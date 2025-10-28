Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Đà Nẵng: Nghi ngạt khí do sử dụng máy phát điện, 8 người nhập viện

Mạnh Cường - Huy Đạt
28/10/2025 14:31 GMT+7

Một gia đình ở TP.Đà Nẵng sử dụng máy phát điện, nghi bị ngạt khí khiến 8 người ngất xỉu, nguy kịch phải chuyển cấp cứu tại bệnh viện.

Chiều 28.10, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Võ Như Phong, Chủ tịch UBND xã Điện Bàn Tây (TP.Đà Nẵng), cho biết trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ nghi ngạt khí do sử dụng máy phát điện khiến 8 người hôn mê, phải chuyển bệnh viện cấp cứu.

Theo ông Phong, vụ việc xảy ra tại gia đình anh Nguyễn Quang L. (36 tuổi, trú Phong Thử 2, xã Điện Bàn Tây). Vụ nghi ngạt khí được người dân địa phương phát hiện.

8 người ở Đà Nẵng bị ngạt khí do sử dụng máy phát điện - Ảnh 1.

Người dân đang che mưa, đưa các nạn nhân ra khỏi vùng ngập lụt đi cấp cứu

ẢNH: C.X

Ông Phong cho biết, những ngày qua trên địa bàn mưa lớn kéo dài gây mất điện nên gia đình anh L. dùng phát máy phát điện sử dụng điều hòa, sau đó xảy ra sự cố bị ngạt khí do thiếu ô xy.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, chính quyền địa phương đã đưa tất cả các nạn nhân đến Trung tâm Y tế xã Điện Bàn Tây sơ cứu ban đầu, sau đó chuyển viện ra TP.Đà Nẵng.

Chủ tịch UBND xã Điện Bàn Tây cho hay, khi đưa lên phương tiện chuyên dụng để đưa đi cấp cứu thì chỉ số sinh tồn của các nạn nhân vẫn còn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10 ngày 28.10, một người bạn thân của anh L. liên lạc không được với gia đình anh L. nên đến nhà kêu cửa. 

Do không có ai mở cửa, người bạn lo lắng nên đập cửa kính thông gió phía sau nhà để vào bên trong thì phát hiện có 8 người đang ngất xỉu, nghi bị ngạt khí (khí do hoạt động của máy phát điện gia dụng). 

Ngay sau đó, số người bị nạn được đi cấp cứu tại bệnh viện.

Trong số 8 người nghi bị ngạt khí, có 2 trường hợp nguy kịch là mẹ (75 tuổi) và con (5 tuổi) của anh L. Những nạn nhân khác là 3 đứa con của anh L. (8, 11 và 14 tuổi ) và vợ anh L. (33 tuổi). 

Nạn nhân thứ 8 (19 tuổi, trú P.Hội An) là con một người bạn của anh L.

Trong số 8 nạn nhân có 3 người cấp cứu ở Bệnh viện Cẩm Lệ, sau đó có 2 người chuyển đến Bệnh viện C17 điều trị; có 5 người được đưa vào Bệnh viện Tâm Trí cấp cứu.

Hiện Công an TP.Đà Nẵng đang phối hợp tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra xác định nguyên nhân. 

Tin liên quan

Cả gia đình nghi bị ngạt khí từ máy phát điện, 2 vợ chồng tử vong

Cả gia đình nghi bị ngạt khí từ máy phát điện, 2 vợ chồng tử vong

Người dân xã Thiên Cầm (tỉnh Hà Tĩnh) vừa phát hiện 2 vợ chồng chủ quán bánh canh Thiện Mập tử vong, 2 người con của chủ quán bị bất tỉnh, nghi do ngạt khí CO từ máy phát điện.

Khám phá thêm chủ đề

ngạt khí Máy phát điện Đà Nẵng Mưa lũ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận