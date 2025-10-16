TP.HCM sáp nhập Bệnh viện đa khoa Sài Gòn vào Bệnh viện Nhân dân Gia Định

UBND TP.HCM vừa ban hành quyết định tổ chức lại Bệnh viện đa khoa Sài Gòn bằng hình thức sáp nhập vào Bệnh viện Nhân dân Gia Định, trực thuộc Sở Y tế TP.HCM.

Theo quyết định, kể từ ngày 1.1.2026, Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn chính thức chấm dứt hoạt động. Toàn bộ chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự, cơ sở vật chất, trang thiết bị, tài chính, tài sản... và các quyền, nghĩa vụ liên quan được chuyển giao về Bệnh viện Nhân dân Gia Định.

Sau khi tổ chức lại, Bệnh viện Nhân dân Gia Định có 2 cơ sở: cơ sở chính tại số 1 Nơ Trang Long, phường Gia Định; cơ sở 2 tại số 125 Lê Lợi, phường Bến Thành.

Sáp nhập nguyên trạng nguồn lực

UBND TP.HCM chỉ đạo Bệnh viện đa khoa Sài Gòn tổ chức lập hồ sơ bàn giao nguyên trạng nguồn lực cho Bệnh viện Nhân dân Gia Định. Thực hiện thủ tục giao nộp con dấu theo quy định của pháp luật. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với Bệnh viện Nhân dân Gia Định trong quá trình bàn giao, tiếp nhận, bảo đảm tính chính xác, minh bạch, đúng quy định.

Bệnh viện đa khoa Sài Gòn cũng cần phối hợp thực hiện công tác tư tưởng, kịp thời nắm bắt và giải quyết khó khăn, vướng mắc của viên chức, người lao động, bảo đảm ổn định, đồng thuận và yên tâm công tác trong quá trình tổ chức lại.

Bệnh viện đa khoa Sài Gòn sáp nhập vào Bệnh viện Nhân dân Gia Định kể từ ngày 1.1.2026 ẢNH: DUY TÍNH

Bệnh viện Nhân dân Gia Định tiếp nhận bàn giao và xây dựng dự thảo quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bệnh viện sau khi tổ chức lại, trình Sở Y tế ban hành theo quy định.

Căn cứ vào các tiêu chí xác định vị trí việc làm, bệnh viện xây dựng và ban hành đề án vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp sau sáp nhập, đúng theo quy định hiện hành.

Tiến hành sắp xếp khoa, phòng, bố trí nhân sự phù hợp với chức năng, nhiệm vụ mới của bệnh viện sau khi tổ chức lại. Đồng thời bảo đảm duy trì hoạt động chuyên môn ổn định, không gây gián đoạn trong việc cung ứng dịch vụ y tế cho người dân trên địa bàn.

Quản lý, sử dụng và phân bổ hợp lý nguồn nhân lực, bảo đảm phù hợp với điều kiện thực tế, hướng tới tinh gọn, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu chuyên môn và phát triển lâu dài của đơn vị.

Thực hiện hạch toán, quản lý và sử dụng đúng quy định các khoản kinh phí, tài sản được chuyển giao. Đảm bảo quản lý tài sản công minh bạch, hiệu quả sau khi tổ chức lại theo quy định pháp luật.

UBND TP.HCM yêu cầu, trong quá trình bàn giao, mọi hoạt động của Bệnh viện đa khoa Sài Gòn và Bệnh viện Nhân dân Gia Định vẫn bảo đảm xuyên suốt, liên tục, không gián đoạn. Sở Y tế TP.HCM phối hợp các Sở, ngành có liên quan hướng dẫn, giải quyết khó khăn, vướng mắc của 2 bệnh viện đối với các nội dung liên quan đến lĩnh vực phụ trách cho đến khi hoàn tất sáp nhập.

Bệnh viện đa khoa Sài Gòn khép lại sứ mệnh sau hơn 1 thế kỷ phục vụ

Bệnh viện đa khoa Sài Gòn nằm ở vị trí đắc địa trung tâm TP.HCM (quận 1 cũ), từng có dự án xây mới nhưng đến nay chưa thể triển khai.

Đây là bệnh viện công lập, cấp ban đầu (hạng 2), thuộc Sở Y tế TP.HCM, có 273 cán bộ, nhân viên chính thức. Bệnh viện có nhiệm vụ khám chữa bệnh ban đầu, cấp cứu cho người dân và du khách thuộc khu vực trung tâm TP.HCM. Mỗi ngày, bệnh viện tiếp nhận khoảng 600 lượt khám bệnh ngoại trú, 80 - 100 lượt nội trú, và nhiều lượt cấp cứu.

Bệnh viện đa khoa Sài Gòn và Bệnh viện Nhân dân Gia Định ký kết hợp tác toàn diện vào ngày 14.2.2025, tạo tiền đề sáp nhập sau này ẢNH: DUY TÍNH

Đây là một trong những bệnh viện có tuổi đời lâu nhất tại TP.HCM. Khởi đầu là một phòng khám vào năm 1914, bệnh viện đã trải qua nhiều giai đoạn phát triển và mở rộng quy mô. Từ tên gọi "Polyclinique Dejean de la Batie" năm 1939, rồi đổi thành Bệnh viện Sài Gòn năm 1955. Đến năm 1985, bệnh viện mang tên Bệnh viện đa khoa Sài Gòn.

Ngày 18.6.2020, Bệnh viện Nhân dân Gia Định đặt phòng khám vệ tinh và phòng khám chuyên gia tại Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn, tạo tiền đề cho việc sáp nhập.

Còn Bệnh viện Nhân dân Gia Định là bệnh viện cấp chuyên sâu (hạng 1), trực thuộc Sở Y tế TP.HCM, với quy mô 1.500 giường. Bệnh viện đang trong tình trạng quá tải và cần mở rộng quy mô để phục vụ người bệnh tốt hơn.