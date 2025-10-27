Ca cấp cứu bằng ECMO di động đầu tiên tại TP.HCM, bệnh nhân được cứu sống

Ngày 27.10, Bệnh viện đa khoa Sài Gòn và Bệnh viện Nhân dân Gia Định đã phối hợp thực hiện một ca cấp cứu khẩn cấp, cứu sống nữ bệnh nhân gặp tình huống đột ngột ngưng tim khi đang trên đường đi khám bệnh.

Theo bệnh sử, cả ngày 26.10, bà L.T.H (69 tuổi) bị tiêu chảy và nôn ói. Sáng 27.10, bà đi khám bệnh. Khi xe còn cách Bệnh viện đa khoa Sài Gòn khoảng 5 phút, bà bất ngờ ngưng tim, ngưng thở, mất ý thức.

Khi bệnh nhân được đưa đến Khoa Cấp cứu Bệnh viện đa khoa Sài Gòn, bác sĩ cấp cứu đánh giá đã ngưng tim, không bắt được mạch, huyết áp bằng 0. Ngay lập tức, ê kíp tiến hành hồi sức tim phổi (CPR), xoa bóp tim ngoài lồng ngực và bóp bóng qua nội khí quản suốt 15 phút, nhưng tuần hoàn vẫn chưa hồi phục.

Nhận định nguyên nhân có thể là nhồi máu cơ tim cấp ngoại viện, Bệnh viện đa khoa Sài Gòn lập tức kích hoạt quy trình E-CPR liên viện với Bệnh viện Nhân dân Gia Định.

E-CPR (Extracorporeal Cardiopulmonary Resuscitation) là hình thức "báo động đỏ" liên viện đặc thù, phối hợp hồi sức ngưng tim - ngưng thở bằng hệ thống tuần hoàn ngoài cơ thể di động (ECMO). Đây là mô hình tiên tiến chỉ có tại các trung tâm hồi sức hiện đại.

Báo động đỏ liên viện và phối hợp hồi sức ngưng tim - ngưng thở bằng hệ thống tuần hoàn ngoài cơ thể di động (ECMO) một cách nhanh chóng đã cứu sống được bệnh nhân ngưng tim ngoại viện ẢNH: BV

Chỉ 15 phút sau khi kích hoạt, ê kíp chuyên trách ECMO của Khoa Hồi sức tim mạch, Bệnh viện Nhân dân Gia Định đã có mặt. Trong khi các bác sĩ Bệnh viện đa khoa Sài Gòn tiếp tục CPR, ê kíp ECMO tiến hành kỹ thuật V-A ECMO (ô xy hóa máu qua màng ngoài cơ thể theo phương thức động - tĩnh mạch).

Khoảng 15 phút sau, tuần hoàn và tri giác của bệnh nhân bắt đầu hồi phục. Ngay sau đó, 2 ê kíp phối hợp vận chuyển bệnh nhân về Bệnh viện Nhân dân Gia Định để hồi sức chuyên sâu.

Bệnh nhân được chụp mạch vành khẩn cấp, phát hiện nhiều huyết khối gây tắc động mạch vành phải, nguyên nhân chính dẫn đến ngưng tim trước nhập viện. Các bác sĩ nhanh chóng đặt stent mạch vành và duy trì tuần hoàn ngoài cơ thể, giúp bệnh nhân tỉnh táo, hồi phục tốt. Bệnh nhân đang được theo dõi sát tại Khoa Hồi sức tim mạch.

Trước đó, tháng 4.2025, Sở Y tế TP.HCM đã chủ động tổ chức hội đồng chuyên gia nhằm đánh giá và hoàn thiện quy trình E-CPR do Bệnh viện Nhân dân Gia Định xây dựng. Ca bệnh sáng 27.10 là trường hợp đầu tiên kích hoạt E-CPR ngoại viện có phối hợp liên viện, từ Bệnh viện đa khoa Sài Gòn đến Bệnh viện Nhân dân Gia Định. Mô hình này thể hiện năng lực ứng phó nhanh, đồng bộ và hiệu quả, mang lại cơ hội sống còn cho bệnh nhân ngưng tim - nhóm bệnh nhân có tỷ lệ tử vong cực cao.

Sở Y tế TP.HCM kỳ vọng quy trình E-CPR tiếp tục cứu sống nhiều bệnh nhân hơn, đồng thời khẳng định vị thế TP.HCM là trung tâm y tế chuyên sâu hàng đầu khu vực.