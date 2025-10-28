Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Thực hư thông tin cầu cứu trên mạng việc sạt lở núi, lấp làng ở Trà Leng

Mạnh Cường
Mạnh Cường
28/10/2025 15:59 GMT+7

Công an xã Trà Leng (TP.Đà Nẵng) xác nhận thông tin người dân lên mạng xã hội cầu cứu khi sạt lở núi, lấp một ngôi làng trên địa bàn xã là không đúng sự thật.

Chiều 28.10, một lãnh đạo Công an xã Trà Leng (TP.Đà Nẵng) cho biết đơn vị đã nắm được thông tin người dân lên mạng "cầu cứu" vì sạt lở lấp một ngôi làng trên địa bàn xã Trà Leng cũ, và khẳng định thông tin này là không đúng sự thật.

Thực hư thông tin cầu cứu trên mạng việc sạt lở núi, lấp làng ở Trà Leng- Ảnh 1.

Công an xã Trà Leng hỗ trợ người dân khi sơ tán đến nơi an toàn

ẢNH: NGỌC THƠM

Qua xác minh, Công an xã Trà Leng khẳng định, tính đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn xã có sạt lở gây thiệt hại 3 ngôi nhà dân, nhưng không gây thiệt hại về người.

Hiện lực lượng Công an xã vẫn đang trực 24/24, phối hợp cùng các lực lượng khác theo dõi tình hình mưa bão, đảm bảo an toàn cho bà con.

Vì vậy, bà con không chia sẻ, không tin theo các nguồn tin không chính thống để tránh gây hoang mang trong nhân dân.

"Đối với những người đăng tin không đúng sự thật lên mạng xã hội gây hoang mang, sau khi hết mưa lũ Công an xã Trà Leng sẽ vào cuộc điều tra, xử lý", lãnh đạo Công an xã Trà Leng nói.

Thực hư thông tin cầu cứu trên mạng việc sạt lở núi, lấp làng ở Trà Leng- Ảnh 2.

Thông tin cầu cứu trên mạng xã hội sai sự thật

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Trước nguy cơ sạt lở ngọn đồi phía sau trụ sở UBND xã Trà Leng, ngay trong đêm 27.10, lãnh đạo xã quyết định di dời tài sản, máy móc, thiết bị trong đêm.

Liên quan đến 600 hộ dân ở xã Trà Leng cũ bị mất liên lạc do mất sóng điện thoại, mất điện cùng với sạt lở gây cô lập, trong ngày hôm qua 27.10 xã đã cắt cử lực lượng băng rừng vào nơi khu vực xã Trà Leng cũ nắm tình hình. Bước đầu xác định tất cả người dân ở nơi này đều an toàn.

Xã Trà Leng mới được thành lập trên cơ sở sáp nhập bởi xã Trà Dơn và Trà Leng. Trụ sở UBND xã Trà Leng mới đặt tại trung tâm xã Trà Dơn cũ.

Trà Leng di dời khẩn trong đêm do sạt lở "uy hiếp" trụ sở

Sạt lở núi thông tin sai sự thật Đà Nẵng cầu cứu mạng xã hội
Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
