Giới trẻ Sống - Yêu - Ăn - Chơi

Chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2025: Đội mưa cổ vũ Đoàn Thanh Tùng

Bá Duy
Bá Duy
26/10/2025 08:59 GMT+7

Cơn mưa nặng hạt không thể dập tắt ngọn lửa nhiệt huyết của 4.000 học sinh và thầy cô đến từ các trường THPT của tỉnh Khánh Hòa sáng 26.10 tại Quảng trường 2 Tháng 4, nơi diễn ra điểm cầu truyền hình trực tiếp chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2025.

Từ sáng sớm, Quảng trường 2 tháng 4 (P.Nha Trang, Khánh Hòa) đã tràn ngập sắc đỏ cờ Tổ quốc tung bay, cùng băng rôn, poster hình ảnh Đoàn Thanh Tùng - học sinh Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn. Dù ai cũng khoác áo mưa, che dù kín mít, tinh thần cổ vũ không hề giảm sút. Đặc biệt, rất nhiều những chiếc mũ giấy tự chế với dòng chữ "Thanh Tùng tự tin - chiến thắng" xuất hiện trên đầu mọi người để cổ vũ cho thí sinh tham dự chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2025 của Khánh Hòa.

4.000 học sinh Khánh Hòa đội mưa 'cháy' hết mình cổ vũ Đoàn Thanh Tùng - Ảnh 1.

Khu vực Quảng trường 2 Tháng 4 mưa to từ sáng sớm, nhưng đông đảo học sinh vẫn có mặt tại điểm cầu Khánh Hòa

ẢNH: BÁ DUY

4.000 học sinh Khánh Hòa đội mưa 'cháy' hết mình cổ vũ Đoàn Thanh Tùng - Ảnh 2.

Các bạn cùng lớp của Đoàn Thanh Tùng, thí sinh của Khánh Hòa có mặt sớm nhất để ổn định đội hình cổ vũ

ẢNH: BÁ DUY

4.000 học sinh Khánh Hòa đội mưa 'cháy' hết mình cổ vũ Đoàn Thanh Tùng - Ảnh 3.

Nhóm bạn thân của thí sinh Khánh Hòa chia sẻ, Tùng hứa sẽ "khao" cả lớp đi ăn kem sau cuộc thi này

ẢNH: BÁ DUY

4.000 học sinh Khánh Hòa đội mưa 'cháy' hết mình cổ vũ Đoàn Thanh Tùng - Ảnh 4.

Cô giáo chủ nhiệm, giáo viên của trường THPT chuyên Lê Quý Đôn cũng có mặt rất sớm

ẢNH: BÁ DUY

Khung cảnh ấn tượng này thể hiện tinh thần đoàn kết, máu lửa của học sinh Khánh Hòa, sẵn sàng "cháy" hết mình để truyền năng lượng tích cực cho Đoàn Thanh Tùng trên hành trình chinh phục vòng nguyệt quế vinh quang.

Trước đó, lãnh đạo Sở GD-ĐT Khánh Hòa khẳng định, vẫn tổ chức điểm cầu chung kết Đường lên đỉnh Olympia tại quảng trường 2 Tháng 4 dù có mưa lớn.

4.000 học sinh Khánh Hòa đội mưa 'cháy' hết mình cổ vũ Đoàn Thanh Tùng - Ảnh 5.

Mưa vẫn nặng hạt trước giờ diễn ra chung kết tại điểm cầu Khánh Hòa

ẢNH: BÁ DUY

4.000 học sinh Khánh Hòa đội mưa 'cháy' hết mình cổ vũ Đoàn Thanh Tùng - Ảnh 6.

BTC đã chuẩn bị đầy đủ áo mưa, ghế ngồi cho 4.000 học sinh đến cổ vũ

ẢNH: BÁ DUY

4.000 học sinh Khánh Hòa đội mưa 'cháy' hết mình cổ vũ Đoàn Thanh Tùng - Ảnh 7.

Với sự cổ vũ nhiệt tình của đông đảo khán giả tại điểm cầu Khánh Hòa, tất cả đều hi vọng Đoàn Thanh Tùng sẽ tỏa sáng tại trận chung kết

ẢNH: BÁ DUY

4.000 học sinh Khánh Hòa đội mưa 'cháy' hết mình cổ vũ Đoàn Thanh Tùng - Ảnh 8.

"Bá tước họ Đoàn" là biệt danh được nhóm bạn thân của đặt cho thí sinh tại Khánh Hòa

ẢNH: BÁ DUY

Khoảng 4.000 học sinh các trường THPT trên địa bàn tỉnh sẽ tham gia cổ vũ trực tiếp. Dự kiến, tại điểm cầu Quảng trường 2 tháng 4 sẽ có biểu diễn văn nghệ, hoạt động cổ động, mini game, cùng phóng sự ngắn giới thiệu văn hóa, con người Khánh Hòa nhằm quảng bá hình ảnh địa phương đến khán giả cả nước.


8 giờ 30 sáng nay 26.10, trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2025 sẽ chính thức khởi tranh. Vòng nguyệt quế mạ vàng danh giá sẽ thuộc về thí sinh nào?

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
