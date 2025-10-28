Thực hư thông tin cầu cứu trên mạng việc sạt lở núi, lấp làng ở Trà Leng

Chiều 28.10, một lãnh đạo Công an xã Trà Leng (TP.Đà Nẵng) cho biết đơn vị đã nắm được thông tin người dân lên mạng "cầu cứu" vì sạt lở lấp một ngôi làng trên địa bàn xã Trà Leng cũ, và khẳng định thông tin này là không đúng sự thật.

Công an xã Trà Leng hỗ trợ người dân khi sơ tán đến nơi an toàn ẢNH: NGỌC THƠM

Qua xác minh, Công an xã Trà Leng khẳng định, tính đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn xã có sạt lở gây thiệt hại 3 ngôi nhà dân, nhưng không gây thiệt hại về người.

Hiện lực lượng Công an xã vẫn đang trực 24/24, phối hợp cùng các lực lượng khác theo dõi tình hình mưa bão, đảm bảo an toàn cho bà con.

Vì vậy, bà con không chia sẻ, không tin theo các nguồn tin không chính thống để tránh gây hoang mang trong nhân dân.

"Đối với những người đăng tin không đúng sự thật lên mạng xã hội gây hoang mang, sau khi hết mưa lũ Công an xã Trà Leng sẽ vào cuộc điều tra, xử lý", lãnh đạo Công an xã Trà Leng nói.

Thông tin cầu cứu trên mạng xã hội sai sự thật ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Trước nguy cơ sạt lở ngọn đồi phía sau trụ sở UBND xã Trà Leng, ngay trong đêm 27.10, lãnh đạo xã quyết định di dời tài sản, máy móc, thiết bị trong đêm.

Liên quan đến 600 hộ dân ở xã Trà Leng cũ bị mất liên lạc do mất sóng điện thoại, mất điện cùng với sạt lở gây cô lập, trong ngày hôm qua 27.10 xã đã cắt cử lực lượng băng rừng vào nơi khu vực xã Trà Leng cũ nắm tình hình. Bước đầu xác định tất cả người dân ở nơi này đều an toàn.

Xã Trà Leng mới được thành lập trên cơ sở sáp nhập bởi xã Trà Dơn và Trà Leng. Trụ sở UBND xã Trà Leng mới đặt tại trung tâm xã Trà Dơn cũ.