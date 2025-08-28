Hà Tĩnh dừng bắn pháo hoa dịp 2.9

Ngày 28.8, thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh Hà Tĩnh cho biết, tỉnh này vừa có văn bản thông báo dừng tổ chức Chương trình nghệ thuật và bắn pháo hoa chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2.9 để tập trung khắc phục hậu quả cơn bão số 5.

Quân đội ra quân hỗ trợ các trường học ở Hà Tĩnh khắc phục thiệt hại sau bão số 5 ẢNH: PHẠM ĐỨC

Trước đó, vào ngày 12.8, UBND tỉnh ban hành văn bản về việc tổ chức Chương trình nghệ thuật và bắn pháo hoa để chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2.9. Theo kế hoạch, Chương trình nghệ thuật sẽ diễn ra vào tối 2.9, sau đó là màn bắn pháo hoa tầm cao kéo dài 15 phút tại Quảng trường Thành Sen, P.Thành Sen.

Tuy nhiên, ngày 25.8, bão số 5 (Kajiki) đổ bộ vào khu vực Hà Tĩnh với sức gió mạnh cấp 11, giật cấp 13, gây mưa lớn. Cơn bão này đã gây thiệt hại nặng nề cho tỉnh này với 2 người chết, 8 người bị thương; hàng nghìn ngôi nhà và công trình hư hỏng…

Bão số 5 khiến hàng nghìn nhà dân ở Hà Tĩnh bị tốc mái ẢNH: PHẠM ĐỨC

UBND tỉnh Hà Tĩnh đã kiến nghị Chính phủ và các bộ, ngành hỗ trợ 2.000 tỉ đồng, gồm: 650 tỉ đồng sửa chữa nhà cửa, công trình dân sinh, trường học, y tế, giao thông, thủy lợi cấp bách; 100 tỉ đồng cho công tác phòng chống dịch bệnh sau bão; 800 tỉ đồng nâng cấp hệ thống đê điều xung yếu. Hệ thống hồ đập, thủy lợi cũng hư hỏng nặng, chưa có kinh phí sửa chữa.

Hà Tĩnh còn đề nghị được hỗ trợ 150.000 lít hóa chất tiêu độc khử trùng, cung ứng giống cây trồng để khôi phục sản xuất...

Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hà Tĩnh thông báo dừng kế hoạch tổ chức Chương trình nghệ thuật và bắn pháo hoa nói trên để tập trung khắc phục hậu quả bão số 5, giúp đời sống người dân ổn định trở lại.