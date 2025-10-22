Khánh Hòa công bố nhân sự 2 Đảng bộ nhiệm kỳ 2025 - 2030

Sáng 22.10, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa tổ chức hội nghị công bố các quyết định chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó bí thư Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh và Đảng ủy UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Theo quyết định, Ban Chấp hành Đảng bộ Các cơ quan Đảng tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030 có 32 người, Ban Thường vụ có 11 người.

Ông Hồ Xuân Trường, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh. Bà Trần Thu Mai, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh giữ chức Phó bí thư Thường trực. Ông Trịnh Văn Mơ và ông Nguyễn Trọng Cấp giữ chức Phó bí thư chuyên trách.

Trao quyết định chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó bí thư Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh Khánh Hòa tại hội nghị ẢNH: C.Đ

Ban Chấp hành Đảng bộ UBND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 32 người, Ban Thường vụ có 10 người.

Ông Nguyễn Khắc Toàn, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, được chỉ định làm Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh. Ông Nguyễn Long Biên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh giữ chức Phó bí thư thường trực; ông Lưu Xuân Hải, Tỉnh ủy viên giữ chức Phó bí thư chuyên trách.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nghiêm Xuân Thành nhấn mạnh, 2 Đảng bộ này là hạt nhân, xương sống của Đảng bộ tỉnh trong lãnh đạo xây dựng Đảng và phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng.

Ông Nghiêm Xuân Thành đề nghị 2 Ban Chấp hành xây dựng mối đoàn kết thống nhất, nâng cao năng lực lãnh đạo, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện xuất sắc.

Trao quyết định chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó bí thư Đảng ủy UBND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2025 - 2030 tại hội nghị ẢNH: C.Đ

Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa cũng yêu cầu các Đảng bộ khẩn trương rà soát, ban hành chương trình hành động và kế hoạch làm việc gắn với mục tiêu Nghị quyết Đại hội, đồng thời đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo với quan điểm "hình thức tập trung, nội dung thiết thực, hành động quyết liệt, hiệu quả thực chất". Ông Thành cũng nhấn mạnh cần quan tâm đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy và sinh hoạt các chi bộ trực thuộc.

Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa bày tỏ tin tưởng 2 Đảng bộ nói trên sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, cực tăng trưởng cao, nơi nhân dân có cuộc hạnh phúc như Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã đề ra.