Đèo Gia Bắc sạt lở, đèo Đại Ninh chỉ lưu thông một chiều, QL28 tê liệt

Sáng 28.10, ông Vũ Đức Nhuần, Chủ tịch UBND xã Sơn Điền (Lâm Đồng) cho biết, do mưa lớn kéo dài từ chiều 27 đến rạng sáng nay khiến đèo Gia Bắc trên QL28 bị sạt lở nghiêm trọng. Qua kiểm tra ghi nhận có 7 điểm sạt trượt trên đèo Gia Bắc, trong đó, có 2 điểm sạt trượt quy mô lớn tại Km51 và Km50+200.

Sạt lở nghiêm trọng trên đèo Gia Bắc, khiến giao thông qua QL28 tê liệt

ẢNH: CTV

Tại 2 điểm nói trên bị sạt lở cả ta luy âm và dương khiến hàng trăm tấn đất đá và cây lớn vùi lấp mặt đường. Sạt lở khiến giao thông cả 2 chiều trên QL28 bị tê liệt hoàn toàn. Lực lượng chức năng đang có mặt phân luồng điều tiết, hướng dẫn người điều khiển phương tiện quay đầu xe để đảm bảo an toàn.

Ông Vũ Đức Nhuần cho biết từ rạng sáng 28.10, UBND xã huy động lực lượng, phương tiện phối hợp cùng lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng khắc phục các điểm sạt lở. Tuy nhiên do trên đèo Gia Bắc xảy ra quá nhiều điểm sạt lở với khối lượng đất đá lớn nên công tác khắc phục gặp nhiều khó khăn.

Sạt trượt ta luy trên QL28 nối Phan Thiết - Đà Lạt ẢNH: CTV

Xã đã báo cáo tình hình sạt lở tới Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tỉnh Lâm Đồng để nhờ hỗ trợ lực lượng, phương tiện khắc phục các điểm sạt lở. Dự kiến, nhanh nhất đến khoảng 15 giờ chiều nay 28.10, các điểm sạt lở trên đèo Gia Bắc mới cơ bản được khắc phục. Đèo Gia Bắc có chiều dài hơn 10km thuộc QL28 nối QL1A với QL20

Xuyên đêm khắc phục sạt trượt đất trên QL28B

Sáng 28.10, ông Lê Văn Chung, Phó giám đốc Ban Quản lý dự án 5 Bộ Xây dựng (Ban QLDA5) - đơn vị đang thi công xây dựng đoạn Km42-Km69, thuộc dự án cải tạo, nâng cấp QL28B nối từ Mũi Né đi Đà Lạt (Lâm Đồng) cho biết, suốt đêm 27.10 đơn vị huy động nhiều phương tiện, máy móc khắc phục 2 vị trí sạt trượt đất trên đèo Đại Ninh (đoạn qua xã Phan Sơn)

Xuyên đêm khắc phục sạt trượt đất trên QL28B ẢNH: CTV

Theo đó, lúc 16 giờ 10 phút ngày 27.10 tại Km45+300 (thuộc xã Phan Sơn), đất đá từ phía ta luy dương sạt trượt, tràn ra mặt đường với khối lượng khoảng 900 m3, gây ách tắc giao thông.

Ngay sau khi xảy ra sạt trượt, Ban QLDA5 đã chỉ đạo đơn vị thi công điều động thiết bị máy móc, nhân lực gồm 3 máy đào, 3 xe ô tô vận chuyển khẩn trương đào, hốt đất sụt và tổ chức thông xe lúc 18 giờ 30 phút cùng ngày.

Đến 22 giờ ngày 27.10, các phương tiện có thể lưu thông một chiều qua đèo Đại Ninh QL28B ẢNH: CTV

Tiếp đó, lúc 19 giờ 30 phút cùng ngày tại Km44+500 (cũng thuộc xã Phan Sơn), đất đá từ phía ta luy dương sạt trượt, tràn ra mặt đường với khối lượng khoảng 600 m3, gây ách tắc giao thông.

Để đảm bảo giao thông qua tuyến QL28B, Ban QLDA5 đã điều động thiết bị máy móc, nhân lực khẩn trương đào, hốt đất sạt trượt. Đến 22 giờ cùng ngày, các phương tiện có thể lưu thông một chiều qua đèo Đại Ninh.