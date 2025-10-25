Chung kết Đường lên đỉnh Olympia: 4.000 học sinh Khánh Hòa tiếp lửa cho Đoàn Thanh Tùng

Sáng 25.10, Sở GD-ĐT Khánh Hòa đang phối hợp cùng Ban Văn hóa - Giải trí (VTV3) Đài truyền hình Việt Nam và các sở, ngành liên quan, gấp rút hoàn thiện điểm cầu truyền hình trực tiếp tại Quảng trường 2 Tháng 4. Trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm 2025 sẽ được truyền hình trực tiếp lúc 8 giờ 30 ngày 26.10 với sự góp mặt của Đoàn Thanh Tùng (học sinh lớp 12 Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (P.Nam Nha Trang, Khánh Hòa).

Từ khán giả đến thí sinh chung kết Olympia

Trao đổi với PV Thanh Niên, Đoàn Thanh Tùng cho biết em đã sẵn sàng cho hành trình chinh phục vòng nguyệt quế. "Em cảm thấy khá thoải mái, chỉ hơi hồi hộp một chút. Em vẫn duy trì việc học, vui chơi và tham gia hoạt động tập thể để giữ tinh thần tích cực", Tùng chia sẻ.

Đoàn Thanh Tùng, học sinh Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (P.Nam Nha Trang), là thí sinh đại diện Khánh Hòa tham dự chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm 2025 ẢNH: BÁ DUY

Ở vòng thi quý 3, Đoàn Thanh Tùng từng gây ấn tượng mạnh khi giành 255 điểm, vượt xa đối thủ xếp thứ hai 125 điểm, qua đó mang về điểm cầu truyền hình trực tiếp cho Khánh Hòa sau 6 năm. Trước đó, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn tỉnh Khánh Hòa từng có Nguyễn Hải Đăng vào chung kết năm 2019.

"Những năm trước, em vẫn theo dõi chung kết Đường lên đỉnh Olympia với tâm thế một khán giả, chưa bao giờ nghĩ mình sẽ là người ngồi ghế nóng", Tùng kể.

Để chuẩn bị cho trận đấu quan trọng, Đoàn Thanh Tùng xem lại các phần thi của mình để rút kinh nghiệm, ôn tập kiến thức cũ và cập nhật thông tin thời sự. "Đường lên đỉnh Olympia là sân chơi đòi hỏi kiến thức rộng và sự chuẩn bị dài hơi. Lúc này, em đã toàn tâm toàn ý cho chặng cuối", Tùng nói.

Theo Tùng, yếu tố quan trọng nhất là khả năng giữ bình tĩnh và chịu áp lực. Em chia sẻ: "Em nghĩ là khả năng chịu áp lực. Em có nói chuyện với nhiều thí sinh và thấy có nhiều bạn rất giỏi nhưng vì một chút thiếu tập trung do vấn đề tâm lý nên kết quả không được như kỳ vọng".

Học sinh Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (Khánh Hòa) đã chuẩn bị sẵn cờ, băng rôn và khẩu hiệu để cổ vũ Tùng trong trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia ẢNH: BÁ DUY

Đánh giá về 3 đối thủ tại chung kết, Tùng khiêm tốn: "Các bạn đều là những thí sinh mạnh. Em sẽ tập trung vào việc hoàn thiện bản thân và cố gắng chơi thật tốt phần thi của mình. Với em, Đường lên đỉnh Olympia là một sân chơi trải nghiệm, khám phá".

Nam sinh Khánh Hòa cũng gửi lời cảm ơn đến thầy cô, gia đình và đặc biệt là anh Nguyễn Trần Khôi Nguyên, cựu thí sinh Olympia 2023 của trường, người đã luôn đồng hành, động viên em giữ tinh thần vững vàng và chiến thuật hợp lý.

"Được đại diện cho học sinh Khánh Hòa tham dự chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm 2025, em thấy vô cùng vinh dự và hy vọng sẽ khép lại hành trình này một cách trọn vẹn, mang về niềm tự hào cho gia đình, nhà trường và quê hương", Tùng nói.

Nhóm bạn thân mong Tùng cố gắng hết sức, thể hiện bản lĩnh để mang vinh quang về cho trường và cho tỉnh ẢNH: BÁ DUY

Cô Đặng Ngọc Lệ Thy, Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, cho biết: "Hành trình học tập, rèn luyện đầy bản lĩnh, thể hiện sự tập trung cao độ, phán đoán chính xác, phản xạ nhanh nhạy là những yếu tố quan trọng giúp Tùng thành công. Chúng tôi rất kỳ vọng ở em trong trận chung kết này".

4.000 học sinh cổ vũ từ quê nhà

Theo ông Nguyễn Đức Sơn, Phó giám đốc Sở GD-ĐT Khánh Hòa, việc Đoàn Thanh Tùng góp mặt tại Đường lên đỉnh Olympia năm 2025 là niềm tự hào không chỉ của cá nhân và nhà trường mà còn của toàn tỉnh. Đây là cơ hội để quảng bá những giá trị lịch sử, văn hóa, giáo dục và sự phát triển kinh tế - xã hội của Khánh Hòa; đồng thời truyền đi thông điệp về một vùng đất năng động, hiếu học đến bạn bè cả nước.

Không khí sôi động chuẩn bị cho đầu cầu truyền hình tại Quảng trường 2 Tháng 4 (Khánh Hòa) sáng 25.10

ẢNH: BÁ DUY

Học sinh Trường THPT Lý Tự Trọng (Khánh Hòa) chuẩn bị tiết mục văn nghệ cho buổi truyền hình trực tiếp trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm 2025 ẢNH: BÁ DUY

Có khoảng 4.000 học sinh tiếp lửa cho Đoàn Thanh Tùng tại điểm cầu truyền hình trực tiếp ở Khánh Hòa ẢNH: BÁ DUY

Sáng 25.10, tại điểm cầu truyền hình Quảng trường 2 Tháng 4, toàn bộ maket sân khấu, âm thanh, ánh sáng, màn hình LED cỡ lớn được lắp đặt hiện đại, đảm bảo tín hiệu truyền hình ổn định để người dân theo dõi và cổ vũ cho Tùng từ quê nhà.

Khoảng 4.000 học sinh các trường THPT trên địa bàn tỉnh sẽ tham gia cổ vũ trực tiếp. Chương trình còn có biểu diễn văn nghệ, hoạt động cổ động, mini game, cùng phóng sự ngắn giới thiệu văn hóa, con người Khánh Hòa nhằm quảng bá hình ảnh địa phương đến khán giả cả nước.

Ông Nguyễn Đức Sơn kỳ vọng: "Với nỗ lực của bản thân thí sinh và sự cổ vũ nhiệt tình của đông đảo khán giả tại điểm cầu Khánh Hòa, em Đoàn Thanh Tùng sẽ tỏa sáng tại trận chung kết, mang vinh dự về cho tỉnh".