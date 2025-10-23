Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Đường quanh Khu đô thị ĐHQG TP.HCM hư hỏng, sinh viên vật vã 'chịu trận'

Võ Hà Lam
Võ Hà Lam
23/10/2025 06:00 GMT+7

Hàng loạt tuyến đường trong Khu đô thị ĐHQG TP.HCM xuống cấp trầm trọng, nhiều đoạn lồi lõm, chi chít ổ gà, ngập nước và rác thải khiến cho việc di chuyển bằng xe máy, nhất là sinh viên, gặp nhiều khó khăn và tiềm ẩn tai nạn giao thông.

Khu đô thị ĐHQG TP.HCM được quy hoạch theo mô hình đô thị khoa học, hiện đại, với tổng diện tích hơn 640 ha. Sau gần 30 năm hình thành và phát triển, bên cạnh những công trình khang trang, khu đô thị vẫn còn nhiều hạng mục hạ tầng giao thông chưa hoàn thiện, một số tuyến đường xuống cấp trầm trọng, ảnh hưởng đến việc đi lại của sinh viên và người dân.

Theo ghi nhận nhiều tuyến đường trong Khu đô thị ĐHQG TP.HCM như Vành đai 3, Tô Vĩnh Diện, Trục Chính 10, Alexandre de Rhodes… đã xuống cấp, mặt đường hư hỏng, xuất hiện nhiều ổ gà, ổ voi.

Đường quanh khu đô thị ĐHQG TP.HCM hư hỏng, sinh viên khổ sở đi lại - Ảnh 1.

Trên đường Vành Đai 3, nối ký túc xá khu B với cổng 2 Trường ĐH Kinh tế - Luật, xuất hiện nhiều ổ voi, ổ gà, mặt đường chắp vá, dễ đọng nước chỉ sau một cơn mưa nhỏ

ẢNH: VÕ HÀ LAM

Đường quanh khu đô thị ĐHQG TP.HCM hư hỏng, sinh viên khổ sở đi lại - Ảnh 2.

Đường hẹp, xuống cấp, được chắp vá bằng gạch đá vụn, trong khi lượng xe sinh viên và người dân qua lại mỗi ngày khá lớn.

ẢNH: VÕ HÀ LAM

Đường quanh khu đô thị ĐHQG TP.HCM hư hỏng, sinh viên khổ sở đi lại - Ảnh 3.

Phương Chi (sinh viên năm 3 Trường ĐH Kinh tế - Luật TP.HCM) cho biết chỉ sau khoảng một tháng đi học, bạn đã phải thay mâm, lốp xe do thường xuyên vấp phải ổ voi, ổ gà. “Đường hẹp mà xe ô tô, xe tải gì cũng qua đường này, giờ tan tầm thường xuyên kẹt xe, khiến việc đi lại vô cùng khó khăn”

ẢNH: VÕ HÀ LAM

Đường quanh khu đô thị ĐHQG TP.HCM hư hỏng, sinh viên khổ sở đi lại - Ảnh 4.

Xe tải, xe ô tô các loại cũng thường xuyên lưu thông qua con đường này, khiến mặt đường hư hỏng nghiêm trọng thêm

ẢNH: VÕ HÀ LAM

Đường quanh khu đô thị ĐHQG TP.HCM hư hỏng, sinh viên khổ sở đi lại - Ảnh 5.

Đường Vành Đai 3 chưa được hoàn thiện do vướng mặt bằng, khiến mặt đường eo hẹp, không đáp ứng lượng xe lưu thông lớn mỗi ngày, nhất là giờ tan tầm

ẢNH: VÕ HÀ LAM

Đường quanh khu đô thị ĐHQG TP.HCM hư hỏng, sinh viên khổ sở đi lại - Ảnh 6.

Trên đường Ống Nước, nối ký túc xá khu B với quốc lộ 1K cũng xuất hiện tình trạng đọng nước mỗi khi trời mưa, gây cản trở giao thông cho sinh viên và người dân trong khu vực

ẢNH: VÕ HÀ LAM

Đường quanh khu đô thị ĐHQG TP.HCM hư hỏng, sinh viên khổ sở đi lại - Ảnh 7.

Không chỉ hư hỏng mặt đường, ven đường Ống Nước còn là nơi tập kết rác tự phát, gây mất mỹ quan đô thị, bốc mùi hôi thối, ảnh hưởng tới người tham gia giao thông

ẢNH: VÕ HÀ LAM


Đường quanh khu đô thị ĐHQG TP.HCM hư hỏng, sinh viên khổ sở đi lại - Ảnh 8.

Bên cạnh đó, đường Tô Vĩnh Diện nối ký túc xá khu B (Khu đô thị ĐHQG TP.HCM) hiện chưa có hệ thống thoát nước hoàn chỉnh. Mỗi khi mưa xuống, nước thường đọng lại hoặc chảy tràn trên mặt đường, gây nhiều bất tiện cho người tham gia giao thông

ẢNH: VÕ HÀ LAM

Đường quanh khu đô thị ĐHQG TP.HCM hư hỏng, sinh viên khổ sở đi lại - Ảnh 9.

Đường Tô Vĩnh Diện hiện đang được nâng cấp, sửa chữa. Việc thi công kéo dài từ đầu năm nay khiến cho mặt đường nhấp nhô, nắng thì bụi bặm, mưa thì nước đọng

ẢNH: VÕ HÀ LAM

Đường quanh khu đô thị ĐHQG TP.HCM hư hỏng, sinh viên khổ sở đi lại - Ảnh 10.

Tình trạng mặt đường bị cày xới, tập kết vật liệu xây dựng khiến cảnh quan nhếch nhác, tiềm ẩn nguy hiểm cho người đi đường qua con đường này

ẢNH: VÕ HÀ LAM

Đường quanh khu đô thị ĐHQG TP.HCM hư hỏng, sinh viên khổ sở đi lại - Ảnh 11.

Đường Trục Chính 10 và đường Alexandre de Rhodes, đoạn từ ga metro ĐHQG đến cổng C Trường ĐH Khoa học Xã hội và nhân văn, cũng bị hư hỏng nặng, gây khó khăn cho việc đi lại

ẢNH: VÕ HÀ LAM

Đường quanh khu đô thị ĐHQG TP.HCM hư hỏng, sinh viên khổ sở đi lại - Ảnh 12.

Cô Đỗ Thị Tiến, chủ tiệm tạp hóa lâu năm ở đây cho biết mỗi khi trời mưa thì nước tràn vào nhà, đi lại rất nguy hiểm. Đường trước nhà ai thì nhà nấy tự chắp vá nhưng chỉ sau một cơn mưa thì lại lồi lõm như cũ

ẢNH: VÕ HÀ LAM

Đường quanh khu đô thị ĐHQG TP.HCM hư hỏng, sinh viên khổ sở đi lại - Ảnh 13.

Người dân và sinh viên mong các tuyến đường trong Khu đô thị ĐHQG TP.HCM sớm được nâng cấp, cải thiện hạ tầng để việc đi lại an toàn, thuận tiện hơn, góp phần xây dựng khu đô thị ngày càng phát triển, xứng tầm trung tâm đào tạo và nghiên cứu của khu vực phía nam

ẢNH: NT


