Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Sạt lở đèo Ngoạn Mục

Bá Duy
Bá Duy
28/10/2025 13:18 GMT+7

Đường nối Khánh Hòa - Lâm Đồng qua QL27 đoạn đèo Ngoạn Mục (xã Lâm Sơn, Khánh Hòa) xảy ra 14 điểm sạt lở do mưa lớn kéo dài, gây ách tắc giao thông.

Ngày 28.10, thông tin từ Sở Xây dựng Khánh Hòa, vào khoảng 19 giờ ngày 27.10, tại QL27 đoạn đèo Ngoạn Mục (xã Lâm Sơn) đã xảy ra sạt lở do mưa lớn, cây ngả ra đường, gây ách tắc các phương tiện giao thông. Đây là tuyến đường kết nối Khánh Hòa và Lâm Đồng (đi qua tỉnh Ninh Thuận cũ).

Thống kê cho thấy có 14 điểm sạt lở ở cả hai bên tuyến đường. Đơn vị bảo trì đường đã nỗ lực điều động máy móc, nhân lực đến xử lý, hốt dọn đất đá, cưa cây. Đội CC-CNCH khu vực 7 (Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH Công an tỉnh Khánh Hòa) đã điều 7 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường sử dụng trang thiết bị chuyên dụng để cưa, cắt cây đổ, dọn dẹp đất đá.

Đường nối Khánh Hòa - Lâm Đồng có 14 điểm sạt lở do mưa lớn- Ảnh 1.

Các chiến sĩ Đội CC-CNCH khu vực 7 (Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH Công an tỉnh Khánh Hòa) khắc phục sạt lở trên đèo Ngoạn Mục

ẢNH: V.K.

Đến 21 giờ cùng ngày (27.10), tuyến đường đã thông xe một chiều. Lực lượng chức năng đang tiếp tục thu dọn đất đá rơi vãi tại các vị trí sạt lở. Dự kiến đến 17 giờ ngày 28.10 sẽ dọn hết đất, đá sạt lở, thông xe hai chiều trên tuyến đường này.

Hiện nay, áp thấp nhiệt đới kết hợp không khí lạnh và địa hình chắn gió đã gây mưa lớn cho khu vực đồi núi giáp ranh giữa Lâm Đồng và Khánh Hòa. Vì vậy, Công an tỉnh Khánh Hòa khuyến cáo người dân khi lưu thông qua các tuyến đường đèo, đồi núi cần nâng cao ý thức tự bảo vệ, tuân thủ nghiêm tốc độ quy định, giảm tốc độ khi vào cua, chạy chậm và giữ khoảng cách an toàn.

Đường nối Khánh Hòa - Lâm Đồng có 14 điểm sạt lở do mưa lớn- Ảnh 2.

Lực lượng chức năng khuyến cáo người dân lái xe cẩn trọng khi lưu thông qua đường đèo Ngoạn Mục

ẢNH: K.H.

Người điều khiển phương tiện cần chú ý quan sát các biển cảnh báo, không vượt ẩu, không phanh gấp trên đoạn dốc hoặc khúc cua, chủ động tìm điểm dừng an toàn để nghỉ chờ khi trời mưa to, sương mù.

Các tài xế cần hết sức lưu ý các điểm như bùn đất và cây đổ, quan sát khi đi qua đoạn đường có vách núi dựng đứng với các dấu hiệu bất thường về vết nứt mới, đất đá rơi vãi, tiếng động lạ. Khi có dấu hiệu sạt lở, tài xế không được cố vượt qua, dừng lại ở vị trí an toàn, cách xa khu vực nguy hiểm, bật đèn cảnh báo và thông báo ngay cho cơ quan chức năng.

Tin liên quan

Lâm Đồng: Mưa lớn, QL20 qua xã Hiệp Thạnh ngập nặng

Lâm Đồng: Mưa lớn, QL20 qua xã Hiệp Thạnh ngập nặng

Do mưa lớn kéo dài, đoạn QL20 đi qua xã Hiệp Thạnh (Lâm Đồng) hiện đang bị ngập sâu, giao thông bị chia cắt cục bộ, nhiều nhà dân ngập nước, chính quyền địa phương phát đi thông báo khẩn cấp

Đèo Gia Bắc sạt lở, đèo Đại Ninh chỉ lưu thông một chiều, QL28 tê liệt

Quảng Ngãi: Nổ lớn trong đêm gây sạt lở dài 3 km, 5 thôn bị cô lập

Khám phá thêm chủ đề

Sạt lở mưa lớn Đèo Ngoạn Mục Khánh Hòa Lâm Đồng QL27 ách tắc giao thông
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận