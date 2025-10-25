Vị trí xuất phát có ảnh hưởng đến kết quả chung kết Đường lên đỉnh Olympia?

Sự kiện này đã được livestream trên Facebook, thu hút đông đảo lượt xem. Từ đó, xuất hiện nhiều dự đoán về kết quả chung cuộc của Đường lên đỉnh Olympia 2025. Thực tế, liệu thứ tự xuất phát có ảnh hưởng đến kết quả chung cuộc của Đường lên đỉnh Olympia?

4 thí sinh xuất phát theo thứ tự nào?

Theo kết quả bốc thăm, thứ tự xuất phát của 4 thí sinh trong trận Chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2025 lần lượt là: Lê Quang Duy Khoa, học sinh Trường THPT chuyên Quốc học Huế (vị trí 1), Đoàn Thanh Tùng, học sinh Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, tỉnh Khánh Hòa (vị trí 2), Trần Bùi Bảo Khánh, học sinh Trường THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam (vị trí 3) và Nguyễn Nhựt Lam, học sinh Trường THPT Cái Bè, tỉnh Đồng Tháp (vị trí 4).

Trước khi bốc thăm thứ tự xuất phát, trong thâm tâm mỗi thí sinh có những lựa chọn cho riêng mình.

Theo đó, Lê Quang Duy Khoa tin rằng thứ tự xuất phát đầu tiên (vị trí 1) là phù hợp. Lý do, Khoa nói: "Vì trong cuộc thi quý, em đứng ở vị trí thứ 1, em giành chiến thắng. Nên em tin vị trí thứ 1 cũng sẽ đem lại may mắn cho em".

Đoàn Thanh Tùng thì phân tích: "Chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia 2023, vô địch thuộc về người đứng ở vị trí thứ 4, năm 2024 người vô địch xuất phát ở vị trí thứ 3, nên có lẽ Đường lên đỉnh Olympia 2025 thuộc về vị trí số 2, nên em mong xuất phát ở vị trí số 2".

Trần Bùi Bảo Khánh thì cho rằng nếu để chọn một con số, nam sinh người Hà Nội mong số 3, vì số 3 là số may mắn cho bản thân.

Nguyễn Nhựt Lam nói: "Với em, vị trí xuất phát nào cũng được. Nhưng nếu phải chọn thì sẽ chọn số 3. Vì theo em nhớ, anh Nguyễn Trọng Nhân (vô địch chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2014) trong trận chung kết cũng đứng ở vị trí số 3".

Có một điều thú vị, là cả 4 thí sinh bước vào chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2025, đều có một điểm chung, đó là từng xuất phát ở vị trí đầu tiên ở các cuộc thi quý và đều giành vòng nguyệt quế.

Thứ tự xuất phát của 4 thí sinh trong chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2025 ẢNH: BAN TỔ CHỨC CUNG CẤP

Thứ tự xuất phát nào cũng có thể lên ngôi vô địch

Dưới góc độ tâm lý, anh Lê Thành Tân (31 tuổi), nghiên cứu sinh tiến sĩ tâm lý, Trường ĐH Newcastle (Úc), cho rằng vị trí 1 có thể là "khởi đầu tốt". Bởi khi thí sinh được xuất phát trước, chưa phải "chờ đợi" quá lâu, có thể chủ động hơn về tâm lý. "Thí sinh xuất phát đầu có thể tạo được "xu thế dẫn dắt". Nếu trả lời tốt phần đầu, sẽ tạo áp lực lên các thí sinh sau, khiến họ phải chạy đua theo. Tuy nhiên, những vị trí tiếp theo, 2, 3, 4 cũng có lợi. Khi thấy "chiến thuật" hoặc cách chơi của những thí sinh trước, có thể điều chỉnh phong độ. Ví dụ thí sinh ở vị trí số 3, 4 có thể quan sát nhiều hơn", anh Tân nói.

Cũng theo anh Tân, song hành với lợi thế ấy là bất lợi. Anh Tân phân tích: "Nếu ở vị trí 1, phải chuẩn bị tâm lý vững vàng vì gặp áp lực rất lớn khi phải mở màn. Nếu bắt đầu không tốt thì tâm lý có thể bị ảnh hưởng trong các phần thi sau. Còn ở vị trí 4, phải chờ đợi, có thể cảm thấy rất căng thẳng. Đặc biệt, trong tình huống thấy 3 thí sinh khác thi đấu tốt, đạt điểm cao thì sẽ chịu áp lực hơn, tâm lý có thể bị ảnh hưởng".

Anh Tân cho rằng những điều quan trọng nhất ảnh hưởng đến kết quả chung cuộc của Đường lên đỉnh Olympia là kiến thức, tâm lý, sự bản lĩnh, tự tin, phản xạ, chiến thuật thi đấu… chứ không phải là thứ tự xuất phát. "Thứ tự xuất phát chỉ là một phần nhỏ trong tổng thể. Dù ở vị trí nào, 1, 2 hay 3, 4, nhưng nếu có sự chuẩn bị tốt về kiến thức và tâm lý, trau dồi kỹ năng thi đấu, chịu được áp lực thì luôn có cách để thi đấu bùng nổ, đạt điểm số cao, nhiều cơ hội giành vòng nguyệt quế", anh Tân nói.

Cơ hội sở hữu vòng nguyệt quế mạ vàng danh giá được chia đều cho 4 thí sinh ẢNH: ĐỖ VÂN TRÍ

Quay ngược lại các trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia các năm trước, có thể thấy, dù có thứ tự xuất phát ở vị trí nào cũng có thể có cơ hội giành vòng nguyệt quế.

Ở trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2024, thứ tự xuất phát lần lượt là: Nguyễn Nguyên Phú (Trường THPT chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội, vị trí 1), Nguyễn Quốc Nhật Minh (Trường THPT chuyên Hùng Vương, tỉnh Gia Lai, vị trí 2), Võ Quang Phú Đức (THPT Chuyên Quốc học Huế, vị trí 3), Trần Trung Kiên (Trường THPT Lê Hồng Phong, tỉnh Phú Yên, vị trí 4). Vô địch thuộc về Võ Quang Phú Đức (vị trí 3).

Ở trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2023, Nguyễn Trọng Thành (Trường THPT chuyên Trần Phú, TP.Hải Phòng, vị trí 1), Nguyễn Minh Triết (Trường THPT chuyên Quốc học Huế, vị trí 2), Nguyễn Việt Thành (Trường THPT Sóc Sơn, TP. Hà Nội, vị trí 3), Lê Xuân Mạnh (Trường THPT Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hóa, vị trí 4). Kết quả, Lê Xuân Mạnh (vị trí 4) vô địch.

Ở trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2022, Vũ Bùi Đình Tùng ((THPT chuyên Trần Phú, TP.Hải Phòng, vị trí 1), Vũ Nguyên Sơn (THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam, vị trí 2), Đặng Lê Nguyên Vũ (THPT Bắc Duyên Hà, tỉnh Thái Bình, vị trí 3), Bùi Anh Đức ((THPT chuyên Sơn La, vị trí 4). Kết quả, Đặng Lê Nguyên Vũ (vị trí 3) vô địch.

Ở trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2021, Nguyễn Thiện Hải An (Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc gia Hà Nội, vị trí 1), Nguyễn Hoàng Khánh (Trường THPT Bạch Đằng, tỉnh Quảng Ninh, vị trí 2), Nguyễn Việt Thái (Trường THPT Chuyên Ngoại Ngữ, Trường ĐH Ngoại Ngữ, ĐH Quốc gia Hà Nội, vị trí 3), Nguyễn Đình Duy Anh (Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu, tỉnh Nghệ An, vị trí 4). Kết quả, Nguyễn Hoàng Khánh (vị trí 2) vô địch.