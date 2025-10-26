Chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2025: Đội mưa cổ vũ Đoàn Thanh Tùng

Từ sáng sớm, Quảng trường 2 tháng 4 (P.Nha Trang, Khánh Hòa) đã tràn ngập sắc đỏ cờ Tổ quốc tung bay, cùng băng rôn, poster hình ảnh Đoàn Thanh Tùng - học sinh Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn. Dù ai cũng khoác áo mưa, che dù kín mít, tinh thần cổ vũ không hề giảm sút. Đặc biệt, rất nhiều những chiếc mũ giấy tự chế với dòng chữ "Thanh Tùng tự tin - chiến thắng" xuất hiện trên đầu mọi người để cổ vũ cho thí sinh tham dự chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2025 của Khánh Hòa.

Khu vực Quảng trường 2 Tháng 4 mưa to từ sáng sớm, nhưng đông đảo học sinh vẫn có mặt tại điểm cầu Khánh Hòa ẢNH: BÁ DUY

Các bạn cùng lớp của Đoàn Thanh Tùng, thí sinh của Khánh Hòa có mặt sớm nhất để ổn định đội hình cổ vũ ẢNH: BÁ DUY

Nhóm bạn thân của thí sinh Khánh Hòa chia sẻ, Tùng hứa sẽ "khao" cả lớp đi ăn kem sau cuộc thi này ẢNH: BÁ DUY

Cô giáo chủ nhiệm, giáo viên của trường THPT chuyên Lê Quý Đôn cũng có mặt rất sớm ẢNH: BÁ DUY

Khung cảnh ấn tượng này thể hiện tinh thần đoàn kết, máu lửa của học sinh Khánh Hòa, sẵn sàng "cháy" hết mình để truyền năng lượng tích cực cho Đoàn Thanh Tùng trên hành trình chinh phục vòng nguyệt quế vinh quang.

Trước đó, lãnh đạo Sở GD-ĐT Khánh Hòa khẳng định, vẫn tổ chức điểm cầu chung kết Đường lên đỉnh Olympia tại quảng trường 2 Tháng 4 dù có mưa lớn.

Mưa vẫn nặng hạt trước giờ diễn ra chung kết tại điểm cầu Khánh Hòa ẢNH: BÁ DUY

BTC đã chuẩn bị đầy đủ áo mưa, ghế ngồi cho 4.000 học sinh đến cổ vũ ẢNH: BÁ DUY

Với sự cổ vũ nhiệt tình của đông đảo khán giả tại điểm cầu Khánh Hòa, tất cả đều hi vọng Đoàn Thanh Tùng sẽ tỏa sáng tại trận chung kết ẢNH: BÁ DUY

"Bá tước họ Đoàn" là biệt danh được nhóm bạn thân của đặt cho thí sinh tại Khánh Hòa ẢNH: BÁ DUY

Khoảng 4.000 học sinh các trường THPT trên địa bàn tỉnh sẽ tham gia cổ vũ trực tiếp. Dự kiến, tại điểm cầu Quảng trường 2 tháng 4 sẽ có biểu diễn văn nghệ, hoạt động cổ động, mini game, cùng phóng sự ngắn giới thiệu văn hóa, con người Khánh Hòa nhằm quảng bá hình ảnh địa phương đến khán giả cả nước.



