Công an Lâm Đồng giải cứu 11 người bị cô lập trong dòng nước lũ

Trước đó, lúc 21 giờ ngày 27.10, Đội CC-CNCH Khu vực 2 thuộc Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH (PC07, Công an tỉnh Lâm Đồng) nhận được tin từ Công an xã Hiệp Thạnh cho biết do mưa lớn, ở khu vực thôn K'Long nước dâng cao, gây ngập sâu, nhiều nhà dân bị cô lập, không thể thoát ra ngoài.

Đội CC-CNCH Khu vực 2 dùng xuồng hơi giải cứu nhiều người bị cô lập do nước lũ dâng cao ẢNH: C.T.V

Đội CC-CNCH Khu vực 2 đã xuất 2 xe chữa cháy cùng 17 cán bộ, chiến sĩ và nhiều phương tiện cứu nạn cứu hộ khác đến thôn K'Long.

Đại úy Nguyễn Xuân Hải, Phó đội trưởng Đội CC- CNCH Khu vực 2 cho biết, khi đến hiện trường, nhiều nhà dân bị cô lập, có nhiều người mắc kẹt bên trong chưa kịp di chuyển đến nơi an toàn. Khu vực này có nhiều cây cối nên không thể dùng xuồng máy. Các chiến sĩ phải dùng xuồng phao gắn động cơ nhẹ để di chuyển giữa dòng nước lũ đến những căn nhà bị nước lũ cô lập. Sau đó, có sự tiếp ứng của Đội CC-CNCH Khu vực 1 (Đà Lạt) với 1 xe chữa cháy cùng 7 cán bộ chiến sĩ đã giải cứu người mắc kẹt.

Đến rạng sáng 28.10, lực lượng Cảnh sát PCCC-CNCH đã đưa được 11 người bị lũ cô lập đến nơi an toàn ẢNH: C.T.V

Đến rạng sáng 28.10 lực lượng Cảnh sát PCCC- CNCH đã đưa được 11 người, trong đó có 2 người lớn tuổi, đến nơi an toàn.

Như Thanh Niên đã thông tin, do mưa lớn kéo dài nên chiều tối 27.10, đoạn QL20 đi qua xã Hiệp Thạnh bị ngập sâu, giao thông bị chia cắt cục bộ, nhiều nhà dân ngập nước, chính quyền địa phương phát đi thông báo khẩn cấp.

Xuyên đêm tìm cô giáo bị lũ cuốn

Cũng trong sáng 28.10, thượng tá Nguyễn Tiến Hồng, Trưởng PC07 Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã tìm thấy thi thể cô giáo bị lũ cuốn mất tích trước đó.

Theo ông Hồng, lúc 0 giờ 5 phút ngày 28.10, đơn vị nhận được tin báo của Công an xã D'Ran về 1 phụ nữ mất tích do mưa bão xảy ra tại thôn Giãn Dân, xã D'Ran (Lâm Đồng). Ngay sau đó Đội CC-CNCH Khu vực 2 (PC07) điều động nhiều cán bộ, chiến sĩ, huy động xe chữa cháy và nhiều phương tiện khác đến hiện trường tìm kiếm người mất tích.

Lực lượng Cảnh sát PCCC- CNCH Lâm Đồng tìm thấy thi thể cô giáo H. cách vị trí bị nạn khoảng 1 km ẢNH: PC07 - CÔNG AN TỈNH LÂM ĐỒNG

Dù trời mưa lớn, nước lũ dâng cao nhưng các cán cộ, chiến sĩ không quản ngại nguy hiểm, xuyên đêm tìm kiếm nạn nhân mất tích. Đến 5 giờ cùng ngày (28.10), thi thể cô giáo N.T.H.B.H (27 tuổi, ở thôn Lâm Tuyền 2, xã D'ran) đã được tìm thấy, cách vị trí bị lũ cuốn khoảng 1 km. Thi thể nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Được biết, cô H. là giáo viên Trường tiểu học Ka Đô 2. Sau giờ tan học chiều 27.10, cô H. chuẩn bị về nhà thì bị lũ cuốn mất tích.