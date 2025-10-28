Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Lâm Đồng: Giải cứu 11 người bị cô lập trong dòng nước lũ

Lâm Viên
Lâm Viên
28/10/2025 10:41 GMT+7

Rạng sáng 28.10, lực lượng Cảnh sát PCCC- CNCH Công an tỉnh Lâm Đồng đã đưa được 11 người, trong đó có 2 người lớn tuổi, đến nơi an toàn.

Công an Lâm Đồng giải cứu 11 người bị cô lập trong dòng nước lũ

Trước đó, lúc 21 giờ ngày 27.10, Đội CC-CNCH Khu vực 2 thuộc Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH (PC07, Công an tỉnh Lâm Đồng) nhận được tin từ Công an xã Hiệp Thạnh cho biết do mưa lớn, ở khu vực thôn K'Long nước dâng cao, gây ngập sâu, nhiều nhà dân bị cô lập, không thể thoát ra ngoài.

Lâm Đồng cứu 11 người bị cô lập trong lũ và tìm thi thể cô giáo mất tích - Ảnh 1.

Đội CC-CNCH Khu vực 2 dùng xuồng hơi giải cứu nhiều người bị cô lập do nước lũ dâng cao

ẢNH: C.T.V

Đội CC-CNCH Khu vực 2 đã xuất 2 xe chữa cháy cùng 17 cán bộ, chiến sĩ và nhiều phương tiện cứu nạn cứu hộ khác đến thôn K'Long.

Đại úy Nguyễn Xuân Hải, Phó đội trưởng Đội CC- CNCH Khu vực 2 cho biết, khi đến hiện trường, nhiều nhà dân bị cô lập, có nhiều người mắc kẹt bên trong chưa kịp di chuyển đến nơi an toàn. Khu vực này có nhiều cây cối nên không thể dùng xuồng máy. Các chiến sĩ phải dùng xuồng phao gắn động cơ nhẹ để di chuyển giữa dòng nước lũ đến những căn nhà bị nước lũ cô lập. Sau đó, có sự tiếp ứng của Đội CC-CNCH Khu vực 1 (Đà Lạt) với 1 xe chữa cháy cùng 7 cán bộ chiến sĩ đã giải cứu người mắc kẹt.

Lâm Đồng cứu 11 người bị cô lập trong lũ và tìm thi thể cô giáo mất tích - Ảnh 2.

Đến rạng sáng 28.10, lực lượng Cảnh sát PCCC-CNCH đã đưa được 11 người bị lũ cô lập đến nơi an toàn

ẢNH: C.T.V

Đến rạng sáng 28.10 lực lượng Cảnh sát PCCC- CNCH đã đưa được 11 người, trong đó có 2 người lớn tuổi, đến nơi an toàn.

Như Thanh Niên đã thông tin, do mưa lớn kéo dài nên chiều tối 27.10, đoạn QL20 đi qua xã Hiệp Thạnh bị ngập sâu, giao thông bị chia cắt cục bộ, nhiều nhà dân ngập nước, chính quyền địa phương phát đi thông báo khẩn cấp.

Xuyên đêm tìm cô giáo bị lũ cuốn

Cũng trong sáng 28.10, thượng tá Nguyễn Tiến Hồng, Trưởng PC07 Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã tìm thấy thi thể cô giáo bị lũ cuốn mất tích trước đó.

Theo ông Hồng, lúc 0 giờ 5 phút ngày 28.10, đơn vị nhận được tin báo của Công an xã D'Ran về 1 phụ nữ mất tích do mưa bão xảy ra tại thôn Giãn Dân, xã D'Ran (Lâm Đồng). Ngay sau đó Đội CC-CNCH Khu vực 2 (PC07) điều động nhiều cán bộ, chiến sĩ, huy động xe chữa cháy và nhiều phương tiện khác đến hiện trường tìm kiếm người mất tích.

Lâm Đồng: Giải cứu 11 người bị cô lập trong dòng nước lũ - Ảnh 1.

Lực lượng Cảnh sát PCCC- CNCH Lâm Đồng tìm thấy thi thể cô giáo H. cách vị trí bị nạn khoảng 1 km

ẢNH: PC07 - CÔNG AN TỈNH LÂM ĐỒNG

Dù trời mưa lớn, nước lũ dâng cao nhưng các cán cộ, chiến sĩ không quản ngại nguy hiểm, xuyên đêm tìm kiếm nạn nhân mất tích. Đến 5 giờ cùng ngày (28.10), thi thể cô giáo N.T.H.B.H (27 tuổi, ở thôn Lâm Tuyền 2, xã D'ran) đã được tìm thấy, cách vị trí bị lũ cuốn khoảng 1 km. Thi thể nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Được biết, cô H. là giáo viên Trường tiểu học Ka Đô 2. Sau giờ tan học chiều 27.10, cô H. chuẩn bị về nhà thì bị lũ cuốn mất tích.

Tin liên quan

Lâm Đồng: Mưa lớn, QL20 qua xã Hiệp Thạnh ngập nặng

Lâm Đồng: Mưa lớn, QL20 qua xã Hiệp Thạnh ngập nặng

Do mưa lớn kéo dài, đoạn QL20 đi qua xã Hiệp Thạnh (Lâm Đồng) hiện đang bị ngập sâu, giao thông bị chia cắt cục bộ, nhiều nhà dân ngập nước, chính quyền địa phương phát đi thông báo khẩn cấp

Khám phá thêm chủ đề

Lâm Đồng bị cô lập nước lũ Thi thể
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận