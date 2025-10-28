Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Đà Nẵng: Một phần ngọn núi sạt lở, đất đá chảy như 'thác' qua QL40B

Mạnh Cường
Mạnh Cường
28/10/2025 15:28 GMT+7

Mưa lớn kéo dài khiến một ngọn núi bị sạt lở nghiêm trọng, nước kèm theo đất đá chạy như 'thác' qua QL40B ở địa bàn vùng cao Trà Tân, TP.Đà Nẵng.

Chiều 28.10, ông Nguyễn Hồng Lai, Bí thư Đảng ủy xã Trà Tân (TP.Đà Nẵng), cho biết trên địa bàn vừa xảy ra một vụ sạt lở núi nghiêm trọng khiến đất đá tràn xuống, băng qua QL40B.

Theo ông Lai, vụ việc xảy ra vào lúc 14 giờ 30 phút cùng ngày tại thôn Trà Giác (xã Trà Tân). Rất may, tại thời điểm vụ sạt lở xảy ra, tuyến QL40B ít người và phương tiện lưu thông qua lại nên không gây thiệt hại về người.

Đà Nẵng: Một phần ngọn núi sạt lở chảy như 'thác' băng qua Quốc lộ 40B - Ảnh 1.

Một phần ngọn núi bị sạt lở nghiêm trọng

ẢNH: CẮT TỪ CLIP

"Lãnh đạo xã cũng mới đi kiểm tra tình hình sạt lở ở thôn này về. Dù không ghi nhận thiệt hại về người nhưng vụ việc cả một phần ngọn núi bị sạt lở nghiêm trọng như vậy khiến nhiều người chứng kiến trải qua một phen hoảng hồn", ông Lai nói.

Đà Nẵng: Một phần ngọn núi sạt lở chảy như 'thác' băng qua Quốc lộ 40B - Ảnh 2.

Đất đá trên quả núi chảy xuống như thác

ẢNH: TƯỜNG VI

Theo ông Lai, mưa lớn kéo dài những ngày qua đã khiến nhiều nơi trên địa bàn xã xảy ra nhiều điểm sạt lở. Chính quyền địa phương cũng đã tiến hành sơ tán hàng chục hộ dân nằm trong diện nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn. Vì vậy, đến thời điểm này không ghi nhận thiệt hại về người.

Theo đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội, vụ sạt lở khiến một khối lượng đất đá rất lớn trôi theo dòng thác cuồn cuộn, băng qua tuyến QL14B. Nhiều người dân đi đường bị một phen hoảng loạn, nhiều người la hét vì trực tiếp chứng kiến sự khủng khiếp của thiên tai.

Sau khi xảy ra sạt lở, tuyến QL40B bị chia cắt hoàn toàn.

Lở núi gây sạt lở kéo theo bùn, đất dài 3 km

