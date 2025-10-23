Đường quanh Khu đô thị ĐHQG TP.HCM hư hỏng, sinh viên vật vã 'chịu trận'

Hàng loạt tuyến đường trong Khu đô thị ĐHQG TP.HCM xuống cấp trầm trọng, nhiều đoạn lồi lõm, chi chít ổ gà, ngập nước và rác thải khiến cho việc di chuyển bằng xe máy, nhất là sinh viên, gặp nhiều khó khăn và tiềm ẩn tai nạn giao thông.
Khu đô thị ĐHQG TP.HCM được quy hoạch theo mô hình đô thị khoa học, hiện đại, với tổng diện tích hơn 640 ha. Sau gần 30 năm hình thành và phát triển, bên cạnh những công trình khang trang, khu đô thị vẫn còn nhiều hạng mục hạ tầng giao thông chưa hoàn thiện, một số tuyến đường xuống cấp trầm trọng, ảnh hưởng đến việc đi lại của sinh viên và người dân.
Theo ghi nhận nhiều tuyến đường trong Khu đô thị ĐHQG TP.HCM như Vành đai 3, Tô Vĩnh Diện, Trục Chính 10, Alexandre de Rhodes… đã xuống cấp, mặt đường hư hỏng, xuất hiện nhiều ổ gà, ổ voi.
