Thời sự

Đắk Lắk: Tử vong khi sửa chữa hầm cống, nghi ngạt khí

Trần Bích Ngân
Trần Bích Ngân
16/08/2025 16:15 GMT+7

Một nam công nhân đang thi công sửa chữa hầm cống tại P.Tuy Hòa, Đắk Lắk (TP.Tuy Hòa, Phú Yên cũ) thì bất ngờ tử vong, nghi do ngạt khí.

Ngày 16.8, lãnh đạo UBND P.Tuy Hòa xác nhận, trên địa bàn xảy ra vụ tai nạn lao động khiến một nam công nhân tử vong khi đang thi công hầm cống tại khuôn viên Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi, tại số 30 Duy Tân, P.Tuy Hòa.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 6 giờ cùng ngày, anh N.V.H (37 tuổi, trú P.Quy Nhơn Đông, Gia Lai) là công nhân thuộc Công ty CP Đầu tư xây dựng và Kỹ thuật môi trường Thủy Siêu cùng một công nhân khác thi công tại gói thầu sửa chữa hầm cống của Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi.

Trong khi đang thi công sửa chữa hầm cống, anh H. có biểu hiện bất thường về sức khỏe, kẹt dưới hầm cống không lên được.

Đắk Lắk: Tử vong khi sửa chữa hầm cống, nghi ngạt khí- Ảnh 1.

Lực lượng chức năng triển khai cứu nạn, cứu hộ công nhân bị nạn dưới hầm cống

ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Ngay khi nhận tin báo có nam công nhân gặp nạn, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Đắk Lắk cùng Công an P.Tuy Hòa có mặt tại hiện trường, tiến hành các biện pháp cứu nạn cứu hộ nạn nhân.

Đắk Lắk: Tử vong khi sửa chữa hầm cống, nghi ngạt khí- Ảnh 2.

Vị trí nam công nhân thi công sửa chữa hầm cống gặp nạn

ẢNH: CTV

Sau khi triển khai các phương án cứu hộ, cứu nạn, lực lượng chức năng đưa được anh H. lên khỏi hầm cống, nạn nhân sau đó được chuyển đến bệnh viện cấp cứu nhưng công nhân này đã tử vong.

Ông Nguyễn Thái Tuyên, Phó giám đốc Ban quản lý dịch vụ công ích Tuy Hòa, cho biết nguyên nhân ban đầu xác định anh H. bị ngạt khí khi thi công sửa chữa hầm cống. Nhưng để kết luận nguyên nhân tử vong chính xác thì chờ kết quả khám nghiệm tử thi, điều tra của cơ quan chức năng.

tử vong ngạt khí UBND P.Tuy Hoà Công an P.Tuy Hoà Đắk Lắk
