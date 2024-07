Vì sao y bác sĩ Bệnh viện đa khoa Sài Gòn cần giỏi ngoại ngữ?

Trước đó, rạng sáng 23.6, Bệnh viện đa khoa Sài Gòn tiếp nhận bệnh nhân H.V.T (63 tuổi) nhập viện trong tình trạng đau ngực dữ dội liên tục kèm theo các triệu chứng vã mồ hôi, huyết áp thấp, nhịp tim chậm và rời rạc.

Nhận định đây là trường hợp nhồi máu cơ tim cấp có biến chứng nặng cần phải can thiệp mạch vành khẩn cấp, ê kíp trực của Bệnh viện đa khoa Sài Gòn đã lập tức hội chẩn liên viện từ xa với khoa Can thiệp tim mạch Bệnh viện Nhân dân Gia Định. Bệnh nhân được hồi sức tích cực, tiêm thuốc tạo nhịp và chuyển tuyến khẩn cấp đến Bệnh viện Nhân dân Gia Định để can thiệp mạch.

Ngay sau khi tiếp nhận và hồi sức tích cực, bệnh nhân được chụp mạch và phát hiện tắc động mạch vành bên phải. Các bác sĩ đã tiến hành can thiệp đặt stent phủ thuốc chỉ trong vòng 60 phút. Nhờ sự phối hợp nhịp nhàng và quy trình cấp cứu chuyên khoa mang tính chuyên nghiệp, bệnh nhân được can thiệp thành công, diễn biến sau đó ổn định và xuất viện chỉ sau 3 ngày.