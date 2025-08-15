Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Dân sinh

Đèo Lò Xo xuống cấp nặng, hiểm nguy rình rập người tham gia giao thông

Phạm Anh - Hải Phong
15/08/2025 05:00 GMT+7

Đèo Lò Xo hư hỏng nghiêm trọng, mặt đường bong tróc, sụt lún khiến người đi đường đối mặt nguy hiểm rình rập.

Mặt đường trên đèo Lò Xo nứt nẻ như ruộng thiếu nước

Ngày 14.8, ghi nhận của PV Thanh Niên cho thấy, trên QL14 (đường Hồ Chí Minh) đoạn qua đèo Lò Xo (xã Đăk Blô, Quảng Ngãi - trước đây thuộc H.Đăk Glei, Kon Tum) xuất hiện hàng loạt điểm hư hỏng nặng. Nhiều đoạn mặt đường bong tróc, nứt vỡ, sụt lún, gây khó khăn cho phương tiện lưu thông và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Đèo Lò Xo xuống cấp nặng, hiểm nguy rình rập người tham gia giao thông - Ảnh 1.

Đoạn đường trên đèo Lò Xo (xã Đăk Blô, Quảng Ngãi), gần ngã rẽ vào Ngục Đăk Glei, bị hư hỏng nghiêm trọng

ẢNH: P.A

Đèo Lò Xo xuống cấp nặng, hiểm nguy rình rập người tham gia giao thông - Ảnh 2.

Các ô tô phải di chuyển chậm để tránh những đoạn nền đường hư hỏng

ẢNH: P.A

Tại đỉnh đèo Lò Xo, đoạn ngã ba rẽ vào Ngục Đăk Glei, hàng chục mét mặt đường bị hư hỏng nặng. Nhiều vị trí, lớp nhựa bê tông bong tróc, để lộ nền đường xám xịt; có chỗ bê tông vỡ toác thành mảng lớn, tạo thành hố sâu. Nhìn từ xa, mặt đường loang lổ chẳng khác một thửa ruộng khô cằn lâu ngày thiếu mưa.

Đèo Lò Xo xuống cấp nặng, hiểm nguy rình rập người tham gia giao thông - Ảnh 3.

Nhiều vị trí nền đường bị vỡ vụn, nứt toác, tiềm ẩn nguy hiểm cho người đi đường

ẢNH: P.A

Xuôi dốc về hướng trung tâm xã Đăk Pét (trung tâm H.Đăk Glei cũ), tình trạng hư hại trên đèo Lò Xo tuy nhẹ hơn so với đỉnh đèo nhưng vẫn đáng lo ngại. Nhiều đoạn mặt đường biến dạng, xuất hiện các “ổ voi” kéo dài. Ở một số vị trí, khi hai xe ngược chiều gặp nhau, tài xế buộc phải giảm tốc, nhường nhau ở phần đường còn bằng phẳng. Vào ban đêm hoặc trời mưa, việc nhận diện các hố sâu rất khó, làm tăng nguy cơ va chạm hoặc mất lái.

Đèo Lò Xo xuống cấp nặng, hiểm nguy rình rập người tham gia giao thông - Ảnh 4.

Mặt đường bị bong tróc

ẢNH: P.A

Đèo Lò Xo xuống cấp nặng, hiểm nguy rình rập người tham gia giao thông - Ảnh 5.

Bên dưới nền đường hư hỏng, tạo lỗ sâu bên trong

ẢNH: P.A

QL40B bị hư hỏng nặng, tài xế bất an

Không chỉ đèo Lò Xo, trên QL40B đi qua các xã Tu Mơ Rông và Măng Ri (thuộc H.Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum cũ) cũng xuất hiện tình trạng hư hỏng nặng. Nhiều đoạn đường bị sụt lún, mặt đường biến dạng sau những trận mưa lớn kéo dài, khiến việc đi lại của người dân và phương tiện vận tải gặp nhiều trở ngại.

UBND xã Tu Mơ Rông (Quảng Ngãi) cho biết, QL40B đoạn qua địa phận xã dài gần 22 km nhưng có tới 3 điểm thường xuyên xảy ra sụt lún, sạt lở đất, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc đi lại của người dân.

Mới đây, ảnh hưởng mưa lớn kéo dài, tuyến đường này tiếp tục bị sụt lún hơn 20 m, độ sâu từ 0,6 - 1 m. Ngoài phần nền và mặt đường bị hư hỏng còn xuất hiện một "hố tử thần" đường kính khoảng 1 m, sâu hơn 1,2 m, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Đèo Lò Xo xuống cấp nặng, hiểm nguy rình rập người tham gia giao thông - Ảnh 6.

QL40B xuất hiện hố tử thần, sau mưa lớn

ẢNH: H.P

Ông Trần Đình Hải (ở xã Tu Mơ Rông) thường xuyên di chuyển giữa Tu Mơ Rông và xã Măng Ri. QL40B là tuyến đường duy nhất nối liền hai xã này. "Đường xuống cấp đã nhiều năm, mùa mưa hư hỏng càng nghiêm trọng. Dù đã được cơ quan chức năng sửa chữa nhiều lần nhưng sự cố vẫn chưa được khắc phục triệt để, khiến tình trạng này năm nào cũng tái diễn", ông Hải bức xúc.

Chung nỗi lo, ông Nguyễn Hữu Vinh, tài xế xe khách chạy tuyến P.Kon Tum - Măng Ri, cho hay mặt đường nhiều đoạn bị sụt lún, trôi nền do địa chất yếu, khiến việc lưu thông rất nguy hiểm. "Chúng tôi mong chính quyền sớm có phương án xử lý dứt điểm, để người dân và phương tiện yên tâm hơn khi qua đây", ông Vinh nói.

Đèo Lò Xo xuống cấp nặng, hiểm nguy rình rập người tham gia giao thông - Ảnh 7.

Hiện trạng 1 số đoạn đường trên đèo Lò Xo

ẢNH: P.A

Đại diện Khu Quản lý đường bộ 3 (Cục Đường bộ Việt Nam) cho biết, công tác sửa chữa đèo Lò Xo được triển khai từ ngày 22.5, dự kiến hoàn thành vào 21.7. Tuy nhiên, mưa kéo dài hơn một tháng qua đã khiến tiến độ chậm so với kế hoạch.

“Chúng tôi đã yêu cầu đơn vị thi công tập trung nhân lực, thiết bị để sửa chữa toàn tuyến đèo Lò Xo, nhằm sớm đảm bảo lưu thông an toàn”, vị này nói.

Đèo Lò Xo xuống cấp nặng, hiểm nguy rình rập người tham gia giao thông - Ảnh 8.

Đoạn sụt lún ở QL40B gây khó cho các phương tiện giao thông

ẢNH: P.A

Liên quan đến vấn đề trên, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi cho biết, mưa bão vừa qua đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho nhiều tuyến quốc lộ và đường tỉnh ở khu vực phía tây tỉnh. Các tuyến quốc lộ 24, 40B, 14C, 40 xuất hiện nhiều điểm sạt lở ta luy, đất đá tràn ra mặt đường, lấp rãnh thoát nước dọc, với khối lượng khoảng 7.206 m³ và có nguy cơ tiếp tục sạt lở.

Riêng QL40B, đoạn Km168+900 - Km168+940 bị sụt lún nền và mặt đường, gây ách tắc giao thông. Ngoài ra, cầu Bờ Ê trên QL24 cũng ghi nhận tình trạng rạn nứt 2 dầm biên. Các tuyến đường tỉnh khác cũng bị sạt lở nhiều vị trí, cây ngã đổ, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Tổng kinh phí thiệt hại trên các tuyến quốc lộ và đường tỉnh ước gần 10 tỉ đồng, trong đó QL40B có 31 vị trí cần sửa chữa với kinh phí hơn 1 tỉ đồng.

Đại diện Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi cũng cho biết, đối với QL40B, đã có kế hoạch bố trí 79 tỉ đồng để sửa chữa định kỳ, dự kiến triển khai vào năm 2026. Riêng tại Km 168+900, điểm hư hỏng nghiêm trọng, Sở đã chỉ đạo khắc phục tạm thời để đảm bảo giao thông. Tuy nhiên, để xử lý triệt để và xây dựng kiên cố, cần thêm thời gian nghiên cứu giải pháp và bố trí nguồn vốn đầu tư.

Đèo Lò Xo xuống cấp nặng, hiểm nguy rình rập người tham gia giao thông - Ảnh 9.

Đoạn sụt lún khu vực Km 168+900 trên QL40B đã được khắc phục tạm thời

ẢNH: P.A

Theo ngành chức năng, khu vực Km 168+900 nằm trên cung trượt địa chất, nguyên nhân hư hỏng không xuất phát từ chất lượng thi công nền đường mà do địa hình phức tạp, chịu tác động mạnh của mưa lũ và xói mòn. Việc khắc phục đòi hỏi giải pháp kỹ thuật đặc thù cùng nguồn kinh phí lớn.

Đèo Lò Xo xuống cấp nặng, hiểm nguy rình rập người tham gia giao thông - Ảnh 10.

Hư hỏng trên QL40B gây trở ngại giao thông

ẢNH: P.A

Nhiều tài xế đường dài cho biết, đèo Lò Xo vốn nổi tiếng hiểm trở, nay xuống cấp nghiêm trọng, khiến hành trình qua đây thêm phần nguy hiểm. “Chỉ cần một phút lơ là là có thể sập bánh xuống ổ gà hoặc va vào xe đối diện. Chúng tôi mong ngành chức năng sớm khắc phục triệt để”, một tài xế chở hàng tuyến Đà Nẵng - Kon Tum chia sẻ.

Theo các tài xế, việc các tuyến đường huyết mạch như QL14 và QL40B xuống cấp không chỉ đe dọa an toàn giao thông mà còn ảnh hưởng tiêu cực đến lưu thông hàng hóa, du lịch và đời sống người dân địa phương. Trong bối cảnh mùa mưa bão ở Tây nguyên và miền Trung diễn biến phức tạp, nhu cầu sửa chữa, nâng cấp các đoạn đèo, dốc nguy hiểm càng trở nên cấp thiết.

