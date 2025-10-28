Đà Nẵng: Nghi ngạt khí do sử dụng máy phát điện, 8 người nhập viện

Chiều 28.10, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Võ Như Phong, Chủ tịch UBND xã Điện Bàn Tây (TP.Đà Nẵng), cho biết trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ nghi ngạt khí do sử dụng máy phát điện khiến 8 người hôn mê, phải chuyển bệnh viện cấp cứu.

Theo ông Phong, vụ việc xảy ra tại gia đình anh Nguyễn Quang L. (36 tuổi, trú Phong Thử 2, xã Điện Bàn Tây). Vụ nghi ngạt khí được người dân địa phương phát hiện.

Người dân đang che mưa, đưa các nạn nhân ra khỏi vùng ngập lụt đi cấp cứu ẢNH: C.X

Ông Phong cho biết, những ngày qua trên địa bàn mưa lớn kéo dài gây mất điện nên gia đình anh L. dùng phát máy phát điện sử dụng điều hòa, sau đó xảy ra sự cố bị ngạt khí do thiếu ô xy.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, chính quyền địa phương đã đưa tất cả các nạn nhân đến Trung tâm Y tế xã Điện Bàn Tây sơ cứu ban đầu, sau đó chuyển viện ra TP.Đà Nẵng.

Chủ tịch UBND xã Điện Bàn Tây cho hay, khi đưa lên phương tiện chuyên dụng để đưa đi cấp cứu thì chỉ số sinh tồn của các nạn nhân vẫn còn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10 ngày 28.10, một người bạn thân của anh L. liên lạc không được với gia đình anh L. nên đến nhà kêu cửa.

Do không có ai mở cửa, người bạn lo lắng nên đập cửa kính thông gió phía sau nhà để vào bên trong thì phát hiện có 8 người đang ngất xỉu, nghi bị ngạt khí (khí do hoạt động của máy phát điện gia dụng).

Ngay sau đó, số người bị nạn được đi cấp cứu tại bệnh viện.

Trong số 8 người nghi bị ngạt khí, có 2 trường hợp nguy kịch là mẹ (75 tuổi) và con (5 tuổi) của anh L. Những nạn nhân khác là 3 đứa con của anh L. (8, 11 và 14 tuổi ) và vợ anh L. (33 tuổi).

Nạn nhân thứ 8 (19 tuổi, trú P.Hội An) là con một người bạn của anh L.

Trong số 8 nạn nhân có 3 người cấp cứu ở Bệnh viện Cẩm Lệ, sau đó có 2 người chuyển đến Bệnh viện C17 điều trị; có 5 người được đưa vào Bệnh viện Tâm Trí cấp cứu.

Hiện Công an TP.Đà Nẵng đang phối hợp tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra xác định nguyên nhân.