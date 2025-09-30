Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Hai bố con tử vong trong nhà nghi do ngạt khí CO

Khánh Hoan
Khánh Hoan
30/09/2025 19:36 GMT+7

Không thấy 2 bố con ra ngoài, kiểm tra phòng ngủ, người thân phát hiện cả hai đã bất tỉnh liền đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng các nạn nhân đã tử vong, nghi do ngạt khí.

Chiều 30.9, một lãnh đạo P.Cửa Lò (Nghệ An cho biết trên địa bàn phường vừa xảy ra vụ 2 người tử vong nghi do ngạt khí CO khi sử dụng máy phát điện trong phòng ngủ.

Nạn nhân là anh P.M.H (35 tuổi) và con trai 7 tuổi.

Trước đó, khoảng 11 giờ cùng ngày, người thân thấy anh H. ở trong nhà nhiều giờ, khi vào phòng ngủ kiểm tra thì phát hiện anh H. và con trai bất tỉnh trên giường.

Ngay sau đó, cả 2 nạn nhân được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong.

- Ảnh 1.

Đại diện cấp ủy, chính quyền P.Cửa Lò đến thăm hỏi, chia buồn với gia đình nạn nhân tử vong nghi do ngạt khí CO

ẢNH: B.T

Nhận được thông tin, lực lượng chức năng đã có mặt để khám nghiệm hiện trường điều tra nguyên nhân tử vong.

Khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện trong nhà anh H., nơi gần 2 bố con ngủ, có một máy phát điện.

Nguyên nhân tử vong có thể anh H. và con trai bị ngạt khí CO do máy phát điện thải ra.

2 ngày qua, bão số 10 đổ bộ Nghệ An gây thiệt hại nặng nề về hạ tầng khiến hầu hết các phường, xã đều bị mất điện.

Trước đó, ngày 28.8, hai vợ chồng ở xã Thiên Cầm (Hà Tĩnh)  được phát hiện tử vong, 2 con nguy kịch do sử dụng máy phát điện để trong phòng ngủ.

Cơ quan chuyên môn khuyến cáo, khi sử dụng máy phát điện cần để máy ở nơi thoáng khí, không để trong không gian kín, phòng ngủ, tầng hầm vì máy phát điện hoạt động sẽ thải ra khí CO có thể gây ngộ độc, hôn mê, dẫn đến tử vong, nếu hít phải với nồng độ cao.

Người dân xã Thiên Cầm (tỉnh Hà Tĩnh) vừa phát hiện 2 vợ chồng chủ quán bánh canh Thiện Mập tử vong, 2 người con của chủ quán bị bất tỉnh, nghi do ngạt khí CO từ máy phát điện.

