia trong khu vực như Campuchia, Thái Lan, Brunei, Philippines, khu vực phía nam Trung Quốc… khi nằm tại cửa sông Cái Mép - Thị Vải, gần các tuyến hàng hải quốc tế trên Biển Đông. Khi đi vào hoạt động, dự án dự kiến tạo ra việc làm cho 6.000 - 8.000 lao động trực tiếp, cùng hàng chục nghìn lao động trong các lĩnh vực dịch vụ hậu cần, logistics và các ngành nghề liên quan.

Phối cảnh Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ

Metro rút ngắn thời gian đi Cần Giờ còn 16 phút

Sau khi những "quả bom tấn" về hạ tầng được quyết liệt triển khai, Vingroup đã đề xuất làm tuyến metro dài 48,7 km nối trung tâm TP.HCM và Cần Giờ, cũng nhanh chóng nhận được sự ủng hộ từ Trung ương tới địa phương. Theo đề xuất của Vingroup, tuyến đường sắt đô thị này nối từ trung tâm TP.HCM đi Cần Giờ, qua xã Nhà Bè, chỉ mất khoảng 16 phút. Tuyến có tổng mức đầu tư khoảng 102.370 tỉ đồng, dự kiến thực hiện từ năm 2026 và vận hành khoảng năm 2028.

Cùng lúc, cầu Cần Giờ vượt sông Soài Rạp nối Nhà Bè với Cần Giờ có chiều dài hơn 7 km cũng được chuẩn bị đầu tư với tổng kinh phí hơn 11.000 tỉ đồng và dự kiến hoàn thành trước năm 2030. Khi hoàn thành, cây cầu sẽ thay thế phà Bình Khánh, phá vỡ thế độc đạo hiện nay của Cần Giờ.

"Nếu hiện thực hóa được các kế hoạch trên sẽ mở ra tiềm năng, cơ hội phát triển rất lớn, không những thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội cho Cần Giờ hay TP.HCM, mà còn hình thành hệ thống chuỗi liên kết vùng trong khu vực Đông Nam bộ và cả nước", lãnh đạo UBND xã Cần Giờ khẳng định.

Như vậy, với hệ thống đường sắt tốc độ cao từ Nhà Bè - Cần Giờ, cầu Cần Giờ và đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu, trong tương lai, người dân, du khách có thể qua Cần Giờ để tới Vũng Tàu, thay vì phải đi đường vòng như hiện nay. Ngoài ra, sau khi sân bay quốc tế Long Thành hoàn thiện, du khách có thể di chuyển theo QL 51 vào cao tốc Bến Lức - Long Thành, kết nối thẳng tới Cần Giờ.

Theo thống kê, năm 2024, Vũng Tàu đã đón khoảng 16,12 triệu lượt khách; doanh thu từ khách du lịch đạt khoảng 17.313 tỉ đồng. Năm 2025, TP biển mới sáp nhập vào TP.HCM dự kiến đón khoảng 18,36 triệu lượt du khách, doanh thu dự kiến khoảng 19.840 tỉ đồng. Với vị trí trung tâm giữa TP.HCM và Vũng Tàu, Cần Giờ trong tương lai được kỳ vọng sẽ chia sẻ và thu hút khoảng 40 triệu lượt khách du lịch mỗi năm, trở thành "hub" du lịch mới của TP.HCM cũng như cả nước.



