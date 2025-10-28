Sạt lở đèo Ngoạn Mục

Ngày 28.10, thông tin từ Sở Xây dựng Khánh Hòa, vào khoảng 19 giờ ngày 27.10, tại QL27 đoạn đèo Ngoạn Mục (xã Lâm Sơn) đã xảy ra sạt lở do mưa lớn, cây ngả ra đường, gây ách tắc các phương tiện giao thông. Đây là tuyến đường kết nối Khánh Hòa và Lâm Đồng (đi qua tỉnh Ninh Thuận cũ).

Thống kê cho thấy có 14 điểm sạt lở ở cả hai bên tuyến đường. Đơn vị bảo trì đường đã nỗ lực điều động máy móc, nhân lực đến xử lý, hốt dọn đất đá, cưa cây. Đội CC-CNCH khu vực 7 (Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH Công an tỉnh Khánh Hòa) đã điều 7 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường sử dụng trang thiết bị chuyên dụng để cưa, cắt cây đổ, dọn dẹp đất đá.

Các chiến sĩ Đội CC-CNCH khu vực 7 (Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH Công an tỉnh Khánh Hòa) khắc phục sạt lở trên đèo Ngoạn Mục ẢNH: V.K.

Đến 21 giờ cùng ngày (27.10), tuyến đường đã thông xe một chiều. Lực lượng chức năng đang tiếp tục thu dọn đất đá rơi vãi tại các vị trí sạt lở. Dự kiến đến 17 giờ ngày 28.10 sẽ dọn hết đất, đá sạt lở, thông xe hai chiều trên tuyến đường này.

Hiện nay, áp thấp nhiệt đới kết hợp không khí lạnh và địa hình chắn gió đã gây mưa lớn cho khu vực đồi núi giáp ranh giữa Lâm Đồng và Khánh Hòa. Vì vậy, Công an tỉnh Khánh Hòa khuyến cáo người dân khi lưu thông qua các tuyến đường đèo, đồi núi cần nâng cao ý thức tự bảo vệ, tuân thủ nghiêm tốc độ quy định, giảm tốc độ khi vào cua, chạy chậm và giữ khoảng cách an toàn.

Lực lượng chức năng khuyến cáo người dân lái xe cẩn trọng khi lưu thông qua đường đèo Ngoạn Mục ẢNH: K.H.

Người điều khiển phương tiện cần chú ý quan sát các biển cảnh báo, không vượt ẩu, không phanh gấp trên đoạn dốc hoặc khúc cua, chủ động tìm điểm dừng an toàn để nghỉ chờ khi trời mưa to, sương mù.

Các tài xế cần hết sức lưu ý các điểm như bùn đất và cây đổ, quan sát khi đi qua đoạn đường có vách núi dựng đứng với các dấu hiệu bất thường về vết nứt mới, đất đá rơi vãi, tiếng động lạ. Khi có dấu hiệu sạt lở, tài xế không được cố vượt qua, dừng lại ở vị trí an toàn, cách xa khu vực nguy hiểm, bật đèn cảnh báo và thông báo ngay cho cơ quan chức năng.