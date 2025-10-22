Công bố quyết định kiểm tra toàn diện hoạt động Bệnh viện Bà Rịa

Ngày 22.10, Sở Y tế TP.HCM công bố quyết định về việc thành lập đoàn kiểm tra toàn diện hoạt động Bệnh viện Bà Rịa (Bệnh viện đa khoa Bà Rịa). Quyết định do Giám đốc Sở Y tế TP.HCM PGS-TS Tăng Chí Thượng ký ngày 17.10. Ngày 22.10, Sở ban hành thêm quyết định bổ sung và điều chỉnh chức vụ thành viên trong đoàn kiểm tra.

Đoàn kiểm tra toàn diện hoạt động Bệnh viện Bà Rịa có đến 30 người

Đoàn kiểm tra toàn diện hoạt động Bệnh viện Bà Rịa do ông Nguyễn Hồng Chương, Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM làm trưởng đoàn. 4 phó trưởng đoàn gồm trưởng/phó phòng của Sở Y tế, như phòng Tổ chức cán bộ, Nghiệp vụ y, Kế hoạch - tài chính, Kiểm tra - pháp chế. 25 thành viên đoàn gồm các phó phòng và chuyên viên của Sở Y tế, 1 phó giám đốc bệnh viện, và các trưởng khoa, trưởng phòng của các bệnh viện trực thuộc.

Sở Y tế TP.HCM kiểm tra toàn diện hoạt động Bệnh viện Bà Rịa ẢNH: NGUYỄN LONG

Theo quyết định lập đoàn kiểm tra toàn diện hoạt động Bệnh viện Bà Rịa, thời kỳ kiểm tra từ ngày 1.1.2024 đến 30.9.2025. Tuy nhiên, các vụ việc phát sinh trước hoặc sau thời kỳ kiểm tra có liên quan đến nội dung kiểm tra nếu xét thấy cần thiết thì kiểm tra để làm rõ.

Thời hạn kiểm tra là 30 ngày kể từ ngày công bố quyết định (không kể ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định).

Như vậy, trong thời hạn này, đoàn kiểm tra có nhiệm vụ kiểm tra 6 nội dung:

Kiểm tra nội dung liên quan đến công tác tổ chức, cán bộ.

Kiểm tra nội dung liên quan đến công tác tài chính kế toán, đấu thầu, mua sắm thiết bị y tế, xây dựng, sửa chữa cơ bản.

Kiểm tra nội dung liên quan đến công tác chuyên môn khám chữa bệnh.

Kiểm tra nội dung liên quan đến công tác dược.

Kiểm tra nội dung liên quan đến công tác đăng ký hành nghề.

Kiểm tra công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; việc thực hiện các kết luận của các cơ quan có thẩm quyền.

Báo cáo kết quả kiểm tra cho Giám đốc Sở Y tế TP.HCM, đồng thời tham mưu, đề xuất các biện pháp xử lý, chấn chỉnh các vi phạm, hạn chế của Bệnh viện Bà Rịa.

Bệnh viện Bà Rịa đã họp hội đồng chuyên môn vụ nam sinh 19 tuổi tử vong

Liên quan đến việc phản ánh nam sinh Q.T (19 tuổi) tử vong sau tai nạn giao thông do không được cấp cứu kịp thời, Sở Y tế TP.HCM yêu cầu Bệnh viện Bà Rịa thành lập hội đồng chuyên môn để đánh giá toàn diện quá trình tiếp nhận, cấp cứu và điều trị người bệnh. Báo cáo kết quả gửi về Sở trước ngày 24.10.

Theo thông tin PV Báo Thanh Niên nắm được thì Bệnh viện Bà Rịa đã họp hội đồng chuyên môn, tuy nhiên Sở Y tế TP.HCM chưa nhận được báo cáo chính thức.

Khoa Cấp cứu Bệnh viện Bà Rịa ẢNH: NGUYỄN LONG

Thông tin ban đầu cho biết, lúc 18 giờ 30 phút ngày 12.10, Khoa Cấp cứu Bệnh viện Bà Rịa tiếp nhận một nam bệnh nhân chưa rõ họ tên. Tình trạng bệnh nhân kích thích, không tiếp xúc được. Ngay sau đó, bệnh nhân được thăm khám, chỉ định cận lâm sàng và điều trị theo quy trình chuyên môn.

21 giờ 55 phút cùng ngày, bệnh nhân được chuyển vào Khoa Hồi sức tích cực - chống độc. Đến 5 giờ sáng hôm sau bệnh nhân tử vong. Do không có người thân, bệnh viện đã làm thủ tục chuyển thi thể đến nhà đại thể theo quy định.

Theo Bệnh viện Bà Rịa, sau đó mạng xã hội lan truyền thông tin cho rằng nam sinh tử vong do không được cấp cứu kịp thời. Tuy nhiên, qua họp khẩn với các khoa, phòng liên quan để rà soát toàn bộ quy trình tiếp nhận và điều trị, bệnh viện nhận định các thông tin đăng tải trên mạng là chưa chính xác, ảnh hưởng đến uy tín và hoạt động chuyên môn của bệnh viện. Vì vậy bệnh viện đã gửi công văn đến các cơ quan chức năng đề nghị phối hợp xác minh và xử lý các thông tin sai sự thật.