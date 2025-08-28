Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Dân sinh

Cả gia đình nghi bị ngạt khí từ máy phát điện, 2 vợ chồng tử vong

Phạm Đức
Phạm Đức
28/08/2025 12:13 GMT+7

Người dân xã Thiên Cầm (tỉnh Hà Tĩnh) vừa phát hiện 2 vợ chồng chủ quán bánh canh Thiện Mập tử vong, 2 người con của chủ quán bị bất tỉnh, nghi do ngạt khí CO từ máy phát điện.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8 giờ sáng 28.8, thấy quán bánh canh Thiện Mập (tại số 68 đường Kỳ La, thôn Trần Phú, xã Thiên Cầm, tỉnh Hà Tĩnh) không hoạt động, người dân địa phương đã đến gõ cửa nhưng không thấy ai trả lời.

2 vợ chồng tử vong nghi do ngạt khí từ máy phát điện - Ảnh 1.

Quán bánh canh Thiện Mập, nơi 4 người trong gia đình chủ quán gặp nạn

ẢNH: TÂN KỲ

Phát hiện có mùi khói lạ từ trong quán tỏa ra, một số người dân đã phá cửa, vào bên trong thì phát hiện 2 vợ chồng chủ quán đã tử vong, 2 trẻ em bất tỉnh. 

Tại hiện trường, người dân cũng phát hiện một máy phát điện phía trong, nghi gia đình nạn nhân gặp nạn do bị ngạt khí CO khi sử dụng thiết bị này, do nhiều ngày qua trên địa bàn xã Thiên Cầm mất điện do bão số 5.

Ngay sau đó, người dân đã trình báo cơ quan chức năng, đồng thời đưa 2 trẻ em đi cấp cứu.

Trao đổi với phóng viên Thanh Niên, ông Võ Tá Nhân, Chủ tịch UBND xã Thiên Cầm, cho biết công an xã đang phối hợp với ngành chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường để xác định nguyên nhân vụ việc.

"Gia đình nạn nhân là người trong tỉnh nhưng hộ khẩu ở xã Cẩm Trung. Nhiều năm nay họ đến đây thuê mặt bằng để bán bánh canh", ông Nhân thông tin.

Trước đó, sáng 26.8, một cặp vợ chồng lớn tuổi ở xã Kỳ Anh (tỉnh Hà Tĩnh) cũng được đưa đến Trung tâm Y tế Kỳ Anh cấp cứu trong tình trạng hôn mê, do sử dụng máy phát điện để cạnh giường ngủ dẫn đến bị ngạt khí CO.

