Đà Nẵng: Gia đình cầu cứu, bộ đội vượt lũ giúp an táng cụ bà 106 tuổi

Sáng nay 28.10, lực lượng vũ trang TP.Đà Nẵng đã kịp thời hỗ trợ nhiều người dân giữa tình hình mưa lũ phức tạp.



Bộ Chỉ huy quân sự TP.Đà Nẵng cho biết, đơn vị vừa hỗ trợ một gia đình ở xã Xuân Phú đưa quan tài của cụ bà 106 tuổi đi an táng trong điều kiện nước lũ ngập sâu vào sáng nay.

Lực lượng vũ trang TP.Đà Nẵng hỗ trợ gia đình đưa quan tài cụ bà 106 tuổi vượt lũ đi an táng ẢNH: Đ.X

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện lời cầu cứu của gia đình do đường bị chia cắt không thể tổ chức tang lễ. Nhận được tin báo, Bộ Chỉ huy quân sự TP.Đà Nẵng chỉ đạo Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 4 - Bàn Thạch sử dụng ca nô vượt qua vùng nước ngập hơn 2 m, nước chảy xiết để hỗ trợ vận chuyển quan tài cụ bà đến nơi an táng an toàn.

“Dù điều kiện rất khó khăn nhưng với tinh thần và trách nhiệm của người lính Cụ Hồ, chúng tôi xác định phải giúp dân bằng mọi giá”, lãnh đạo Bộ Chỉ huy quân sự TP.Đà Nẵng chia sẻ.

Những người lính Cụ Hồ băng qua biển nước, sẻ chia nỗi đau cùng gia đình cụ bà giữa mưa lũ miền Trung ẢNH: Đ.X

Gia đình cụ bà xúc động bày tỏ lòng cảm kích trước sự giúp đỡ của bộ đội, cho rằng đây là hành động thấm đượm nghĩa tình quân dân giữa hoạn nạn.

Sáng nay 28.10, lực lượng bộ đội, dân quân cũng đã hỗ trợ, tổ chức đưa quan tài của một người dân ở thôn An Trạch (xã Hòa Tiến, TP.Đà Nẵng) ra khỏi khu vực bị cô lập để đảm bảo an toàn trong quá trình an táng.

Lực lượng vũ trang cùng người dân đưa linh cữu ra khỏi vùng cô lập đi an táng ẢNH: Đ.X

Theo Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 1 - Cẩm Lệ, tính đến 9 giờ sáng nay, hơn 100 cán bộ, chiến sĩ gồm lực lượng thường trực, Trung đoàn 971 và dân quân địa phương đã được huy động.

Các lực lượng này tập trung hỗ trợ 65 hộ dân tại các tổ dân phố Quá Giáng 1, Giáng Nam 1 và Giáng Nam 2 (xã Hòa Tiến) kê cao tài sản, di chuyển người ra khỏi vùng ngập.

Tại thôn An Trạch, lực lượng ứng cứu đã trực tiếp hỗ trợ gia đình có người mất, tổ chức đưa linh cữu ra khỏi vùng ngập nước, bảo đảm an toàn trong suốt quá trình di chuyển.

Cùng thời điểm, lực lượng vũ trang thành phố đang làm nhiệm vụ tại xã Đại Lộc cũng đã tổ chức vận chuyển cấp cứu 2 trường hợp bệnh nặng bị cô lập trong vùng lũ.

Bộ đội dầm mưa lũ giải cứu người dân bị mắc kẹt do nước lũ lên nhanh ẢNH: Đ.X

Trong đó, bà Đặng Thị Minh H. (58 tuổi, ở thôn Phú Phước) được đưa đến cơ sở y tế khi bệnh trở nặng; còn bé Trúc A. (15 tháng tuổi, ở thôn 2) bị sốt cao, được đưa ra khỏi vùng ngập để điều trị kịp thời.

Hiện các tổ công tác của lực lượng vũ trang TP.Đà Nẵng vẫn đang tiếp tục rà soát địa bàn, cơ động phương tiện tiếp cận các khu vực còn bị chia cắt, bảo đảm an toàn tính mạng và sức khỏe người dân.