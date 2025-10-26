Sáng nay chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2025, vòng nguyệt quế mạ vàng thuộc về ai?

4 thí sinh thi chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2025 "cân tài cân sức"

4 thí sinh có mặt tại chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2025 là: Lê Quang Duy Khoa, học sinh Trường THPT chuyên Quốc học Huế, Nguyễn Nhựt Lam, học sinh Trường THPT Cái Bè (tỉnh Đồng Tháp), Đoàn Thanh Tùng, học sinh Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (tỉnh Khánh Hòa) và Trần Bùi Bảo Khánh, học sinh Trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam.

Vị trí xuất phát thi đấu của 4 thí sinh lần lượt là: Lê Quang Duy Khoa (vị trí 1), Đoàn Thanh Tùng (vị trí 2), Trần Bùi Bảo Khánh (vị trí 3), Nguyễn Nhựt Lam (vị trí 4).

4 thí sinh tham gia chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2025, từ trái qua: Lê Quang Duy Khoa, Đoàn Thanh Tùng, Trần Bùi Bảo Khánh, Nguyễn Nhựt Lam ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Hành trình đến với trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2025 của 4 thí sinh điển trai, học giỏi này, được đánh giá là "cân tài cân sức" khi cả 4 đều đã thể hiện được năng lực và phong độ thi đấu tuyệt vời trong cả 3 trận thi đấu trước đó (tuần, tháng, quý).

Cụ thể, Lê Quang Duy Khoa sở hữu 710 điểm trước khi đến với trận chung kết. Khoa đạt 280 điểm ở cuộc thi tuần. Sau đó, nam sinh này đạt 270 điểm ở cuộc thi tháng và 160 điểm ở cuộc thi quý. Khoa là thí sinh đầu tiên giành vé vào trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2025.

Đoàn Thanh Tùng sở hữu 635 điểm trong 3 cuộc thi tuần, tháng, quý. Ở cuộc thi tuần, Tùng giành vòng nguyệt quế với 215 điểm. Trong cuộc thi tháng, Tùng có 165 điểm, là thí sinh vào cuộc thi quý với tư cách "thí sinh có điểm nhì cao nhất của tháng". Tuy vậy, trong cuộc thi quý, chàng trai này đã xuất sắc đạt 255 điểm, đem cầu truyền hình về tỉnh Khánh Hòa.

Trần Bùi Bảo Khánh sở hữu 815 điểm, là thí sinh có tổng điểm các cuộc thi tuần, tháng, quý cao nhất trong 4 thí sinh có mặt ở trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia. Khánh đạt lần lượt: 250, 295, 270 điểm ở các cuộc thi tuần, tháng, quý.

Nguyễn Nhựt Lam chính là người có điểm thi quý cao nhất, khi đạt 290 điểm. Trước đó, Lam đạt 220 điểm ở cuộc thi tuần, 230 điểm ở cuộc thi tháng. Sau 3 cuộc thi đã trải qua, Lam sở hữu 740 điểm.

Vòng nguyệt quế mạ vàng danh giá sẽ thuộc về thí sinh nào? ẢNH: ĐỖ VÂN TRÍ

Cùng hướng đến ngôi vị cao nhất là vô địch Đường lên đỉnh Olympia 2025

Chia sẻ với Thanh Niên, cả 4 thí sinh đều cho biết từ nhỏ đã có ước mơ tham dự chương trình Đường lên đỉnh Olympia. Cả 4 đều tham gia Đường lên đỉnh Olympia 2025, cùng đạt được những kết quả vượt hơn cả sự mong đợi, cùng hy vọng vượt qua chính mình, nỗ lực hết sức, tự tin để hướng đến ngôi vị cao nhất là vô địch Đường lên đỉnh Olympia 2025. Qua đó, giành được vòng nguyệt quế mạ vàng đầy danh giá.

Cũng cần nói thêm, với việc Lê Quang Duy Khoa có mặt ở chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2025, thì Trường THPT chuyên Quốc học Huế tạo ra điểm nhấn đặc biệt khi đã 8 lần có học sinh tham dự chung kết Đường lên đỉnh Olympia.

Đặc biệt hơn, trong 3 năm liên tiếp, 2023, 2024, 2025, trường đều có thí sinh tham dự ở trận đấu cuối cùng. Cụ thể, năm 2023 là thí sinh Nguyễn Minh Triết (giải 3), năm 2024 là Võ Quang Phú Đức (vô địch) và năm 2025 là Lê Quang Duy Khoa.

Trong khi đó, Trường THPT Cái Bè (tỉnh Đồng Tháp) lần đầu tiên có cầu truyền hình trực tiếp chung kết Đường lên đỉnh Olympia, còn Trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam có 6 lần và Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (tỉnh Khánh Hòa) có 2 lần.